ऑपेरशन एंटी वेनम: दो करोड़ का नशा जब्त, 235 तस्कर दबोचे, अब तस्करी से बनाई संपत्ति पर खाकी की नजर

ऑपेरशन एंटी वेनम: दो करोड़ का नशा जब्त, 235 तस्कर दबोचे, अब तस्करी से बनाई संपत्ति पर खाकी की नजर
ऑपेरशन के दूसरे चरण में ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया जाएगा. मादक पदार्थ बेचते पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Published : April 2, 2026 at 4:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस की ओर से जयपुर रेंज में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 15 दिन तक खास अभियान 'ऑपेरशन एंटी वेनम' चलाया गया. सभी सात जिलों में इस अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी पर एक्शन लिया गया और कुल 229 मुकदमे दर्ज कर 235 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अभियान के दौरान पुलिस ने दो करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर रेंज में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए 15 से 31 मार्च तक ऑपेरशन एंटी वेनम चलाया गया. इसकी मॉनिटरिंग रेंज स्तर से की गई. इसके तहत 229 मुकदमे दर्ज कर 235 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई: उनका कहना था कि इस कार्रवाई के दौरान ड्रग तस्करी और नशे के धंधे से जुड़े कई लोगों का डाटा मिला है. अभियान के दौरान ड्रग सप्लायर्स को मुकदमों में नामजद किया गया है. उनकी गिरफ्तारी के साथ ही बीएनएस की धारा 107 के तहत तस्करी से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाएगा. इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F में भी ड्रग तस्करी और नशे के व्यापार से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है. जिसे अमल में लाया जाएगा.
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चरणबद्ध तरीके से तय की प्राथमिकता: उन्होंने बताया कि अब इस अभियान के दूसरे चरण में ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार करना प्राथमिकता है. इसके बाद भी जो लोग मादक पदार्थ बेचते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही ड्रग एडिक्ट लोगों को नशा मुक्ति केंद्र भिजवाने के साथ ही माता-पिता से समझाइश की जाएगी. जो लोग सहयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा.
जागरूकता कार्यक्रम से भी नशा मुक्ति का संदेश: उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत आमजन को नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूक भी किया जाएगा. शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और पीजी में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे. रेंज के सभी जिलों में एसपी को नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए निर्देश दिए गए हैं. सबसे पहले सीकर में नशा मुक्ति केंद्र का आगाज किया जाएगा. इसके साथ ही समाज के धर्म गुरुओं को भी इस मुहिम से जोड़ा जाएगा. जो अपने अनुयायियों को नशा मुक्ति का संदेश देंगे.
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महत्वपूर्ण तथ्य:
दो करोड़ रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ जब्त
- अभियान में 25.404 ग्राम एमडी किया गया जब्त.
- 781.50 ग्राम स्मैक, 88.827 किलो गांजा भी पकड़ा.
- 15.516 किलो डोडा पोस्त पुलिस ने किया जब्त.
- 10.811 किलो डोडा चूरा पकड़ा.
- इस दौरान 79.12 ग्राम अफीम भी जब्त की.
- अवैध रूप से उगाए गांजे के 6109 पौधे जब्त.
- 18,849 ट्रामाडोल कैप्सूल और 4093 सिरप भी जब्त.
15 दिन में 229 नए मुकदमे दर्ज
- सीकर और जयपुर ग्रामीण में सबसे ज्यादा 49-49 मुकदमे दर्ज हुए.
- दौसा में 35, अलवर में 26 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुए.
- कोटपूतली-बहरोड़ जिले में दर्ज हुए 24 नए मुकदमे.
- झुंझुनू जिले में 24 मुकदमे दर्ज हुए नशे के तस्करों पर.
- जबकि, खैरथल-भिवाड़ी में 22 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में दर्ज हुए.
- रेनवाल थाना पुलिस ने स्मैक और 6 लाख से अधिक नकदी जब्त की.
- जयपुर रेंज के सात जिलों में 15 से 31 मार्च तक चलाया गया अभियान.