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Operation Anti Venom : लग्जरी गाड़ी में गांजा तस्करी, दो आरोपी गिरफ्तार, गाड़ियां और 3.85 लाख कैश जब्त

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और पकड़ी गई गांजे की खेप ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के जयपुर रेंज में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवेनम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लग्जरी गाड़ी से गांजा तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने तस्करी के नेटवर्क के मास्टरमाइंड और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर दो गाड़ियां जब्त की है. आरोपियों के कब्जे से 30.700 किलो गांजा और 3.35 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं.

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि तस्करी के सिंडिकेट से जुड़े पचलंगी (झुंझुनू) निवासी राजेंद्र शर्मा और नारायणपुर (कोटपूतली-बहरोड़) निवासी प्रदीप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जयपुर रेंज की साइबर टीम, जयपुर ग्रामीण डीएसटी और अजीतगढ़ थाने की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. आरोपियों के कब्जे से जब्त गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी जा रही है.