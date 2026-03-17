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Special : 15 दिन में नशे के खात्मे का प्लान, मादक पदार्थ मिले तो SHO पर होगा एक्शन

जयपुर रेंज में नशे की लत और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए 15 दिन का विशेष अभियान.

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15 दिन में नशे के खात्मे का प्लान (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 5:59 PM IST

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जयपुर: राजस्थान को नशे की लत से मुक्त करवाना इस साल पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं में है. इसी कड़ी में जयपुर रेंज में मादक पदार्थों की तस्करी और लोगों में नशे की लत पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए ठोस कवायद शुरू कर दी है. इसके लिए रेंज स्तर पर 'ऑपरेशन एंटी वेनम' शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत जयपुर रेंज में नशे की तस्करी के हॉटस्पॉट को चिह्नित किया गया है.

जयपुर रेंज के सभी जिलों के एसपी को इसकी कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश का कहना है कि ऑपेरशन एंटी वेनम 31 मार्च तक चलाया जा रहा है. सभी थानाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए है कि मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में एक्शन लिया जाए. इसके बाद अगर कोई एजेंसी कार्रवाई कर मादक पदार्थ पकड़ती है तो संबंधित थानाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी. इस अभियान में नशे के तस्करों की संपत्ति पर भी बीएनएस की धारा 107 के तहत एक्शन लिया जाएगा.

आईजी राहुल प्रकाश ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

मुकदमों के आधार पर तय किए हॉटस्पॉट : उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों के आधार पर जयपुर रेंज में 115 थाना इलाके नशे की तस्करी के लिहाज से हॉटस्पॉट हैं. इनमें 14 थाने हाई फ्रीक्वेंसी, 49 थाने मीडियम फ्रीक्वेंसी, 52 थाने लो फ्रीक्वेंसी हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किए गए हैं. वहीं, 32 थाने ऐसे हैं, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. उनका कहना है कि इन थानों के प्रभारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं नशे की खरीद-फरोख्त हो रही है तो एक्शन लिया जाए.

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इस तरह किया गया वर्गीकरण... (ETV Bharat GFX)

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15 दिन तक चलेगा विशेष अभियान : उनका कहना है कि रेंज में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 31 मार्च तक विशेष अभियान 'ऑपरेशन एंटी वेनम' चलाया जा रहा है. यह अभियान पुलिस मुख्यालय के नशा मुक्त राजस्थान की कड़ी में शुरू किया गया है. इसके तहत सभी आठ जिलों के एसपी को अपने क्षेत्र में मादक पदार्थों के उत्पादन, विक्रय, व्यापार, परिवहन और सेवन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं. इस अभियान के तहत एसपी ने अपने जिलों में कार्य योजना बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं.

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अलवर में एक भी हाई फ्रीक्वेंसी हॉटस्पॉट नहीं (ETV Bharat GFX)

तस्करी से बनाई संपत्ति पर भी पुलिस की नजर : उनका कहना है कि नशे की तस्करी में शामिल सिंडिकेट के सभी लोगों के खिलाफ संगठित अपराध से जुड़ी धारा 111 के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. इसमें ड्रग तस्करों और पैडलर्स के खिलाफ भी संगठित अपराध की धारा में कार्रवाई की जाएगी. मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति को चिह्नित कर बीएनएस की धारा 107 में भी एक्शन लिया जाएगा. जिसमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है. इस अभियान के तहत हर जिले में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर रेंज कार्यालय की स्पेशल डेस्क से समन्वय किया जाएगा.

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दौसा, सीकर और झुंझुनू में यह हाल (ETV Bharat GFX)

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दो दिन में 30 मुकदमे दर्ज : इस अभियान के तहत पहले दिन जयपुर रेंज में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इन मुकदमों में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पहले दिन 547.67 ग्राम स्मैक, 1884.84 ग्राम गांजा और 1551 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया है. इसी प्रकार दूसरे दिन भी अलग-अलग थानों में करीब 15 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इस अभियान के तहत सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से लोगों को नशे की लत छुड़वाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं.

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महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज (ETV Bharat Jaipur)

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