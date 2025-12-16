ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव, डीएम ने जारी किए आदेश

डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग और जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया है कि कि वे अपने-अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं.

इसी क्रम में रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने निर्देश दिया कि जिले अंतर्गत शासकीय, अर्ध शासकीय एवं गैर-शासकीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में माह दिसंबर 2025 के अंत तक पठन-पाठन कार्य सुबह 9:15 बजे से पहले और दोपहर 3 बजे के बाद संचालित नहीं किया जाएगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

जिले के विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचने के मार्ग वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिससे छोटे बच्चों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की सुरक्षा को लेकर जोखिम उत्पन्न हो सकता है. संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए हैं.

रुद्रप्रयाग: भौगोलिक दृष्टि से वन क्षेत्रों से आच्छादित और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रति संवेदनशील जिला है. वर्तमान में शीतऋतु के कारण दिन की अपेक्षा रात्रि की समयावधि अधिक होने से वन्यजीवों की गतिविधियां समय से पूर्व प्रारंभ हो रही है. ऐसे में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मानव और वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की संभावना बनी हुई है.

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि जिले के किसी भी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में उक्त आदेश की अवहेलना की जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

भालू को देखकर स्कूल के आधे रास्ते से वापस लौटे छात्र: जिले में भालू की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है. जिले से सटे चिनग्वाड़ ग्रामसभा के लाटधार तोक में मंगलवार सुबह स्कूल जा रहे बच्चे रास्ते में भालू को देखघर वापस लौट आए. घटना सुबह करीब 8 बजे की है, जब चिनग्वाड़ से राजकीय इंटर कॉलेज पीड़ा की ओर जाते समय छात्र प्रियांशु, सचिन और उनके परिजनों ने अचानक भालू को सामने पेड़ पर देखा. शोर मचाने के बाद जब भालू उनकी ओर बढ़ने लगा तो वे घबराकर जान बचाते हुए वापस घर की ओर दौड़ पड़े. घटना के बाद से गांव में भय का माहौल है.

ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना गांव की महिलाएं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सुबह उनके साथ निकलती हैं. इस दौरान भालू की बढ़ती सक्रियता से वे थाली बजाकर और शोर मचाकर रास्ता तय कर रहे हैं. बावजूद इसके भालू क्षेत्र में बना हुआ है. लाटधार के तीन बच्चे राजकीय इंटर कॉलेज पीड़ा में अध्ययनरत हैं, जो इस घटना के बाद स्कूल नहीं जा सके.

चिनग्वाड़ ग्राम प्रधान दीपक बिष्ट ने बताया कि ग्रामसभा क्षेत्र में भालू से संबंधित घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्थिति सामान्य होने तक वन विभाग से क्षेत्र में विशेष निगरानी और गश्त बढ़ाने की मांग की है. साथ ही जिला प्रशासन से बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराने को भी कहा है.

जिला पंचायत सदस्य पवन कुमार ने भी प्रशासन से क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की मांग की. उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं, जहां बच्चे असुरक्षा के बीच दूर-दराज स्थित स्कूलों तक जाने को मजबूर हैं. इस संबंध में प्रशासन को शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिए.

ये भी पढ़ें: