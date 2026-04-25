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शादी का ऑनलाइन कार्ड खोलते ही बैंक खाता हो सकता है खाली, वेडिंग सीजन में एपीके फाइल्स से रहें सचेत

राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगों से बचने के लिए नई एडवाइजरी जारी की. व्हाट्सएप पर Marriage.apk नाम की फाइल से सावधान रहें.

Police Headquarters, Rajasthan
पुलिस मुख्यालय, राजस्थान (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 9:13 PM IST

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जयपुर: अगर आपके मोबाइल पर शादी का डिजिटल कार्ड आता है तो सावधान रहें. वेडिंग सीजन में साइबर अपराधी सक्रिय हैं. साइबर अपराधी नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. वेडिंग सीजन का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों को व्हाट्सएप पर शादी का डिजिटल कार्ड भेज रहे हैं. कार्ड खोलते ही बैंक खाता खाली हो सकता है. इस संबंध में राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगों से बचने के लिए नई एडवाइजरी जारी की. व्हाट्सएप पर Marriage.apk नाम की फाइल से सावधान रहें. इस फाइल को खोलते ही आपका बैंक खाता खाली हो सकता है.

डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान वेडिंग सीजन का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधी लोगों की खुशियों में सेंध लगा रहे हैं. जालसाजों की ओर से व्हाट्सएप पर डिजिटल निमंत्रण पत्र के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह के निर्देश पर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने एडवाइजरी जारी कर प्रदेशवासियों को सचेत रहने की सलाह दी. शादी के कार्ड के नाम पर खतरनाक लिंक और फाइल भेजते हैं. लिंक मोबाइल फोन में पहुंचते ही न केवल निजी जानकारी चुरा लेते हैं, बल्कि बैंक खाते खाली कर सकते हैं.

पढ़ें:डिजिटल जनगणना के नाम पर साइबर ठगी का खतरा, लिंक या कॉल पर भरोसा करना पड़ सकता है महंगा

साइबर ठगों के 3 खतरनाक तरीके

  • APK फाइल भेजकर फ्रॉड: साइबर अपराधी लोगों को व्हाट्सएप पर Marriage.apk नाम की फाइल भेजते हैं. इसे डाउनलोड या इंस्टॉल करते ही मोबाइल फोन का पूरा कंट्रोल (कैमरा, माइक, एसएमएस) हैकर के पास चला जाता है. इसके जरिए साइबर ठग लोगों के बैंक ओटीपी चोरी कर लेते हैं. इस तरह से अपराधी बैंक खाता खाली कर लेते हैं.
  • फिशिंग लिंक भेजकर फ्रॉड: इसमें फाइल के बजाय वेब लिंक भेजा जाता है (जैसे: bit-ly/wedding-invite). लिंक पर क्लिक करते ही पेज खुलता है जो आपसे मोबाइल नंबर या बैंक डिटेल्स मांगता है, या बैकग्राउंड में जासूसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देता है.
  • इमोशनल ब्लैकमेल/अर्जेंसी फ्रॉड: हैकर किसी परिचित का अकाउंट हैक कर मैसेज भेजते हैं. भाई, शादी का कार्ड भेजा है, जल्दी देखकर बताओ वेन्यू सही है या नहीं? जानने वाले का नाम होने के कारण लोग बिना सोचे-समझे लिंक खोल देते हैं. इस तरह से लोग साइबर ठगों के झांसे में आ सकते हैं. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है.

बचाव के उपाय

  • एक्सटेंशन चेक करें: यदि किसी फाइल के अंत में .apk लिखा है तो वह कार्ड नहीं, बल्कि वायरस (सॉफ्टवेयर) है. इसे भूलकर भी इंस्टॉल न करें.
  • गूगल प्ले प्रोटेक्ट: अपने फोन की सेटिंग में जाकर 'Google Play Protect' को हमेशा ऑन रखें।
  • फोन करके पुष्टि करें: किसी रिश्तेदार के नंबर से संदिग्ध कार्ड या लिंक आए, तो पहले उन्हें फोन करके पूछें कि क्या उन्होंने वाकई कुछ भेजा है.
  • अनजान लिंक से बचें: छोटे लिंक जैसे (जैसे bit-ly या tinyurl) पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें.

ठगी होने पर यहां पर तुरंत करें शिकायत: कोई भी व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है तो तुरंत शिकायत करे. कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो बिना देरी किए साइबर हेल्पलाइन 1930, साइबर हेल्पडेस्क 9256001930/ 9257510100, ऑनलाइन पोर्टल https://cybercrime.gov.in और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें.

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