गोमती की सफाई पर भारी पड़ रहे लखनऊ के खुले नाले, करोड़ों खर्च के बावजूद सूरत जस की तस

गोमती की सफाई पर भारी पड़ रहे लखनऊ के खुले नाले, करोड़ों खर्च के बावजूद सूरत जस की तस
गोमती नदी की दुर्दशा पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता सतीश सिंह की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:37 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 3:46 PM IST
लखनऊ: धार्मिक ग्रंथों में आदिगंगा और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पुत्री के रूप में विख्यात गोमती नदी की निर्मलता और स्वच्छता के लिए ढाई दशक से अधिक समय से जारी भगीरथ प्रयास अब तक अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके हैं. इसकी प्रमुख वज़ह ज़रूरत के मुताबिक सीवेज़ प्रबंधन की योजनाओं का एकीकरण और समयबद्ध क्रियान्वयन नहीं होना है.
लखनऊ में दर्जनभर से अधिक बड़े नाले ऐसे हैं, जिनका गंदा पानी सीधे गोमती नदी में गिर रहा है. ऐसे में एक ओर करोड़ों रुपये खर्च कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के ज़रिए पानी को शोधित करने की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी ओर खुले नालों के जरिए नदी में पहुंच रहा गंदा जल, सरकारी प्रयासों पर पानी फेर रहा है.
पीलीभीत के माधोटांडा स्थित फुलहर झील (गोमत ताल) से निकलने वाली गोमती नदी शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर जौनपुर होते हुए गाजीपुर में सैदपुर व वाराणसी के बीच मे कैथी नामक स्थान पर 960 किलोमीटर की यात्रा के बाद गंगा में विलीन हो जाती है. इस यात्रा के दौरान शहरों से निकलने वाले सीवर कई स्थानों पर सीधे तौर पर नदी में गिर रहे हैं. जिसके चलते गोमती का जल लगातार प्रदूषित होता जा रहा है.
वर्ष 1998 से जारी है भगीरथ प्रयास
लखनऊ शहर में गोमती नदी को साफ करने का प्रयास वर्ष 1998 से चल रहा है. इससे पहले 1970 के दशक (विशेषकर 1960 और 1971 की भीषण बाढ़ के बाद के दौरान लखनऊ में नदी के किनारे पक्के बांध बनाए गए, जिससे नदी की प्राकृतिक रूप से गाद फैलाने की क्षमता कम हो गई. उस दौरान सिंचाई विभाग बाढ़ के बाद जमा होने वाली अतिरिक्त बालू और ऊपरी मिट्टी को स्थानीय मजदूरों और पारंपरिक साधनों (जैसे खच्चरों व नावों) की मदद से हटवाता था, ताकि नदी का रास्ता न रुके.
1990 के दशक के बाद जब शहर का तेजी से विस्तार हुआ और दर्जनों नाले सीधे नदी में गिरने लगे, तब गाद के साथ-साथ प्लास्टिक और रासायनिक कीचड़ नदी के तल में तेजी से जमा होने लगा. वर्ष 2001 में सिंचाई विभाग की तरफ 2 करोड़ रुपये खर्च कर ड्रेजिंग मशीनें मंगाकर एक माह तक गऊ घाट से लेकर गोमती बैराज तक नदी के तल को गहरा कर भारी मात्रा में सिल्ट हटाई गई थी.
इसके बाद वर्ष 2015-16 के दौरान अखिलेश यादव की सरकार के दौरान गोमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के निर्माण के समय तत्कालीन सरकार द्वारा नदी का चैनलाइजेशन किया गया. इस दौरान किनारों को पक्का करने और नदी के बीच से कचरा व आंशिक रूप से सिल्ट हटाने के लिए मशीनें लगाई गई थीं. वर्ष 2014 में नमामि गंगे योजना के शुरू होने के बाद इसमें तेजी आई. वहीं नमामि गंगे के तहत वर्ष 2025 में गोमती टास्क फोर्स का गठन किया गया। जिसमे हजारों टन कचरा और जलकुंभी हटाई गई.
