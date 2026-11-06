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सुकमा में ऑपरेशन आगाज का बड़ा एक्शन, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार

सुकमा में ऑपरेशन आगाज का बड़ा एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा: अवैध शराब के कारोबार और तस्करी के खिलाफ सुकमा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. 'ऑपरेशन आगाज' अभियान के तहत छिंदगढ़ पुलिस ने एनएच-30 पर घेराबंदी कर एक वाहन से बल्क लीटर अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद किया है. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस पूरी कार्रवाई में शराब और तस्करी में इस्तेमाल वाहन सहित कुल 5 लाख 26 हजार 80 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है.



मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल

पुलिस के मुताबिक, 6 नवंबर की रात गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि सुकमा की ओर से एक वाहन में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की खेप लाई जा रही है.सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी छिंदगढ़ आशीष वासनिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनएच-30 स्थित छिंदगढ़ बस स्टैंड चौक पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की.इस दौरान संदिग्ध वाहन को रोका गया.