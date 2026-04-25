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शादी का ऑनलाइन कार्ड खोलते ही बैंक खाता हो सकता है खाली, वेडिंग सीजन में एपीके फाइल्स से रहें सचेत

जयपुर: अगर आपके मोबाइल पर शादी का डिजिटल कार्ड आता है तो सावधान रहें. वेडिंग सीजन में साइबर अपराधी सक्रिय हैं. साइबर अपराधी नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. वेडिंग सीजन का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों को व्हाट्सएप पर शादी का डिजिटल कार्ड भेज रहे हैं. कार्ड खोलते ही बैंक खाता खाली हो सकता है. इस संबंध में राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगों से बचने के लिए नई एडवाइजरी जारी की. व्हाट्सएप पर Marriage.apk नाम की फाइल से सावधान रहें. इस फाइल को खोलते ही आपका बैंक खाता खाली हो सकता है.

डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान वेडिंग सीजन का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधी लोगों की खुशियों में सेंध लगा रहे हैं. जालसाजों की ओर से व्हाट्सएप पर डिजिटल निमंत्रण पत्र के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह के निर्देश पर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने एडवाइजरी जारी कर प्रदेशवासियों को सचेत रहने की सलाह दी. शादी के कार्ड के नाम पर खतरनाक लिंक और फाइल भेजते हैं. लिंक मोबाइल फोन में पहुंचते ही न केवल निजी जानकारी चुरा लेते हैं, बल्कि बैंक खाते खाली कर सकते हैं.

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