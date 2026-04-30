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Operation Anti Venom 2.0 : नशे के सौदागरों पर पुलिस की नजर, 51 सप्लायर्स चढ़े पुलिस के हत्थे

जयपुर रेंज आईजी ऑफिस ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में जयपुर रेंज के आठ जिलों में नशे की लत और मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए पुलिस 'ऑपरेशन एंटी वेनम' चला रही है. जिसके तहत मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त करने वालों की धरपकड़ की जा रही है. अब पुलिस की नजर पैडलर्स को मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले सप्लायर्स पर है. पुलिस ने पहले चरण में नशा बेचने वाले लोगों और मादक पदार्थ की खेप पकड़ने पर फोकस किया. वहीं, अब दूसरे चरण में बड़े सप्लायर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि ऑपरेशन एंटी वेनम के तहत अब तक 307 मुकदमे दर्ज कर 312 पैडलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है. अब फोकस पैडलर को नशे की सप्लाई करने वाले सप्लायर्स पर है. मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले 51 सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया है. जयपुर रेंज आईजी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) पहले चरण में 232 मुकदमे दर्ज : उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ ऑपरेशन एंटी वेनम का पहला चरण 15 से 31 मार्च तक चलाया गया. पहले चरण में मादक पदार्थों की बिक्री के 232 मुकदमे दर्ज किए गए और नशा बेचने वाले 233 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पहले चरण में फुटकर नशा बेचने वाले लोगों को मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले दो सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया.