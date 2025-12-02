ETV Bharat / state

यूपी रोडवेज में खुली भर्ती, पहले आओ और नौकरी पाओ; पहले दिन 22 अभ्यर्थी टेस्ट में पास, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी?

लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से लखनऊ में दो दिन के लिए संविदा चालकों की भर्ती रोजगार मेला शुरू किया गया है. कुल 120 संविदा चालकों के पदों पर भर्ती की जानी है. कमता स्थित अवध बस स्टेशन पर पहले दिन सोमवार को 25 अभ्यर्थी संविदा चालक बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने पहुंचे. इन सभी अभ्यर्थियों का टेस्ट लिया गया और उनके दस्तावेज चेक किए गए. 25 में से 23 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में उपयुक्त पाए गए. प्रथम चालक टेस्ट के समय एक अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद 22 अभ्यर्थियों का चालक टेस्ट लिया गया, जिसमें सभी पास हुए. अब कानपुर स्थित कार्यशाला में दूसरा चालाक टेस्ट लिया जाएगा. इसके बाद पास होने वाले चालकों को रोडवेज में संविदा चालक के पद पर भर्ती कर लिया जाएगा.



सफल कैंडिडेट्स की कानपुर में होगी ट्रेनिंगः लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ में कुल 120 संविदा चालकों की भर्ती की जानी है. एक और दो दिसंबर को दो दिनों के लिए अवध बस स्टेशन पर भर्ती प्रक्रिया सोमवार से शुरू की गई. सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराने के बाद अपने दस्तावेज चेक कराए. फिर ड्राइविंग टेस्ट में हिस्सा लिया. पहले दिन 25 अभ्यर्थी उपस्थित हुए जिनमें से दस्तावेज चेक कराकर टेस्ट देने वालों की संख्या 22 थी. सभी पहले ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गए हैं. अब उन्हें आगे कौशल प्रशिक्षण के लिए कानपुर स्थित प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संस्थान एलन फॉरेस्ट भेजा जाएगा. यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें बस की स्टीयरिंग थमाई जाएगी.

संविदा चालक के लिए योग्यताएंः अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 6 से 8 पास होनी चाहिए. आयु साढ़े 23 साल से कम नहीं, लंबाई न्यूनतम पांच फुट तीन इंच, दो वर्ष पुराना वैलिड भारी वाहन लाइसेंस और हैवी वाहन चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य है. अभ्यर्थियों को संविदा चालक भर्ती रोजगार मेले के तहत संविदा चालक बनने के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक प्रमाण पत्र, हैवी लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र लाना होगा.