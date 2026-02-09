ETV Bharat / state

अब जंगलों में भी होगी जिमिंग, सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं के साथ तैयार हुआ पहला ओपन जिम

इंदौर के रालामंडल और देवगुराड़िया की पहाड़ी पर विकसित किया गया है ओपन जिम.शहर को ऊंचाई से देखने के लिए रालामंडल में बनाया वॉच टावर.

Open Gym Ralamandal
इंदौर में खुला ओपन जिम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 8:30 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 8:48 PM IST

इंदौर: शहरी आबादी को पर्यावरण और जंगल के करीब लाने के लिए अब शहरी वन क्षेत्र को ग्रीनरी और हेल्थ पर आधारित थीम पर विकसित किया जा रहा है. इसको लेकर इंदौर का ओपन जिम इन दिनो चर्चा में है, जहां लोग सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं के साथ जंगल में ओपन जिमिंग कर सकेंगे.

दरअसल जंगलों के पर्यावरण आधारित माहौल में शहरी आबादी से जुड़े लोग स्वस्थ गतिविधियों में शामिल हो सकें इसे लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में अब ग्रीन इंडिया मिशन के तहत थीम पार्क विकसित किए जा रहे हैं. इन पार्कों में वन्य प्राणी और जंगल की हरियाली देखने आने वाले सैलानी अलग-अलग गतिविधियों के जरिए फिट रह सकें इसको लेकर अलग-अलग एमेनिटीज विकसित हो रही हैं.

इंदौर जंगल में खुला ओपन जिम (ETV Bharat)

इंदौर रालामंडल और देवगुराड़िया की पहाड़ी पर ओपन जिम

इंदौर वन मंडल के एसडीओ अमित सोलंकी बताते हैं "इस तरह की एमेनिटीज शहर के 5 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में शहरी आबादी के लिए विकसित की जा रही है. जिससे लोगों का जुड़ाव हरियाली और प्रकृति से हो सके. इंदौर में इतने करीब क्षेत्र में फिलहाल रालामंडल और देवगुराड़िया की पहाड़ी है, इसलिए यहां बाकायदा ओपन जिम विकसित किया गया है. यहां लोगों के लिए ढ़ाई किलोमीटर लंबा वॉकिंग ट्रैक तैयार हुआ है. इसके अलावा 20 हजार पौधे पहाड़ी पर जंगल जैसा एहसास कराते हैं."

शहर को ऊंचाई से देखने रालामंडल में बनाया वॉच टावर

रालामंडल फॉरेस्ट रेंज की रेंजर संगीता ठाकुर का कहना है "फिलहाल यहां आने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है लेकिन भविष्य में यहां पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए प्रति सैलानी ₹25 का शुल्क लिया जा सकता है . यहां इंदौर शहर को ऊंचाई से देखने के लिए एक वॉच टावर बनाया गया है जहां से पूरे शहर का 360 डिग्री का व्यू नजर आता है."

उन्होंने आगे बताया "हाल ही में जो ओपन जिम तैयार किया गया है वहां युवाओं के लिए खास तौर पर सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं के साथ ओपन जिम की व्यवस्था की गई है. इसी प्रकार सीनियर सिटीजन और सामान्य लोगों के लिए योग वाटिका तैयार की गई है. वहीं बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क और नक्षत्र वाटिका है.

Open Gym Ralamandal
इंदौर में खुला ओपन जिम (ETV Bharat)

शहर के लोगों को रालामंडल ओपन जिम तक पहुंचाने के लिए की गई व्हीकल की व्यवस्था

शहरी आबादी के लोगों को यहां तक पहुंचाने के लिए व्हीकल की व्यवस्था है. वहीं जो लोग पहाड़ी की चोटी तक जाना चाहते हैं उनके लिए बीच रास्ते में पैगोडा बनाए गए हैं. इसके अलावा सुविधाजनक पगडंडी और अन्य स्थान विकसित किए गए हैं जिससे कि लोगों का प्रकृति और पर्यावरण के साथ शहर के वन क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव हो सके.

Last Updated : February 9, 2026 at 8:48 PM IST

