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Operation Anti Venom 2.0 : नशे के सौदागरों पर पुलिस की नजर, 51 सप्लायर्स चढ़े पुलिस के हत्थे

जयपुर रेंज के आठ जिलों में तस्करी के 307 मुकदमे दर्ज कर 312 पैडलर्स को किया गिरफ्तार.

Anti Venom Operation
जयपुर रेंज आईजी ऑफिस (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 3:35 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में जयपुर रेंज के आठ जिलों में नशे की लत और मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए पुलिस 'ऑपरेशन एंटी वेनम' चला रही है. जिसके तहत मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त करने वालों की धरपकड़ की जा रही है. अब पुलिस की नजर पैडलर्स को मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले सप्लायर्स पर है.

पुलिस ने पहले चरण में नशा बेचने वाले लोगों और मादक पदार्थ की खेप पकड़ने पर फोकस किया. वहीं, अब दूसरे चरण में बड़े सप्लायर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि ऑपरेशन एंटी वेनम के तहत अब तक 307 मुकदमे दर्ज कर 312 पैडलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है. अब फोकस पैडलर को नशे की सप्लाई करने वाले सप्लायर्स पर है. मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले 51 सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया है.

जयपुर रेंज आईजी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पहले चरण में 232 मुकदमे दर्ज : उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ ऑपरेशन एंटी वेनम का पहला चरण 15 से 31 मार्च तक चलाया गया. पहले चरण में मादक पदार्थों की बिक्री के 232 मुकदमे दर्ज किए गए और नशा बेचने वाले 233 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पहले चरण में फुटकर नशा बेचने वाले लोगों को मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले दो सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया.

312 पैडलर, 51 सप्लायर गिरफ्तार : उनका कहना है कि इस अभियान का दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू किया गया. इस अभियान के तहत 75 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं. नशा बेचने वाले 79 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. फुटकर विक्रेताओं को मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले 49 सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया है. अब तक इस पूरे अभियान में 307 मुकदमे दर्ज कर 312 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि नशा सप्लाई करने वाले 51 सप्लायर्स पुलिस के हत्थे चढ़े हैं.

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दो करोड़ रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ जब्त : उन्होंने बताया कि इस पूरे अभियान के तहत 97.670 किलो गांजा, 899 ग्राम स्मैक, 160.816 किलो डोडा-पोस्त, 2110.12 ग्राम अफीम, 37.354 ग्राम सिंथेटिक ड्रग एमडी जब्त की गई है. इसके साथ ही 21,719 ट्रामाडोल कैप्सूल और टैबलेट, 17,199 गांजे के पौधे, 26.01 ग्राम चिट्टा, सिरप की 4,127 शीशी और 1.776 किलो डोडा चुरा जब्त किया गया है. जब्त मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत दो करोड़ रुपए से ज्यादा है.

कठोर धाराओं में हो रही है कार्रवाई : उन्होंने बताया कि नशे के सौदागरों पर कठोर कार्रवाई के लिए सभी गंभीर धाराओं का समायोजन किया जा रहा है. बीएनएस में संगठित अपराध से जुड़ी धारा 111 ऐसे मामलों में लगाई जा रही है. बीएनएस की धारा 107 में अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है. इसके तहत तस्करों की संपत्ति को चिह्नित किया जा रहा है. एनडीपीएस एक्ट में भी मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त को लेकर कड़े प्रावधान हैं. उन्हें भी अमल में लाया जा रहा है.

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