45 नालों में से 12 नाले अभी भी सीधे गोमती नदी में गिर रहे
लखनऊ शहर में तकरीबन 30 किमी के दायरे में बहने वाली गोमती नदी में पहले 33 नाले थे, जिनका पानी आता था. बाद में कराए गए एरियल सर्वे के दौरान 12 नए नालों की पहचान हुई. इन 12 नालों का पानी आज भी गोमती नदी में सीधे तौर पर गिर रहा है, जबकि 33 नालों के पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिये गोमती में पानी वापस भेजा जा रहा है. लखनऊ शहर में आबादी के सापेक्ष प्रतिदिन 546.77 एमएलडी घरेलू सीवेज जनित होता है, जबकि वास्तविक डिस्चार्ज 880.70 एमएलडी (मिलियन लीटर पर डे) है.
वर्ष 2001 में जल निगम का बंटवारा होने से जिम्मेदारी दो विभागों पर
गोमती नदी और सीवेज प्रबंधन का काम पहले जलनिगम की तरफ से देखा जा रहा था. वर्ष 2001 में जल निगम का बंटवारा हो गया. जिनमे एक जलनिगम (ग्रामीण) और दूसरा जलनिगम (नगरीय) बना. इनमें जलनिगम (नगरीय) के पास भरवारा एसटीपी प्लांट और दौलतगंज एसटीपी है. बाकी एसटीपी का प्रबंधन ग्रामीण द्वारा किया जाता है. इनके अलावा आवास विकास, स्मार्टसिटी और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भी सीवेज ट्रीटमेंट कराकर वापस पानी गोमती में छोड़ा जा रहा है.
लखनऊ में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं. उनमें भरवारा जल निगम (नगरीय), दौलतगंज नगरीय, दौलतगंज जल निगम (ग्रामीण), शहीद पथ के समीप आवास विकास, वृंदावन योजना जलकल विभाग, डालीगंज (हाथी पार्क) स्मार्ट सिटी, सीजी सिटी एलडीए, देवपुर पारा एलडीए और सी एंड एच कैनाल नगरीय शामिल हैं.
तीन एसटीपी निर्माणाधीन, 4 प्रस्तावित
अधिशासी अभियंता ग्रामीण एसपी गौतम के मुताबिक वर्ष 2026 में लखनऊ की अनुमानित जनसंख्या 45.56 लाख है. ऐसे में वर्ष 2044 के मास्टर प्लान के तहत एसटीपी की संख्या बढ़ाई जा रही है. जिससे सीधे तौर पर गिरने वाले नालों को टैप कर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिये वापस शोधित जल नदी में छोड़ा जा सके. इनमें 3.5 एमएलडी का प्लांट बारीकला में निर्माणाधीन है, जो नवम्बर तक पूरा हो जाएगा.
वहीं 50 एमएलडी का प्लांट लोनीपुरवा में प्रस्तावित है, जो 2027 में पूरा हो जाएगा. इसके अलावा 100 एमएलडी का प्लांट बिजनौर में मार्च 2028 तक तैयार होगा. इनके अलावा बसंतकुंज योजना में 160 एमएलडी का एसटीपी और वजीरगंज में 65 एमएलडी का डीपीआर भेजा जा चुका है, जबकि 150 एमएलडी का एक जियामऊ में और 65 एमएलडी का एक निलमथा मे प्रस्तावित है.
4000 करोड़ का एक्शन प्लान भारत सरकार को भेजा गया
अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड तृतीय (नगरीय) महेश गौतम के अनुसार गोमती एक्शन प्लान -1 के तहत 50 करोड़ का कार्य दौलतगंज एसटीपी के लिए हुआ है. वहीं, प्लान-2 के तहत 263 करोड़ की लागत से बने भरवारा एसटीपी प्लांट के जरिये शोधित जल नदी में छोड़ा जा रहा है. इसमें 22 नालों का पानी टैप कर प्लांट तक ले जाया जा रहा है. वहीं, जेएनयूआरएम के तहत 476 करोड़ की लागत से 700 किमी सीवर लाइन डाली गई है. वहीं अमृत योजना के तहत भी 1000 करोड़ रुपये के काम हुए हैं, जबकि 4000 करोड़ रोये का प्रोजेक्ट भारत सरकार के पास जमा है.
