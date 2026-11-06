सुकमा में ऑपरेशन आगाज का बड़ा एक्शन, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार
सुकमा में ऑपरेशन आगाज के तहत पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है. मामले में एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 2:52 PM IST
सुकमा: अवैध शराब के कारोबार और तस्करी के खिलाफ सुकमा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. 'ऑपरेशन आगाज' अभियान के तहत छिंदगढ़ पुलिस ने एनएच-30 पर घेराबंदी कर एक वाहन से बल्क लीटर अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद किया है. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस पूरी कार्रवाई में शराब और तस्करी में इस्तेमाल वाहन सहित कुल 5 लाख 26 हजार 80 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है.
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल
पुलिस के मुताबिक, 6 नवंबर की रात गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि सुकमा की ओर से एक वाहन में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की खेप लाई जा रही है.सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी छिंदगढ़ आशीष वासनिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनएच-30 स्थित छिंदगढ़ बस स्टैंड चौक पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की.इस दौरान संदिग्ध वाहन को रोका गया.
संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई. वाहन की जांच में अंग्रेजी शराब और बीयर की बड़ी खेप बरामद हुई. वाहन का ड्राइवर शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका - मनोज तिर्की, एएसपी सुकमा
बियर और अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद
पुलिस ने वाहन से बीयर की 52 बोतलें, अंग्रेजी शराब 95 पौवा बरामद किए. जब्त शराब की कुल मात्रा 50.900 बल्क लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 26 हजार 80 रुपए है. मामले में छिंदगढ़ के गांधी चौक निवासी 35 वर्षीय लच्छू राम बातिंग को गिरफ्तार किया गया. शराब परिवहन में इस्तेमाल वाहन की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये आंकी गई है.
आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई, सप्लाई नेटवर्क की जांच
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना छिंदगढ़ में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है.अब पुलिस शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी जुटाने में लगी है.पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर के निर्देशन, एएसपी मनोज तिर्की के मार्गदर्शन और एसडीओपी मनीष कुंवर के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई. ऑपरेशन आगाज के तहत लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मचा है. पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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