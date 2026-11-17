Operation Anti Venom : लग्जरी गाड़ी में गांजा तस्करी, दो आरोपी गिरफ्तार, गाड़ियां और 3.85 लाख कैश जब्त
जयपुर रेंज की साइबर सेल, जयपुर ग्रामीण डीएसटी और अजीतगढ़ थाना पुलिस ने की कार्रवाई.
Published : November 17, 2026 at 6:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान के जयपुर रेंज में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवेनम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लग्जरी गाड़ी से गांजा तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने तस्करी के नेटवर्क के मास्टरमाइंड और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर दो गाड़ियां जब्त की है. आरोपियों के कब्जे से 30.700 किलो गांजा और 3.35 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं.
जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि तस्करी के सिंडिकेट से जुड़े पचलंगी (झुंझुनू) निवासी राजेंद्र शर्मा और नारायणपुर (कोटपूतली-बहरोड़) निवासी प्रदीप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जयपुर रेंज की साइबर टीम, जयपुर ग्रामीण डीएसटी और अजीतगढ़ थाने की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. आरोपियों के कब्जे से जब्त गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी जा रही है.
हाथीदेह गांव के पास गांजा सप्लाई की सूचना : उन्होंने बताया कि जयपुर रेंज की साइबर सेल को गोपनीय सूचना मिली कि मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा प्रदीप सिंह तस्कर कान्हा मीणा और राजेंद्र शर्मा से गांजा लेकर जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली-बहरोड़ और अलवर जिले में सप्लाई करता है. टीम को जानकारी मिली कि शाहपुरा-अजीतगढ़ रोड पर हाथीदेह गांव के पास गांजा की सप्लाई की होने वाली है.
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टीम ने घेराबंदी कर लग्जरी गाड़ी से 30.700 किलो गांजा जब्त किया और दो तस्करों को गिरफ्तार किया. पुलिस की टीम ने एक लग्जरी कार और एक जीप व 3.35 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं. आरोपियों के खिलाफ सीकर जिले के अजीतगढ़ थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है.
मास्टमाइंड कान्हा मीणा पर पहले भी दर्ज हैं मुकदमे : प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि गांजा तस्करी के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड उदयपुरिया मोड़ निवासी कान्हा मीणा है, जिसके खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी के पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं. कान्हा मीणा राजेंद्र शर्मा के मार्फत मादक पदार्थ के ऑर्डर की सप्लाई करता है.
इस नेटवर्क में नारायणपुर निवासी प्रदीप सिंह राजपूत भी शामिल है. जयपुर रेंज साइबर सेल के एएसआई रतनदीप, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, रोशनलाल, जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल ताराचंद, रामनिवास, विजय कुमार के साथ ही जयपुए ग्रामीण डीएसटी के एएसआई सतेंद्र सिंह, कांस्टेबल सुभाषचंद, किशनलाल, मनोज कुमार और चालक राजू की इस कार्रवाई में अहम भूमिका रही.
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सवारी गाड़ी की आड़ में गांजे की तस्करी : जांच में सामने आया है कि प्रदीप सिंह कुशलपुरा निवासी राजू जांगल, मनोहरपुर निवासी कुंदन मीणा के जरिए जयपुर ग्रामीण जिले में, नारायणपुर निवासी अविनाश, मुकेश गर्ग के जरिए कोटपूतली-बहरोड़ जिले में, उमरैण निवासी राजेंद्र गुर्जर के जरिए अलवर और विराटनगर क्षेत्र में गांजे की सप्लाई करता है. प्रदीप सिंह एडवांस रकम लेकर गांजे की सप्लाई करता था. वह अपनी जीप से गांजे की सप्लाई करता था, ताकि सवारी गाड़ी की आड़ में पुलिस से बचा जा सके.
संपत्ति की जानकारी जुटा रही पुलिस : जांच में सामने आया है कि इस गिरोह से जुड़े तस्कर संगठित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं. ऐसे में इस मामले में संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी गई है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार राजेंद्र और प्रदीप को गिरफ्तार कर इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों की संपत्ति की जानकारी भी इकठ्ठा की जा रही है. मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति पर पुलिस शिकंजा कसेगी.