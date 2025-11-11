खुले में लगे ट्रांसफॉर्मर हादसों को दे रहे दावत, बिजली विभाग ने कही जल्द सुधार की बात
सूरजपुर के रिहायशी इलाकों में खुले में लगाए गए ट्रांसफॉर्मर हादसों को दावत दे रहे हैं. बिजली विभाग ने सुधार का दावा किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2025 at 2:36 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 2:54 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां के रिहायशी इलाके में ट्रांसफॉर्मर के आसपास तार का जाल बिछा है.जिसकी वजह से कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है. ट्रांसफॉर्मर में लटके तारों में कुछ खुले हुए हैं,जो कभी भी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं.
हादसों को दावत दे रहे ट्रांसफॉर्मर : शहरवासियों को बिजली देने के लिए कई जगहों पर ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं. लेकिन विभागीय अनदेखी के कारण ये ट्रांसफॉर्मर खतरनाक होते जा रहे हैं. खुले में होने के साथ इसके फ्यूज और कनेक्टर्स कम ऊंचाई पर लगे हैं.जिससे कोई बच्चा भी खतरे तक पहुंच सकता है. कई जगहों पर विभाग ने ट्रांसफॉर्मर को दुकानों के सामने लगा रखा है.लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर भी हादसों को दावत दे सकते हैं.
भीड़ वाली जगह पर खतरा : बाजार में अक्सर भीड़ रहती है.लोग खरीदारी के लिए दुकान में आते जाते रहते हैं.लेकिन जिस तरह से ट्रांसफॉर्मर में तार लटके हुए हैं,उससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है. यदि कोई इंसान तारों के संपर्क में आ जाए तो तुरंत ही उसकी मौत हो सकती है.लेकिन खतरा दरकिनार करते हुए रोजी रोटी के लिए यहां के दुकानदारों को मजबूरन रोजाना अपनी दुकानें संचालित करनी पड़ रही है.
कुछ दिन पहले मैं दुकान के सामने खड़ा था,तभी तार टूटकर गिरा.जिसमें मैं बाल-बाल बच गया.मिस्त्री आते हैं और रिपेयर करके चले जाते हैं.लेकिन किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं देते- शनि देव, दुकानदार
दुकानदारों को मौत के साए के नीचे अपनी दुकान संचालित करना पड़ता है. कई बार हुए हादसों के बाद जब यहां के दुकानदारों ने विभाग को शिकायत की तो भी किसी की नहीं सुनी गई.
हमेशा खतरा मंडराते रहता है.हम लोग जान जोखिम में डालकर दुकान खोलते हैं.कुछ दिन पहले ही आग लगी थी.जिसको इस बारे में पता है, वो दुकान के अंदर रहता है.लेकिन जिसे नहीं पता, वो खतरे वाली जगह पर खड़ा रहता है.कभी भी कुछ हो सकता है- टीपू सुल्तान, दुकानदार
कई बार हम लोग इसका शिकायत किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है. कई बार आग लग चुकी है.लेकिन कोई भी हमारी नहीं सुनता है. जो लोग भी यहां आकर रुकते हैं, वो भी हादसे को देख चुके हैं-डीएन यादव, दुकानदार
उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में कई बार जानकारी दी जा चुकी है.लेकिन अब तक समस्या का किसी तरह का समाधान नहीं हो सका है.वहीं जब हमने इस मामले को लेकर जिम्मेदारों से सवाल किया तो उन्होंने जल्द सुधार होने का दावा किया.
आपके माध्यम से पता चला है.कुछ फोटोज भी दिखाई गई है.इसे लेकर हमने ईई CSPDCL से बात की है.उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक दल का गठन करके शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जो ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं, उनका निरीक्षण करवा लेते हैं- शिवानी जायसवाल, SDM
ट्रांसफॉर्मर के विषय में हम लोग स्टाफ को भेजकर निरीक्षण करवा रहे हैं ताकि तात्कालिक व्यवस्था की जा सके.जो नहीं होगा उसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करके अवगत कराया जाएगा-बीएम मरकाम,जेई
सूरजपुर के रिहायशी इलाके में खुले में रखे गए ट्रांसफॉर्मरों को लेकर अब अधिकारी और बिजली विभाग सुधार की बात कर रहा है.लेकिन सवाल ये है कि क्या बिजली विभाग किसी बड़े हादसे के बाद ही कोई बड़ा कदम उठाएगा.
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, कोरिया में 21 उपार्जन केंद्र बनाए गए
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में गिट्टी का अवैध परिवहन, तीन हाइवा जब्त
बृहस्पति सिंह ने बीजेपी से मिलकर कांग्रेस को हराया, संगठन छोड़कर अकेले चले : अजय तिर्की