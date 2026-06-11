प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जाने किस किस कोर्स की होगी पढ़ाई
ऊतर प्रदेश का पहना खेल विश्वविद्यालय है मेजर ध्यानचंद स्पोर्स्टस यूनिवर्सिटी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 5:35 PM IST
उत्तर प्रदेश: एकमात्र खेल यूनिवर्सिटी मेरठ जिले में निर्माणधीन है, सत्र 2026-2027 के लिए गुरुवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्थापित खेल विश्वविद्यालय से शिक्षा लेने के लिए आज से पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है.आज से प्रवेश के लिए नामांकन की हुई शुरुआत.
हालांकि विश्वविद्यालय अब अस्थाई तौर पर मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल दीप अहलावत, वीएसएम (सेवानिवृत्त) और साथ ही डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज से इच्छुक युवा प्रवेश के लिए रजिस्ट्रीकरण करा सकते हैं.
छात्र यहां, से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस और विभिन्न पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं स्टूडेंट अपनी एजुकेशन याहा से पूरी पढ़ाई लिखाई.यहा से पूरी कर साकते है.
बीपीईएस तीन वर्ष के लिए, बीएससी योगा तीन वर्ष, एमएससी इन योगा दो वर्ष और डिप्लोमा कोर्स एक वर्ष के लिए होगा. विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कोचिंग के अंतर्गत एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती और योग में प्रशिक्षण कार्यक्रमों ऐसे में ये कोर्सेज युवाओं के लिए बेहतर करियर विकल्प साबित हो सकते हैं.
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