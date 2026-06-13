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बिहार में 'रोमियो' बने तो पुलिस अपने तरीके से कर रही स्वागत, 'लेडी सिंघम' का जबरदस्त खौफ

मुजफ्फरपुर की 'लेडी सिंघम' एक्शन में दिखाई पड़ रही है. मनचलों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. पढ़ें खबर

OPERATION ABHAYA IN MUZAFFARPUR
ऑपरेशन अभया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 7:32 PM IST

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मुजफ्फरपुर : कॉलेज, मॉल, पार्क और सड़कों पर अगर कोई लड़कियों को परेशान करने की कोशिश करेगा, तो अब बचना आसान नहीं होगा. मुजफ्फरपुर में 'लेडी सिंघम' के नाम से पहचान बना चुकीं एसडीपीओ टाउन-2 विनीता सिन्हा की अगुवाई में पुलिस का एंटी-रोमियो अभियान जबरदस्त एक्शन में है. 'ऑपरेशन अभया' के तहत पुलिस की विशेष टीम हर उस जगह पहुंच रही है, जहां महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

'ऑपरेशन अभया' से बनी 'लेडी सिंघम' : शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार पुलिस गाड़ी, पार्कों में पैनी नजर, कॉलेज कैंपस में सक्रिय महिला पुलिसकर्मी और मॉल के बाहर लगातार गश्त, यह तस्वीर इन दिनों मुजफ्फरपुर की है. वजह है महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चल रहा विशेष एंटी-रोमियो अभियान, जिसकी कमान संभाल रही हैं एसडीपीओ टाउन-2 विनीता सिन्हा. सख्त कार्रवाई और बेखौफ अंदाज के कारण लोग उन्हें अब 'लेडी सिंघम' के नाम से बुलाने लगे हैं.

देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

महिलाओं को भयमुक्त माहौल देने की बड़ी पहल : बिहार सरकार के ऑपरेशन अभया के तहत शुरू हुआ यह अभियान सिर्फ एक औपचारिक कार्रवाई नहीं, बल्कि महिलाओं को भयमुक्त माहौल देने की बड़ी पहल है. इसका मकसद साफ है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, बाजार या सार्वजनिक जगहों पर किसी भी महिला या बच्ची को असुरक्षित महसूस नहीं होने देना.

लगातार संवेदनशील स्थानों पर निगरानी : ईटीवी भारत से खास बातचीत में एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया कि बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य के हर जिले में थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई है. हर टीम में चार सदस्य हैं और इसकी कमान एक महिला इंस्पेक्टर संभाल रही हैं. यह टीम लगातार संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रख रही है.

''हमारा उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जिसमें महिलाएं और बच्चियां बिना डर अपने दैनिक काम कर सकें. चाहे स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो या बाजार हर जगह उन्हें सुरक्षा का एहसास होना चाहिए.''- विनीता सिन्हा, एसडीपीओ टाउन-2

Operation Abhaya In Muzaffarpur
हर किसी पर पैनी नजर (ETV Bharat)

लोगों को सख्त चेतावनी : इसी कड़ी में पुलिस टीम ने एमडीडीएम कॉलेज, मिठनपुरा स्थित मॉल, पार्क और आसपास के कई संवेदनशील इलाकों में अभियान चलाया. पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी, युवकों से पूछताछ की और बिना कारण मंडरा रहे लोगों को सख्त चेतावनी दी.

'अब मनचलों की खैर नहीं' : यह अभियान इसलिए भी खास है क्योंकि अक्सर कॉलेज और पार्क के आसपास छेड़खानी, फब्तियां कसने और पीछा करने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं. कई लड़कियां डर या सामाजिक दबाव के कारण शिकायत तक नहीं कर पातीं. ऐसे में पुलिस की सक्रिय मौजूदगी अपराधियों के लिए साफ संदेश है, अब मनचलों की खैर नहीं.

हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल : अभियान के दौरान महिला पुलिसकर्मी छात्राओं और महिलाओं से सीधे संवाद भी कर रही हैं. उन्हें हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें. पुलिस का फोकस सिर्फ अपराध रोकना नहीं, बल्कि भरोसा कायम करना भी है.

Operation Abhaya In Muzaffarpur
महिलाओं और छात्राओं से बातचीत (ETV Bharat)

स्थानीय छात्राओं का कहना है कि पुलिस की इस पहल से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है. पहले जहां कई बार रास्ते में असहज स्थिति का सामना करना पड़ता था, वहीं अब पुलिस की गश्त से सुरक्षा का एहसास मजबूत हुआ है. अभिभावक भी इस अभियान को राहत देने वाला कदम मान रहे हैं.

''महिलाओं की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा. अगर कोई महिला या बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार करते पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''- विनीता सिन्हा, एसडीपीओ टाउन-2

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