ETV Bharat / state

रामानुजगंज में खुले जगह पर फेंके गए एक्सपायरी कोल्डड्रिंक्स, प्रदुषण के साथ स्वास्थ्य का भी खतरा

रामानुजगंज में खुले जगह पर फेंके गए एक्सपायरी कोल्डड्रिंक्स ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: रामानुजगंज जिले में एक्सपायर हो चुकी कोल्ड्रिंक्स और पानी की बोतलें नाले के पास खुली जगह फेंकी हुई मिली है. नियमक के खिलाफ नाले में फेंकने से प्रदुषण का खतरे के साथ ही स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है. इस लापरवाही से मोहल्ले वासियों में भी नाराजगी है.

रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 9 में फकिरवा नाला में बड़ी संख्या में कोल्ड्रिंक्स और पाउच फेंके पाए गए. कुछ दुकानदारों ने एक्सपायरी होने पर बोतलें बिना नियम का ध्यान रखे खुले जगह फेंक दी है. दुर्गंध और बदबू से लोग परेशानी हो रहे हैं और मोहल्ले के लोग यहां जल्द सफाई की मांग कर रहे हैं.

डंप करने की बजाय लापरवाहीपूर्वक एक्सपायरी कोल्डड्रिंक्स को नाले में फेंका गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदुषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरा

रामानुजगंज के फकिरवा नाला से होते हुए गुजरा यह मार्ग पुरानडीह सहित अन्य ग्राम पंचायतों को रामानुजगंज से जोड़ता है. इन दिनों गर्मी के मौसम में मवेशी पशु पक्षी भी इस नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं लेकिन इस नाले में बड़ी संख्या में एक्सपायरी कोल्ड्रिंक्स फेंकने की वजह से मवेशियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरा बढ़ गया है.

लोगों की नाराजगी के बाद CMO ने सफाई के निर्देश दिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीएमओ ने साफ सफाई के दिए निर्देश

इस संबंध में रामानुजगंज नगरपालिका के सीएमओ सुधीर कुमार ने कहा कि सूचना मिलने के बाद मैंने नगरपालिका के सफाई कर्मियों को वहां जाकर साफ सफाई करने और नाले में से एक्सपायरी कोल्ड्रिंक्स बोतलों को दूसरे स्थान पर डंप करने के निर्देश दिए है. जल्द ही वहां से बोतलों को हटा दिया जाएगा.