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प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जाने किस किस कोर्स की होगी पढ़ाई

खेल यूनिवर्सिटी ( Photo Credit; ETV Bharat )