ETV Bharat / state

फतेहपुर के बाजारों में खुली 'मौत' से बचना, जरा सी चूक और...

बिजली विभाग की लापरवाही पड़ रही जनता पर भारी, दुकानदारों में नाराजगी.

open transformers in markets fatehpur are inviting death
फतेहपुर के बाजारों में खुली 'मौत' दे रही हादसों को दावत. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर: जनपद के बाजारों में खुली 'मौत' दुकानदारों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. इसके पीछे बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार बताया जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि इस लापरवाही से आगे चलकर कोई बड़ा हादसा न हो जाए.

क्या है खुली मौत: दरअसल, जिले के कई बाजारों में खुले ट्रांसफार्मर हादसे को दावत दे रहे हैं. इनके बगल में दुकान लगाने वाले दुकानदार अक्सर इस आशंका से घिरे रहते हैं कि कहीं कोई हादसा न हो जाए. वहीं, ये चिंता बाजार आने वाले ग्राहकों को भी रहती है. दुकानदार शैलेंद्र शरण और नरेंद्र श्रीवास्तव, मोहम्मद आसिफ का कहना है कि वे खुले ट्रांसफार्मरों और जर्जर तारों से बेहद डरे हुए हैं. उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए. स्थानीय निवासी सुजान सिंह और जावेद अहमद का कहना है कि बिजली विभाग लापरवाही करता है और शिकायतों पर ध्यान नहीं देता. इन ट्रांसफार्मरों को तुरंत कवर किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो जाए.



यहां खुले ट्रांसफार्मर रखे: शहर की मुख्य बाजार, सिविल लाइन, ज्वाला देवी चौराहा, लाला बाजार, बस स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास समेत कई इलाकों में खुले ट्रांसफार्मर हादसों को दावत दे रहे हैं.


ट्रांसफार्मर कवर करने के क्या है मानक: बिजली विभाग के मानकों के अनुसार सभी ट्रांसफार्मर और बिजली के खुले उपकरणों को सुरक्षा दीवारों (बाउंड्री वॉल) से घेरना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति या जानवर उनके संपर्क में न आ सके. तारों को भी जर्जर होने से बचाना और समय-समय पर बदलना चाहिए.



बिजली विभाग के अफसर क्या बोले: विद्युत विभाग के एसई अनिल वर्मा ने बताया कि खुले में रखे ट्रांसफार्मरों का सर्वे कराया जा रहा है. जल्द ही स्टीमेट भेजकर धन आवंटन की मांग की जाएगी. यदि पैसा मिल जाता है तो ट्रांसफार्मरों को कवर करवाने के साथ ही प्लेटफार्म को भी दुरुस्त करवाया जाएगा. इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः अगर लंबी-लंबी फेंक रहे हैं तो आप 'फेक रिच सिंड्रोम' से हैं ग्रसित, जानिए कितना है खतरनाक और लक्षण?


ये भी पढ़ें: यूपी पुलिस में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू; पति-पत्नी को मिलेगी विशेष छूट, जानिए नए नियम क्या हैं?

TAGGED:

फतेहपुर न्यूज
FATEHPUR OPEN TRANSFORMERS
FATEHPUR TRANSFORMERS
FATEHPUR LATEST NEWS
FATEHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.