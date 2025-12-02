ETV Bharat / state

यूपी रोडवेज में खुली भर्ती, पहले आओ और नौकरी पाओ; पहले दिन 22 अभ्यर्थी टेस्ट में पास, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी?

लखनऊ के अवध बस स्टेशन पर लगा रोजगार मेला, सफल अभ्यर्थियों का कानपुर में होगा फाइनल टेस्ट, इसके बाद दी जाएगी ट्रेनिंग

अभ्यर्थियों के दस्तावेज चेक करते अधिकारी.
अभ्यर्थियों के दस्तावेज चेक करते अधिकारी. (UP Roadways)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 7:32 AM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से लखनऊ में दो दिन के लिए संविदा चालकों की भर्ती रोजगार मेला शुरू किया गया है. कुल 120 संविदा चालकों के पदों पर भर्ती की जानी है. कमता स्थित अवध बस स्टेशन पर पहले दिन सोमवार को 25 अभ्यर्थी संविदा चालक बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने पहुंचे. इन सभी अभ्यर्थियों का टेस्ट लिया गया और उनके दस्तावेज चेक किए गए. 25 में से 23 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में उपयुक्त पाए गए. प्रथम चालक टेस्ट के समय एक अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद 22 अभ्यर्थियों का चालक टेस्ट लिया गया, जिसमें सभी पास हुए. अब कानपुर स्थित कार्यशाला में दूसरा चालाक टेस्ट लिया जाएगा. इसके बाद पास होने वाले चालकों को रोडवेज में संविदा चालक के पद पर भर्ती कर लिया जाएगा.

सफल कैंडिडेट्स की कानपुर में होगी ट्रेनिंगः लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ में कुल 120 संविदा चालकों की भर्ती की जानी है. एक और दो दिसंबर को दो दिनों के लिए अवध बस स्टेशन पर भर्ती प्रक्रिया सोमवार से शुरू की गई. सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराने के बाद अपने दस्तावेज चेक कराए. फिर ड्राइविंग टेस्ट में हिस्सा लिया. पहले दिन 25 अभ्यर्थी उपस्थित हुए जिनमें से दस्तावेज चेक कराकर टेस्ट देने वालों की संख्या 22 थी. सभी पहले ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गए हैं. अब उन्हें आगे कौशल प्रशिक्षण के लिए कानपुर स्थित प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संस्थान एलन फॉरेस्ट भेजा जाएगा. यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें बस की स्टीयरिंग थमाई जाएगी.

संविदा चालक के लिए योग्यताएंः अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 6 से 8 पास होनी चाहिए. आयु साढ़े 23 साल से कम नहीं, लंबाई न्यूनतम पांच फुट तीन इंच, दो वर्ष पुराना वैलिड भारी वाहन लाइसेंस और हैवी वाहन चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य है. अभ्यर्थियों को संविदा चालक भर्ती रोजगार मेले के तहत संविदा चालक बनने के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक प्रमाण पत्र, हैवी लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र लाना होगा.

कितनी मिलेगी सैलरी: रीजनल मैनेजर ने बताया कि संविदा चालकों को प्रति किलोमीटर ₹2.6 की दर से भुगतान होगा. इसके अलावा संविदा चालकों को परिवहन निगम की तरफ से लागू की जाने वाली प्रोत्साहन योजना के साथ ही बोनस की व्यवस्था का भी लाभ दिया जाएगा. दो माह तक प्रतिमाह 22 दिन की ड्यूटी करने वाले संविदा चालकों को ₹1500 प्रतिदिन का अवकाश प्रोत्साहन दिया जाएगा. न्यूनतम 22 दिन ड्यूटी पूरी करने पर ₹3000 मासिक बोनस के रूप में भी दिए जाएंगे. अगर किसी महीने में चालक 14 दिन तक अवकाश पर रहता है तब भी वह इन प्रोत्साहनों का लाभ पाने का हकदार होगा. 24 दिन की ड्यूटी पर चालक को 6000 किलोमीटर संचालन करना होगा.

बीमा और बोनस भी मिलेगाः 288 दिन में 78000 किलोमीटर बस का संचालन का वार्षिक लक्ष्य पूरा करने वाले ड्राइवरों को पारिश्रमिक और प्रोत्साहन मिलाकर करीब 20,726 रुपये प्रतिमाह की कमाई होगी. 22 दिन और 5000 किलोमीटर ड्यूटी पर चालक को 17,726 रुपए प्रतिमाह तक भुगतान किया जाएगा. फ्यूल सेविंग पर फ्यूल इंसेंटिव अलग से मिलेगा. मृत्यु होने पर चालक के परिवार को साढ़े सात लाख रुपए मिलेंगे. सामान्य चोट पर ₹10,000, गंभीर चोट पर इलाज के लिए ₹25000, दुर्घटना रहित सेवा देने वाले चालकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा. चालक के परिवार को साल में पांच मुफ्त यात्री पास भी दिए जाएंगे.

