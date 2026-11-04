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कुशीनगर के पडरौना में ये रेलवे अंडरपास शुरू, सुभाष चौक के पास जाम से राहत

कुशीनगर के पडरौना में ये रेलवे अंडर पास शुरू. ( etv bharat )

कुशीनगर: जिले के पडरौना शहर में लंबे समय से रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. सुभाष चौक के पास रेलवे ढाला संख्या 68 पर करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से बने दो लेन के रेलवे अंडरपास का लोकार्पण कर दिया गया है. सांसद विजय कुमार दुबे ने फीता काटकर अंडरपास का उद्घाटन किया. इस दौरान क्षेत्रीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे. उम्मीद है कि अंडरपास शुरू होने से शहर के लोगों को जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी.

दरअसल, पडरौना शहर के सुभाष चौक के पास स्थित रेलवे ढाला संख्या 68 पर ट्रेनों के आवागमन के दौरान फाटक बंद होने से अक्सर लंबा जाम लग जाता था. इससे राहगीरों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. लोगों की इस समस्या को देखते हुए रेलवे की ओर से करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन के रेलवे अंडरपास का निर्माण कराया गया है. मंगलवार को सांसद विजय कुमार दुबे ने फीता काटकर इसका लोकार्पण किया.