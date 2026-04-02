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ऑपेरशन एंटी वेनम: दो करोड़ का नशा जब्त, 235 तस्कर दबोचे, अब तस्करी से बनाई संपत्ति पर खाकी की नजर

जयपुर: राजस्थान पुलिस की ओर से जयपुर रेंज में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 15 दिन तक खास अभियान 'ऑपेरशन एंटी वेनम' चलाया गया. सभी सात जिलों में इस अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी पर एक्शन लिया गया और कुल 229 मुकदमे दर्ज कर 235 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अभियान के दौरान पुलिस ने दो करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर रेंज में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए 15 से 31 मार्च तक ऑपेरशन एंटी वेनम चलाया गया. इसकी मॉनिटरिंग रेंज स्तर से की गई. इसके तहत 229 मुकदमे दर्ज कर 235 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई: उनका कहना था कि इस कार्रवाई के दौरान ड्रग तस्करी और नशे के धंधे से जुड़े कई लोगों का डाटा मिला है. अभियान के दौरान ड्रग सप्लायर्स को मुकदमों में नामजद किया गया है. उनकी गिरफ्तारी के साथ ही बीएनएस की धारा 107 के तहत तस्करी से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाएगा. इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F में भी ड्रग तस्करी और नशे के व्यापार से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है. जिसे अमल में लाया जाएगा.

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश (Operation Anti Venom Jaipur)

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चरणबद्ध तरीके से तय की प्राथमिकता: उन्होंने बताया कि अब इस अभियान के दूसरे चरण में ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार करना प्राथमिकता है. इसके बाद भी जो लोग मादक पदार्थ बेचते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही ड्रग एडिक्ट लोगों को नशा मुक्ति केंद्र भिजवाने के साथ ही माता-पिता से समझाइश की जाएगी. जो लोग सहयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा.