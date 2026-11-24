Special: रांची में पार्क की लीज में देरी और वेंडर्स की मनमानी, निगम को लाखों के राजस्व का नुकसान
रांची शहर में पार्कों की लीज और बदहाल व्यवस्था से निगम खासा परेशान है और राजस्व का नुकसान झेल रहा है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 24, 2026 at 6:10 AM IST
रांचीः राजधानी रांची के पार्कों से हर साल लाखों रुपये का राजस्व जुटाने की व्यवस्था है लेकिन इन पार्कों का संचालन और रखरखाव खुद नगर निगम के लिए चुनौती बना हुआ है.
रांची शहर में छोटे-बड़े 24 पार्क चिह्नित हैं. इनमें कई पार्कों की बंदोबस्ती निजी संचालकों को की जाती है, जबकि कुछ का रखरखाव निगम का हॉर्टिकल्चर सेल करता है. निगम के दस्तावेज बताते हैं कि पार्कों की बंदोबस्ती से लाखों रुपये की राशि निर्धारित है लेकिन पुराने संचालकों पर बकाया, नई निविदा में देरी और कई पार्कों का बंदोबस्ती से बाहर रहना व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.
दूसरी ओर, पार्कों में आने वाले लोगों को टिकट और अलग-अलग गतिविधियों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं लेकिन बुनियादी सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है. दिसंबर से पर्यटन, सैर-सपाटे और नए साल के जश्न का दौर शुरू होने वाला है. ऐसे में पार्कों की स्थिति और उनके संचालन की व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है.
बंदोबस्ती के लाखों रुपये, फिर भी बकाया की समस्या
रांची नगर निगम के उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, हरमू सेक्टर-7 पार्क की तीन वर्षों की बंदोबस्ती राशि 6 लाख 82 हजार 831 रुपये है. इसमें 2 लाख 16 हजार 600 रुपये जमा दिखाए गए हैं, जबकि 4 लाख 66 हजार 231 रुपये बकाया हैं. शहीद विजय सोरेन पार्क की कुल बंदोबस्ती राशि 16 लाख 97 हजार 512 रुपये है. इसमें 5 लाख 38 हजार 465 रुपये जमा और 11 लाख 59 हजार 47 रुपये बकाया दर्ज हैं.
इसी तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क की कुल राशि 7 लाख 56 हजार 604 रुपये है, जिसमें 5 लाख 16 हजार 604 रुपये बकाया हैं. श्रीकृष्ण सिंह पार्क, डोरंडा की बंदोबस्ती राशि 17 लाख 8 हजार 652 रुपये है. दस्तावेज में इस पार्क के खाते में जमा राशि शून्य और पूरी राशि बकाया दिखाई गई है. इसके अलावा पुराने बकाये के रूप में 5 लाख 9 हजार 354 रुपये का भी उल्लेख है.
निगम पार्क की कुल बंदोबस्ती राशि 13 लाख 95 हजार 378 रुपये है. इसमें 3 लाख 58 हजार 331 रुपये जमा और 10 लाख 37 हजार 47 रुपये बकाया हैं. इन सात पार्कों की दर्ज कुल बंदोबस्ती राशि 78 लाख 12 हजार 816 रुपये है. इनमें दर्ज बकाया राशि 48 लाख 87 हजार 581 रुपये है. यह आंकड़ा केवल इन प्रविष्टियों का है, सभी पार्कों का कुल बकाया नहीं.
कई पार्कों की लीज और टेंडर प्रक्रिया अधूरी
निगम की सूची में मोरहाबादी चिल्ड्रन पार्क के लिए नई निविदा आमंत्रित करने का उल्लेख है. कोकर स्थित स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क के लिए निविदा निकालने को लेकर एनआईटी से पत्राचार किया गया है. करम टोली पार्क और तालाब का रखरखाव हॉर्टिकल्चर सेल कर रहा है.
अरगोड़ा पार्क के मामले में निगम ने कई बार निविदा आमंत्रित की लेकिन किसी निविदादाता ने भाग नहीं लिया. इसके बाद पार्क का रखरखाव हॉर्टिकल्चर सेल के जिम्मे है. सेक्टर-12 पार्क, हरमू चौक और सेक्टर-6 पार्क के लिए भी निविदा प्रक्रिया में किसी ने भाग नहीं लिया. सेक्टर-6 पार्क के लिए ईओआई निकाले जाने का उल्लेख है. डॉ. जाकिर हुसैन पार्क की निविदा में भी किसी के शामिल नहीं होने के कारण उसका रखरखाव हॉर्टिकल्चर सेल कर रहा है.
