ETV Bharat / state

फतेहपुर के बाजारों में खुली 'मौत' से बचना, जरा सी चूक और...

फतेहपुर: जनपद के बाजारों में खुली 'मौत' दुकानदारों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. इसके पीछे बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार बताया जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि इस लापरवाही से आगे चलकर कोई बड़ा हादसा न हो जाए.

क्या है खुली मौत: दरअसल, जिले के कई बाजारों में खुले ट्रांसफार्मर हादसे को दावत दे रहे हैं. इनके बगल में दुकान लगाने वाले दुकानदार अक्सर इस आशंका से घिरे रहते हैं कि कहीं कोई हादसा न हो जाए. वहीं, ये चिंता बाजार आने वाले ग्राहकों को भी रहती है. दुकानदार शैलेंद्र शरण और नरेंद्र श्रीवास्तव, मोहम्मद आसिफ का कहना है कि वे खुले ट्रांसफार्मरों और जर्जर तारों से बेहद डरे हुए हैं. उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए. स्थानीय निवासी सुजान सिंह और जावेद अहमद का कहना है कि बिजली विभाग लापरवाही करता है और शिकायतों पर ध्यान नहीं देता. इन ट्रांसफार्मरों को तुरंत कवर किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो जाए.





यहां खुले ट्रांसफार्मर रखे: शहर की मुख्य बाजार, सिविल लाइन, ज्वाला देवी चौराहा, लाला बाजार, बस स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास समेत कई इलाकों में खुले ट्रांसफार्मर हादसों को दावत दे रहे हैं.





ट्रांसफार्मर कवर करने के क्या है मानक: बिजली विभाग के मानकों के अनुसार सभी ट्रांसफार्मर और बिजली के खुले उपकरणों को सुरक्षा दीवारों (बाउंड्री वॉल) से घेरना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति या जानवर उनके संपर्क में न आ सके. तारों को भी जर्जर होने से बचाना और समय-समय पर बदलना चाहिए.