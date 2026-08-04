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ऑपरेशन आघात: कार से गांजा जब्त, घेराबंदी देख भागे आरोपी, डिवाइडर से टकराई गाड़ी

पुलिस ने बताया कि 3 अगस्त सुबह करीब 4:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की टाटा नेक्सन (UP-54-AF-7976) में भारी मात्रा में गांजा रैरूमा-लैलूंगा की ओर से पत्थलगांव होते हुए अंबिकापुर ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही इंदिरा चौक के पास नाकाबंदी की गई. इसी दौरान संदिग्ध कार वहां पहुंची, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन की रफ्तार बढ़ाकर अंबिकापुर रोड की ओर भाग निकला.

जशपुर: ऑपरेशन आघात के तहत जशपुर पुलिस ने पत्थलगांव थाना क्षेत्र में एक टाटा नेक्सन कार से 21 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया. पुलिस को चकमा देकर भाग रहे तस्करों की कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने गांजे के साथ कार भी जब्त कर ली है.

ऑपरेशन आघात (ETV Bharat)

लग्जरी कार से लाखों का गांजा जब्त

पुलिस टीम ने कार का पीछा किया. इस दौरान कदम घाट के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई. दुर्घटना के बाद वाहन सवार तस्कर कार छोड़कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली तो डिक्की में रखे तीन बैगों से पीले प्लास्टिक टेप से लिपटे 11 पैकेटों में कुल 21 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ.

पुलिस ने गांजे की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये और जब्त टाटा नेक्सन की कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई है. कुल 16 लाख रुपये की जब्ती की गई है. वाहन से आधार कार्ड सहित कुछ अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनके आधार पर फरार आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है.

ऑपरेशन आघात (ETV Bharat)

एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस का ऑपरेशन आघात नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार जारी है. पत्थलगांव क्षेत्र में 21 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और ऐसे अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.