ऑपरेशन आघात : कार में छिपाकर गांजा तस्करी का भंडाफोड़, खूफिया चेंबर में छिपाया था 55 लाख का माल, दो आरोपी गिरफ्तार

जशपुर : नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत जशपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. पुलिस ने ओड़िसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाई जा रही गांजे की बड़ी खेप को थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत रानीकोंबो में पकड़ते हुए 01 क्विंटल 85 किलो 42 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है. इस कार्रवाई में क्रेटा कार सहित दो तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. जब्त गांजे की बाजार कीमत लगभग 55 लाख 50 हजार रुपए आंकी जा रही है.जिसमें तस्करी में प्रयुक्त क्रेटा कार क्रमांक UP-32-HF-0299 और आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं.







ओडिसा से गांजा, छत्तीसगढ़ को बनाया गया ट्रांजिट रूट



पुलिस के मुताबिक 20 जनवरी 2026 की तड़के 03 से 04 बजे के बीच मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की क्रेटा कार में अवैध गांजा ओड़िसा के मलकानगिरी क्षेत्र से लोडकर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचाया जा रहा है. सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर एसएसपी के निर्देश पर थाना नारायणपुर एवं थाना बगीचा की संयुक्त टीम ने रानीकोंबो मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी कर सघन वाहन जांच शुरू की.

01 क्विंटल 85 किलो 42 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कारपेट के नीचे छिपाया था गांजा



इसी दौरान कुनकुरी की ओर से आती संदिग्ध क्रेटा कार को पुलिस ने घेराबंदी कर रोका. कार में दो व्यक्ति सवार मिले. तलाशी लेने पर कार की बीच सीट के नीचे तथा डिक्की में कारपेट के नीचे छुपाकर रखा गया, पीली प्लास्टिक टेप से लिपटा 180 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 1 क्विंटल 85 किलो 42 ग्राम पाया गया.