रांची नगर निगम की 'ओपन जिम योजना': हर वार्ड में घर के पास मिलेगी मुफ्त कसरत की सुविधा!
रांची नगर निगम की 'ओपन जिम योजना' स्थानीय लोगों के लिए जल्द उपलब्ध होगी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 18, 2026 at 8:02 PM IST
रांची: राजधानी के लोगों को घर के पास मुफ्त कसरत और स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए रांची नगर निगम की 'ओपन जिम योजना' अब जमीन पर उतर रही है. नगर आयुक्त सुशांत गौरव के नेतृत्व में निगम ने योजना को तेजी से पूरा करने के लिए काम करने का तरीका बदला है. किसी एक बड़ी कंपनी को पूरा काम देने के बजाय अब अलग-अलग वार्ड और क्षेत्र में स्थानीय एजेंसियों को काम दिया जा रहा है. इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ काम आगे बढ़ाया जा रहा है.
क्या है योजना का उद्देश्य?
योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पार्क और सार्वजनिक मैदानों में मुफ्त कसरत की सुविधा देना है. इससे लोगों को जिम जाने के लिए अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी.
सभी 53 वार्डों में लगेगा ओपन जिम
निगम ने पहले शहर के 8 प्रमुख पार्कों के साथ अल्बर्ट एक्का चौक और अरगोरा चौक जैसे स्थानों पर ओपन जिम शुरू किया था. लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया के बाद अब सभी 53 वार्डों में ओपन जिम लगाने की तैयारी है. एयरपोर्ट कॉलोनी समेत कई इलाकों में जगह तैयार करने और निर्माण का काम चल रहा है.
एक जगह पर करीब 15 उपकरण
चिन्हित जगहों पर करीब 15 तरह के कसरत के उपकरण लगाए जाएंगे. इनमें एयर वॉकर, लेग प्रेस, चेस्ट प्रेस, सिट-अप बेंच और एलिप्टिकल ट्रेनर समेत अन्य उपकरण शामिल हैं. निगम के अनुसार, उपकरण ऐसे होंगे जो धूप और बारिश में भी लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सके.
वार्ड स्तर पर होगी निगरानी
पहले एक बड़े टेंडर के जरिए पूरा काम कराने के बजाय अब छोटे-छोटे टेंडर कर अलग-अलग एजेंसियों को काम दिया जा रहा है. इससे स्थानीय स्तर पर काम की निगरानी आसान होगी. वार्ड पार्षद और मोहल्ले के लोग भी काम की स्थिति पर नजर रख सकेंगे. निगम के सर्किल कार्यालय के जरिए स्थानीय लोगों को शिकायत और जानकारी लेने की सुविधा भी मिलेगी.
रख-रखाव पर भी रहेगा जोर
पहले लगाए गए ओपन जिम में रख रखाव की कमी से कुछ उपकरण खराब होने की शिकायत सामने आई थीं. नए काम में एजेंसियों की जिम्मेदारी तय की गई है. काम का आदेश मिलने के बाद जगह तैयार करने और उपकरण लगाने के लिए एजेंसियों को 3 से 6 महीने का समय दिया गया है. अपने वार्ड में काम किस एजेंसी को मिला है और कब तक पूरा होना है, इसकी जानकारी लोग वार्ड पार्षद या संबंधित सर्किल ऑफिस से ले सकेंगे.
ये भी पढ़ें- देवघर में लाखों खर्च के बाद भी बदहाल ओपन जिम! देखरेख के अभाव में खराब हुआ मशीनों का स्वास्थ्य
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जयपाल सिंह मुंडा को दी श्रद्धांजलि, गांव में स्टेडियम निर्माण के लिए राशि देने का ऐलान
राजधानी वासियों को मिलेगा ओपन जिम का लाभ, 8 पार्कों में किया गया स्थापित