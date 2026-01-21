ETV Bharat / state

ऑपरेशन आघात : कार में छिपाकर गांजा तस्करी का भंडाफोड़, खूफिया चेंबर में छिपाया था 55 लाख का माल, दो आरोपी गिरफ्तार

जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने यूपी जा रही गांजे की बड़ी खेप जब्त की है.

two accused arrested
कार में छिपाकर गांजा तस्करी का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 7:37 PM IST

3 Min Read
जशपुर : नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत जशपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. पुलिस ने ओड़िसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाई जा रही गांजे की बड़ी खेप को थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत रानीकोंबो में पकड़ते हुए 01 क्विंटल 85 किलो 42 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है. इस कार्रवाई में क्रेटा कार सहित दो तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. जब्त गांजे की बाजार कीमत लगभग 55 लाख 50 हजार रुपए आंकी जा रही है.जिसमें तस्करी में प्रयुक्त क्रेटा कार क्रमांक UP-32-HF-0299 और आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं.




ओडिसा से गांजा, छत्तीसगढ़ को बनाया गया ट्रांजिट रूट

पुलिस के मुताबिक 20 जनवरी 2026 की तड़के 03 से 04 बजे के बीच मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की क्रेटा कार में अवैध गांजा ओड़िसा के मलकानगिरी क्षेत्र से लोडकर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचाया जा रहा है. सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर एसएसपी के निर्देश पर थाना नारायणपुर एवं थाना बगीचा की संयुक्त टीम ने रानीकोंबो मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी कर सघन वाहन जांच शुरू की.

two accused arrested
01 क्विंटल 85 किलो 42 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कारपेट के नीचे छिपाया था गांजा

इसी दौरान कुनकुरी की ओर से आती संदिग्ध क्रेटा कार को पुलिस ने घेराबंदी कर रोका. कार में दो व्यक्ति सवार मिले. तलाशी लेने पर कार की बीच सीट के नीचे तथा डिक्की में कारपेट के नीचे छुपाकर रखा गया, पीली प्लास्टिक टेप से लिपटा 180 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 1 क्विंटल 85 किलो 42 ग्राम पाया गया.

Secret chamber built under carpet
कारपेट के नीचे बनाया था खूफिया चेंबर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)




उत्तर प्रदेश के दो तस्कर गिरफ्तार, तीसरा सरगना चिन्हित

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अपना नाम शान मोहम्मद उर्फ सानू (22 वर्ष) और सुहैल अहमद (19 वर्ष) बताया. दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ओड़िसा से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ को ट्रांजिट रूट बनाते हुए उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे. पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि लखनऊ का एक अन्य तस्कर इस पूरी खेप का मुख्य खरीदार है, जिसे पुलिस ने चिन्हित कर लिया है. उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

कार में छिपाकर गांजा तस्करी का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ओडिसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश गांजा तस्करी की जा रही थी.जशपुर पुलिस ने समय रहते बड़ी खेप पकड़कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. ऑपरेशन आघात आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा- शशिमोहन सिंह, एसएसपी

operation Aghaat in jashpur
कार में छिपाकर गांजा तस्करी का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज, जेल भेजे गए आरोपी

पुलिस ने दोनों तस्करों के विरुद्ध थाना नारायणपुर में धारा 20(बी)(2)(c) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। जप्त मोबाइल फोन के माध्यम से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लिंक की तकनीकी जांच जारी है.


