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ऑपरेशन आघात: एक करोड़ के गांजा तस्करी केस में फरार 2 आरोपी प्रयागराज UP से गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी 207 किलो गांजा आम की पेटियों के नीचे छिपाकर परिवहन कर रहे थे.

OPERATION AAGHAT IN JASHPUR
ऑपरेशन आघात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 7:04 PM IST

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जशपुर: नशे के के खिलाफ जशपुर पुलिस ऑपरेशन आघात चला रही है. इसके तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. दोकड़ा चौकी क्षेत्र में 207 किलो गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले में एंड टू एंड जांच कर तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है. दोकड़ा पुलिस के मुताबिक पूरा घटनाक्रम 12 मई 2026 का है, जब मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने सफेद रंग की पिकअप वाहन को रोका. वाहन में कच्चे आम की पेटियों के नीचे भारी मात्रा में गांजा छिपाकर सुंदरगढ़, ओडिशा से तपकरा-दोकड़ा होते हुए उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है.

1 करोड़ की गांजा तस्करी का आरोपी गिरफ्तार

संदिग्ध पिकअप वाहन को जैसे ही पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, चालक वाहन को तेजी से कांसाबेल की ओर लेकर भगाने लगा. कांसाबेल पुलिस ने ग्राम खुटेरा में नाकाबंदी कर रखी थी, जिसके बाद चालक वाहन को यू-टर्न लेकर पुसरा रोड होते हुए दोकड़ा की ओर भागा. पीछा करते हुए पुलिस टीम ने बगिया-दोकड़ा मुख्य मार्ग पर बहाल जोर के पास वाहन को पकड़ लिया. वाहन की तलाशी लेने पर ट्रॉली में प्लास्टिक की ट्रे और कैरेट में कच्चे आम भरे मिले. पुलिस ने जब आम हटाकर जांच की तो उसके नीचे खाकी रंग की प्लास्टिक टेप में लिपटे गांजे के पैकेट बरामद हुए. कुल 207 पैकेट में 207 किलो गांजा बरामद किया गया.

दोकड़ा चौकी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने वाहन चालक प्रेमनाथ सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी विमड़ा, थाना बगीचा, जिला जशपुर को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने गांजा सुंदरगढ़, ओडिशा से लेकर आने और आगे अंबिकापुर के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाने की बात बताई.। आरोपी के खिलाफ दोकड़ा चौकी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने कुल 1 करोड़ 13 लाख 60 हजार की संपत्ति जब्त की. इसमें 207 किलो गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 3 लाख 50 हजार रुपये, तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन की कीमत करीब 10 लाख रुपये, मोबाइल फोन की कीमत करीब 10 हजार रुपये और 550 रुपये नकद शामिल है. पूर्व में गिरफ्तार प्रेमनाथ सिंह को न्यायिक रिमांड पर पहले ही जेल भेजा जा चुका है.

दोकड़ा क्षेत्र के गांजा तस्करी मामले में फरार 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. मामले में पुलिस की एंड टू एंड विवेचना जारी है और तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा: डॉ. लाल उमेद सिंह, एसएसपी


प्रयागराज से पकड़े गए 2 फरार आरोपी

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने तस्करी में संलिप्त अन्य आरोपियों की पहचान की.। इनमें शारदा केसरवानी और मनीष पासी भी शामिल थे, जो घटना के बाद से फरार चल रहे थे. पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही थी. इसी बीच मुखबिर की सूचना और तकनीकी टीम की मदद से पुलिस को दोनों आरोपियों के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में होने की जानकारी मिली. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम उत्तर प्रदेश रवाना की गई. टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को प्रयागराज से पकड़कर जशपुर लाया.

गिरफ्तार आरोपियों में शारदा केसरवानी, उम्र 19 वर्ष, निवासी तरोल घटवा, थाना करछना, जिला प्रयागराज और मनीष पासी, उम्र 28 वर्ष, निवासी हाथगन पुरवा खास, थाना घूरपुर, जिला प्रयागराज शामिल है. पुलिस के अनुसार पूछताछ और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.



तस्करी नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही पुलिस

दोकड़ा पुलिस का कहना है कि मामले में एंड टू एंड विवेचना जारी है. गांजा कहां से लाया गया, तस्करी के नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसे कहां पहुंचाया जाना था, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.


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