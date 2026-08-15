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कांकेर में खुले कुएं बने मुसीबत, 5 साल में 18 वन्यजीवों की गिरने से मौत, 424 कुएं अब भी खुले

जंगल और प्राकृतिक संसाधनों में कमी के कारण वन्यजीव भोजन-पानी की तलाश में आबादी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं, मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ीं

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कांकेर में खुले कुएं बने मुसीबत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 7:10 PM IST

4 Min Read
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कांकेर. जिले में जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्रों में पहुंचने वाले वन्यजीवों के लिए खुले कुएं लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं. भोजन और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों तक पहुंचने वाले वन्यजीव कई बार खुले कुओं में गिर जाते हैं. पिछले पांच वर्षों में कुओं में गिरने से 18 वन्यजीवों की मौत हो चुकी है. इसके बावजूद जिले में 424 कुएं अब भी खुले पड़े हैं.

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की ओर से सरकारी और निजी कुओं को ढकने तथा उनके आसपास सुरक्षा इंतजाम करने की योजना शुरू की गई थी, लेकिन पर्याप्त बजट नहीं मिलने के कारण योजना की रफ्तार धीमी पड़ गई. यही वजह है कि बड़ी संख्या में खुले कुएं आज भी वन्यजीवों के लिए खतरा बने हुए हैं.

5 साल में 18 वन्यजीवों की गिरने से मौत, 424 कुएं अब भी खुले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेस्क्यू के बाद भी नहीं बच पाते वन्यजीव

खुले कुओं के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से जंगल से निकलकर गांव और शहर की ओर आने वाले भालू, तेंदुए समेत अन्य वन्यजीव इनके शिकार हो रहे हैं. कई बार कुएं में गिरने के बाद वन्यजीवों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है, लेकिन लंबे समय तक पानी में रहने के कारण उनकी मौत हो जाती है.हाल ही में खुले कुएं में गिरने के बाद लंबे समय तक पानी में रहने से एक तेंदुए की मौत का मामला भी सामने आया था. ऐसी घटनाओं के बाद खुले कुओं को सुरक्षित करने की मांग फिर तेज हो जाती है.

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424 कुएं अब भी खुले, लगातार जानलेवा साबित हो रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

योजनाएं कागजों तक सीमित होने का आरोप

स्थानीय युवा शुभम पाल ने कहा कि कांकेर का पूरा इलाका पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है. इसके कारण जंगली जानवर लगातार रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं. खेतों और निजी व शासकीय परिसरों में बने कई कुएं ठीक तरीके से ढके नहीं हैं. ऐसे में वन्यजीव इनमें गिर जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग की कई योजनाएं कागजों पर तो दिखाई देती हैं, लेकिन धरातल पर कुओं को ढकने के पर्याप्त प्रयास नजर नहीं आते.

जरूरत के समय खोदे गए कई कुएं अब खुले पड़े हैं. इनमें गिरकर जंगली जानवरों की जान जा रही है. वन विभाग को तत्काल इन्हें ढंकना चाहिए या उनके आसपास सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए.- सुनील गुड़ीहारी, शहरवासी

यहां पहले से बड़ी संख्या में कुएं हैं. शासन-प्रशासन और वन विभाग की ओर से इन्हें बंद करने अथवा जाली और बैरिकेड लगाने की योजनाएं होने के बावजूद अधिकांश कुएं खुले पड़े हैं. इनमें गिरकर भालू, तेंदुए सहित अन्य वन्यजीव और कई बार इंसान भी घायल हो सकते हैं- टोकेश्वर साहू, ग्रामीण

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5 साल में 18 वन्यजीवों की गिरने से मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस साल सभी खुले कुओं को सुरक्षित करने का दावा

मामले में मुख्य वन संरक्षक कांकेर विवेकान्द झा ने बताया कि खुले कुओं को ढकने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है. कई स्थानों पर सर्वे और काम भी पूरा हो चुका है. इस वर्ष सभी खुले कुओं को सुरक्षित करने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि निजी कुओं के आसपास भी बाड़ या सुरक्षा घेरा बनाकर रखें, ताकि वन्यजीवों और ग्रामीणों के साथ किसी तरह की दुर्घटना न हो.

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मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि खुले कुओं को ढकने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

424 खुले कुएं बने चुनौती

कांकेर में लगातार बढ़ रही वन्यजीवों की आवाजाही के बीच 424 खुले कुएं वन्यजीव सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती हैं. पांच वर्षों में 18 वन्यजीवों की मौत का आंकड़ा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि समस्या केवल एक-दो घटनाओं तक सीमित नहीं है. जरूरत इस बात की है कि खुले कुओं का चिन्हांकन कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ढका जाए या मजबूत जाली व बैरिकेड लगाकर सुरक्षित किया जाए. समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो मानव-वन्यजीव संघर्ष के बीच ऐसे हादसों का सिलसिला जारी रह सकता है.

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