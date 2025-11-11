ETV Bharat / state

खुले में लगे ट्रांसफॉर्मर हादसों को दे रहे दावत, बिजली विभाग ने कही जल्द सुधार की बात

सूरजपुर : सूरजपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां के रिहायशी इलाके में ट्रांसफॉर्मर के आसपास तार का जाल बिछा है.जिसकी वजह से कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है. ट्रांसफॉर्मर में लटके तारों में कुछ खुले हुए हैं,जो कभी भी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं.

हादसों को दावत दे रहे ट्रांसफॉर्मर : शहरवासियों को बिजली देने के लिए कई जगहों पर ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं. लेकिन विभागीय अनदेखी के कारण ये ट्रांसफॉर्मर खतरनाक होते जा रहे हैं. खुले में होने के साथ इसके फ्यूज और कनेक्टर्स कम ऊंचाई पर लगे हैं.जिससे कोई बच्चा भी खतरे तक पहुंच सकता है. कई जगहों पर विभाग ने ट्रांसफॉर्मर को दुकानों के सामने लगा रखा है.लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर भी हादसों को दावत दे सकते हैं.

खुले में रखे ट्रांसफॉर्मर हादसों को दे रहे दावत (Etv Bharat)

भीड़ वाली जगह पर खतरा : बाजार में अक्सर भीड़ रहती है.लोग खरीदारी के लिए दुकान में आते जाते रहते हैं.लेकिन जिस तरह से ट्रांसफॉर्मर में तार लटके हुए हैं,उससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है. यदि कोई इंसान तारों के संपर्क में आ जाए तो तुरंत ही उसकी मौत हो सकती है.लेकिन खतरा दरकिनार करते हुए रोजी रोटी के लिए यहां के दुकानदारों को मजबूरन रोजाना अपनी दुकानें संचालित करनी पड़ रही है.