ईमानदारी से नहीं हो रहा प्रयास
सामाजिक कार्यकर्ता रिद्धि गौड़ का कहना है कि गोमती नदी को ईमानदारी से देखा जाए तो, कोई प्रयास नहीं हो रहा है. नालों का पानी आज भी गोमती नदी में सीधे जा रहा है. उन्होंने कहा कि गोमती नदी को एक बार अटल बिहारी वाजपेई के समय 2001 मे ईमानदारी से प्रयास हुआ था. उस समय बड़ी-बड़ी ड्रेजिंग मशीन मंगाई गई थीं. जिनके द्वारा नदी की सफाई हुई और हम लोगों ने आंख से खुद बालू निकलते हुए नदी को देखा, लेकिन आज छोटे बड़े अधिकतर नाले गोमती में गिर रहे हैं. इन सबको टैप कर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाए तो, गोमती स्वच्छ हो सकती हैं. दूसरे गोमती का लिंक अप शारदा कैनाल से या किसी नदी से किया जाए और इसकी डिसिल्टिंग कराई जाए तो, गोमती स्वच्छ हो सकती हैं.
केवल सरकारी प्रयास से सम्भव नहीं
लेटे हनुमान मंदिर के महंत विष्णु दास जी का कहना है कि गोमती नदी की स्वच्छता को लेकर सामूहिक प्रयास किया जाना ज़रूरी है. केवल सरकारी प्रयास से यह नहीं होगा. उन्होंने कहा कि पीलीभीत से निकलने वाली गोमती कहीं-कहीं पर गायब हो गई है, क्योंकि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि पहले काम अतिक्रमण हटाए, दूसरा इसके किनारों पर वृक्ष लगाए जाएं.
उन्होंने कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी नालों पर जाली लगाने को कहा था, मगर आप जाकर खुद देख लीजिए, किसी नाले पर जाली नहीं है. शहर से निकलने वाला कचरा सीधे गोमती में जा रहा है. इसके प्रति हम सभी जिम्मेदार हैं, जितना सरकार का उत्तरदायित्व समझते हैं. उतनी सभी को जिम्मेदारी समझनी चाहिए.
केमिकल वेस्ट को रोकना चुनौती
लखनऊ विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अजय आर्य कहते हैं कि लखनऊ व उसके आसपास वर्षा सिंचित नदी के रूप में गोमती की पहचान है. समस्या यह है की सबसे ज्यादा वॉटर डिसचार्ज बारिश के समय होता है, चूंकि लखनऊ फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर है. ऐसे में जो सीवर हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक है. इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है. सभी सीवर चोक होने की वजह से शहर से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल सीधे गोमती में जा रहा है, इसीलिए बैक फ्लो वॉटर भी आ रहा है. अभी आप फैजुल्लागंज में आई बाढ़ को ही देख लीजिए यह बैक फ्लो वाटर का नतीजा है. इसके अलावा जो केमिकल वेस्ट है, उनको रोकना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. जब तक वह नहीं रुकेगा, तब तक गोमती का पानी स्वच्छ नहीं हो पायेगा.
समय पर ड्रेजिंग और डोमेस्टिक सहित इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकना होगा
दो बार उत्तरी ध्रुव का दौरा कर चुके लखनऊ विश्वविद्यालय की भू विज्ञान विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉ ध्रुवसेन सिंह का कहना है कि नदियों पर जब भी बात होती है तो, मैं यही कहता हूं कि नदियां साफ हैं. हम बस उसमें गंदगी ना डालें. उन्होंने कहा कि जहां तक गोमती नदी की बात है तो, गोमती नदी का उद्गम अंडर वॉटर के ज़रिए होता है, जो सैदपुर के पास उजियार घाट पर गंगा में मिलती हैं. जहां तक गोमती नदी के जल के स्वच्छता का प्रश्न है तो, इसमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट दोनों जा रहा है. यदि हम इसे रोक दें और समय-समय पर इसकी ड्रेजिंग कराएं तो, गोमती फिर से जीवित हो सकती है.नदी के पूरे इकोसिस्टम को ठीक करना होगा.
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