वहीं, पुंदाग में ड्रीम टावर के सामने स्थित पार्क की बंदोबस्ती में 73 हजार 214 रुपये जमा दिखाए गए हैं और बकाया शून्य है. एम. टाइप बिरसा पार्क का रखरखाव भी हॉर्टिकल्चर सेल कर रहा है और इसके लिए निविदा प्रक्रिया में होने की जानकारी दी गई है.
पुराने वेंडरों का संचालन और अतिरिक्त वसूली के आरोप
इस बार नई लीज के लिए ई-टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है. नवंबर के मध्य में टेंडर जारी होने के बाद एग्रीमेंट और पार्कों का हस्तांतरण होने में समय लग सकता है. ऐसे में दिसंबर और जनवरी के व्यस्त मौसम में पार्कों के संचालन और निगम की आय पर असर पड़ने की आशंका है.
वहीं, कुछ पार्कों में पुराने संचालकों के संचालन जारी रहने और नई निविदा में अधिक राजस्व के प्रस्ताव आने की बात भी सामने आ रही है. सवाल यह है कि जब नए प्रस्ताव निगम के लिए अधिक फायदेमंद हैं, तो पार्कों का संचालन नई व्यवस्था के तहत कब शुरू होगा?
रांची के मोरहाबादी के मुख्य चिल्ड्रन पार्क में क्रिकेट पिच और दूसरी खेल गतिविधियों के संचालन को लेकर भी शिकायतें हैं. लोगों का आरोप है कि पार्क में प्रवेश शुल्क देने के बाद भी अलग-अलग गतिविधियों के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं. बिना अनुमति अस्थायी निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की शिकायत भी सामने आई है. इससे पार्क का मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहा है.
टिकट वसूली के बावजूद सुविधाओं की कमी
पार्कों से राजस्व वसूली के बीच उनकी जमीनी स्थिति भी सवाल खड़े कर रही है. कई पार्कों में स्विमिंग पूल की सफाई, झाड़ियों की कटाई, टूटे झूलों और बेंच की मरम्मत की जरूरत है. शाम के समय असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायत भी मिलती है.
चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के खेलने के उपकरणों की स्थिति ठीक नहीं है. मोरहाबादी के निगम पार्क में टॉय ट्रेन का ढांचा लंबे समय से अनुपयोगी पड़ा है. नेताजी पार्क अतिक्रमण की चपेट में है, कई पार्कों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय और पर्याप्त रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है. वहीं, मोहल्लों के कई पार्कों में ताले लटके रहते हैं.
निगम की सूची में कांटाटोली के रियाजुद्दीन कॉलोनी स्थित पार्क को राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय को संचालन और रखरखाव के लिए देने की स्वीकृति का उल्लेख है. वीर कुंवर सिंह पार्क को विचार मंच के माध्यम से संचालित करने की स्वीकृति दी गई है. वहीं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और रोटरी पार्क, बड़ा तालाब निर्माणाधीन बताए गए हैं.
नगर आयुक्त ने कही कार्रवाई की बात
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि निगम की अनुमति के बिना निर्माण और नियमों के विरुद्ध गतिविधियां संचालित करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. बकाया राशि जमा नहीं करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वेंडरों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्कों की बंदोबस्ती में निगम के राजस्व हित और बेहतर संचालन को प्राथमिकता दी जाएगी. नए वेंडर्स को मौका मिलेगा.
आम लोगों को कब मिलेंगी बेहतर सुविधाएं?
स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्कों का उद्देश्य शहरवासियों को सुकून, मनोरंजन और बच्चों को खेलने की जगह देना है. लेकिन कई जगह प्रवेश शुल्क और अलग-अलग गतिविधियों के लिए अतिरिक्त पैसे देने के बावजूद साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और सुरक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं.
अब सवाल है कि पार्कों की बंदोबस्ती से लाखों रुपये की राशि निर्धारित होने के बावजूद उनका रखरखाव बेहतर क्यों नहीं हो रहा? पुराने वेंडरों से बकाया राशि की वसूली कब होगी? बिना अनुमति निर्माण और अतिरिक्त वसूली पर रोक कैसे लगेगी? और नई लीज के बाद क्या आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी? दिसंबर और जनवरी में पार्कों में बढ़ने वाली भीड़ से पहले रांची नगर निगम के सामने इन सवालों का जवाब देना बड़ी चुनौती है.
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