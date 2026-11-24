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Special: रांची में पार्क की लीज में देरी और वेंडर्स की मनमानी, निगम को लाखों के राजस्व का नुकसान

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के पार्कों से हर साल लाखों रुपये का राजस्व जुटाने की व्यवस्था है लेकिन इन पार्कों का संचालन और रखरखाव खुद नगर निगम के लिए चुनौती बना हुआ है.

रांची शहर में छोटे-बड़े 24 पार्क चिह्नित हैं. इनमें कई पार्कों की बंदोबस्ती निजी संचालकों को की जाती है, जबकि कुछ का रखरखाव निगम का हॉर्टिकल्चर सेल करता है. निगम के दस्तावेज बताते हैं कि पार्कों की बंदोबस्ती से लाखों रुपये की राशि निर्धारित है लेकिन पुराने संचालकों पर बकाया, नई निविदा में देरी और कई पार्कों का बंदोबस्ती से बाहर रहना व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.