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प्रयागराज: सीवर के खुले गड्ढे बने आफत, बेजुबान और बच्चे हो रहे शिकार; नगर आयुक्त ने ठेकेदारों को दिया अल्टीमेटम

प्रयागराज: सीवर के खुले गड्ढे बने आफत, बेजुबान और बच्चे हो रहे शिकार; नगर आयुक्त ने ठेकेदारों को दिया अल्टीमेटम ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : मानसून के आगमन के साथ ही प्रयागराज में जलभराव और अधूरे निर्माण कार्यों की वजह से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. विशेष रूप से करेली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सीवर, ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं. जिससे जनता में प्रशासन और ठेकेदारों के प्रति भारी नाराजगी है. वहीं, नगर निगम प्रशासन का दावा है कि बारिश से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. प्रयागराज: सीवर के खुले गड्ढे बने आफत, बेजुबान और बच्चे हो रहे शिकार; नगर आयुक्त ने ठेकेदारों को दिया अल्टीमेटम (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, करेली क्षेत्र में सड़कों पर खुले गड्ढे और अधूरे चैंबर पड़े हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सुस्त रफ्तार से चल रहे कार्यों के कारण बरसात में स्थिति और भी भयावह हो सकती है. करेली निवासी परवेज उस्मानी ने बताया कि पिछले चार महीनों से सीवर और ड्रेनेज का काम चल रहा है, लेकिन इसकी गति बेहद धीमी है. पिछले तीन महीनों से गड्ढे ऐसे ही खुले पड़े हैं, जिनमें आए दिन बच्चे और मवेशी गिर रहे हैं. बारिश के कारण गड्ढों की मिट्टी सड़कों पर बह रही है, जिससे बाइक सवार भी हादसे का शिकार हो रहे हैं. उन्होंने सरकार से इसे ठीक कराने की मांग की है.