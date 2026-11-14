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बरतुंगा हिल में ओपनकास्ट खदान खोलने का विरोध, अंडरग्राउंड माइनिंग की मांग

बरतुंगा हिल ओपनकास्ट खदान का विरोध ( ETV Bharat Chhattisgarh )

एमसीबी: कोयलांचल नगरी चिरमिरी के बरतुंगा हिल में प्रस्तावित ओपनकास्ट कोयला खदान को लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं प्राकृतिक पहाड़, जंगल और पर्यावरण संरक्षण का हवाला देते हुए श्री बजरंग सेना ने ओपनकास्ट खदान खोलने का विरोध किया है संगठन ने 200 से अधिक लोगों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र के साथ एमसीबी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बरतुंगा हिल में अंडरग्राउंड माइनिंग के जरिए कोयला उत्खनन कराने की मांग की है श्री बजरंग सेना का कहना है कि बरतुंगा हिल में करीब चार दशक पहले अंडरग्राउंड माइंस के माध्यम से कोयला उत्खनन किया जाता था वर्तमान में पुरानी भूमिगत खदान बंद होने के बाद यहां ओपनकास्ट माइनिंग की योजना बनाई जा रही है संगठन का आरोप है कि यदि पहाड़ पर ओपनकास्ट खदान शुरू होती है तो हजारों वर्ष पुराने प्राकृतिक पहाड़ और बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है इसका सीधा असर पर्यावरण और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा

एक दर्जन से अधिक गांवों पर पड़ सकता है असर संगठन ने ज्ञापन में आशंका जताई है कि बरतुंगा हिल से लगे लगभग एक दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों पर ओपनकास्ट खदान का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है जहां ग्रामीणों की आजीविका जंगल, प्राकृतिक वृक्षों और वन उपज पर निर्भर है। ऐसे में पहाड़ की खुदाई और पेड़ों की कटाई से स्थानीय लोगों की आजीविका तथा प्राकृतिक संसाधनों पर संकट खड़ा हो सकता है श्री बजरंग सेना ने निजी कंपनी की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित की जा रही गतिविधियों पर भी सवाल उठाए हैं संगठन का आरोप है कि ग्रामीणों को सिलाई मशीन कंबल और विभिन्न शिविरों के माध्यम से प्रभावित कर पंचायत स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है संगठन ने इन प्रक्रियाओं की निष्पक्षता की जांच कराने की मांग भी उठाई है.