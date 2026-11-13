ETV Bharat / state

गोमती की सफाई पर भारी पड़ रहे लखनऊ के खुले नाले, करोड़ों खर्च के बावजूद सूरत जस की तस

गोमती की सफाई पर भारी पड़ रहे खुले नाले, करोड़ों खर्च के बावजूद सूरत नहीं बदली. ( ETV Bharat )

लखनऊ: धार्मिक ग्रंथों में आदिगंगा और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पुत्री के रूप में विख्यात गोमती नदी की निर्मलता और स्वच्छता के लिए ढाई दशक से अधिक समय से जारी भगीरथ प्रयास अब तक अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके हैं. इसकी प्रमुख वज़ह ज़रूरत के मुताबिक सीवेज़ प्रबंधन की योजनाओं का एकीकरण और समयबद्ध क्रियान्वयन नहीं होना है.

लखनऊ में दर्जनभर से अधिक बड़े नाले ऐसे हैं, जिनका गंदा पानी सीधे गोमती नदी में गिर रहा है. ऐसे में एक ओर करोड़ों रुपये खर्च कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के ज़रिए पानी को शोधित करने की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी ओर खुले नालों के जरिए नदी में पहुंच रहा गंदा जल, सरकारी प्रयासों पर पानी फेर रहा है.

करोड़ों खर्च के बावजूद लखनऊ में गोमती की हालत जस की तस. (ईटीवी भारत) पीलीभीत के माधोटांडा स्थित फुलहर झील (गोमत ताल) से निकलने वाली गोमती नदी शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर जौनपुर होते हुए गाजीपुर में सैदपुर व वाराणसी के बीच मे कैथी नामक स्थान पर 960 किलोमीटर की यात्रा के बाद गंगा में विलीन हो जाती है. इस यात्रा के दौरान शहरों से निकलने वाले सीवर कई स्थानों पर सीधे तौर पर नदी में गिर रहे हैं. जिसके चलते गोमती का जल लगातार प्रदूषित होता जा रहा है. वर्ष 1998 से जारी है भगीरथ प्रयास लखनऊ शहर में गोमती नदी को साफ करने का प्रयास वर्ष 1998 से चल रहा है. इससे पहले 1970 के दशक (विशेषकर 1960 और 1971 की भीषण बाढ़ के बाद के दौरान लखनऊ में नदी के किनारे पक्के बांध बनाए गए, जिससे नदी की प्राकृतिक रूप से गाद फैलाने की क्षमता कम हो गई. उस दौरान सिंचाई विभाग बाढ़ के बाद जमा होने वाली अतिरिक्त बालू और ऊपरी मिट्टी को स्थानीय मजदूरों और पारंपरिक साधनों (जैसे खच्चरों व नावों) की मदद से हटवाता था, ताकि नदी का रास्ता न रुके. गोमती की सफाई पर भारी पड़ रहे खुले नाले, करोड़ों खर्च के बावजूद सूरत नहीं बदली. (ETV Bharat) 1990 के दशक के बाद जब शहर का तेजी से विस्तार हुआ और दर्जनों नाले सीधे नदी में गिरने लगे, तब गाद के साथ-साथ प्लास्टिक और रासायनिक कीचड़ नदी के तल में तेजी से जमा होने लगा. वर्ष 2001 में सिंचाई विभाग की तरफ 2 करोड़ रुपये खर्च कर ड्रेजिंग मशीनें मंगाकर एक माह तक गऊ घाट से लेकर गोमती बैराज तक नदी के तल को गहरा कर भारी मात्रा में सिल्ट हटाई गई थी. इसके बाद वर्ष 2015-16 के दौरान अखिलेश यादव की सरकार के दौरान गोमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के निर्माण के समय तत्कालीन सरकार द्वारा नदी का चैनलाइजेशन किया गया. इस दौरान किनारों को पक्का करने और नदी के बीच से कचरा व आंशिक रूप से सिल्ट हटाने के लिए मशीनें लगाई गई थीं. वर्ष 2014 में नमामि गंगे योजना के शुरू होने के बाद इसमें तेजी आई. वहीं नमामि गंगे के तहत वर्ष 2025 में गोमती टास्क फोर्स का गठन किया गया। जिसमे हजारों टन कचरा और जलकुंभी हटाई गई. गोमती नदी की सफाई पर भारी पड़ रहे खुले नाले. (ETV Bharat) 45 नालों में से 12 नाले अभी भी सीधे गोमती नदी में गिर रहे लखनऊ शहर में तकरीबन 30 किमी के दायरे में बहने वाली गोमती नदी में पहले 33 नाले थे, जिनका पानी आता था. बाद में कराए गए एरियल सर्वे के दौरान 12 नए नालों की पहचान हुई. इन 12 नालों का पानी आज भी गोमती नदी में सीधे तौर पर गिर रहा है, जबकि 33 नालों के पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिये गोमती में पानी वापस भेजा जा रहा है. लखनऊ शहर में आबादी के सापेक्ष प्रतिदिन 546.77 एमएलडी घरेलू सीवेज जनित होता है, जबकि वास्तविक डिस्चार्ज 880.70 एमएलडी (मिलियन लीटर पर डे) है. गोमती नदी की सफाई पर भारी पड़ रहे खुले नाले. (ETV Bharat) वर्ष 2001 में जल निगम का बंटवारा होने से जिम्मेदारी दो विभागों पर गोमती नदी और सीवेज प्रबंधन का काम पहले जलनिगम की तरफ से देखा जा रहा था. वर्ष 2001 में जल निगम का बंटवारा हो गया. जिनमे एक जलनिगम (ग्रामीण) और दूसरा जलनिगम (नगरीय) बना. इनमें जलनिगम (नगरीय) के पास भरवारा एसटीपी प्लांट और दौलतगंज एसटीपी है. बाकी एसटीपी का प्रबंधन ग्रामीण द्वारा किया जाता है. इनके अलावा आवास विकास, स्मार्टसिटी और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भी सीवेज ट्रीटमेंट कराकर वापस पानी गोमती में छोड़ा जा रहा है. गोमती नदी की सफाई पर भारी पड़ रहे खुले नाले. (ETV Bharat) लखनऊ में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं. उनमें भरवारा जल निगम (नगरीय), दौलतगंज नगरीय, दौलतगंज जल निगम (ग्रामीण), शहीद पथ के समीप आवास विकास, वृंदावन योजना जलकल विभाग, डालीगंज (हाथी पार्क) स्मार्ट सिटी, सीजी सिटी एलडीए, देवपुर पारा एलडीए और सी एंड एच कैनाल नगरीय शामिल हैं. तीन एसटीपी निर्माणाधीन, 4 प्रस्तावित अधिशासी अभियंता ग्रामीण एसपी गौतम के मुताबिक वर्ष 2026 में लखनऊ की अनुमानित जनसंख्या 45.56 लाख है. ऐसे में वर्ष 2044 के मास्टर प्लान के तहत एसटीपी की संख्या बढ़ाई जा रही है. जिससे सीधे तौर पर गिरने वाले नालों को टैप कर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिये वापस शोधित जल नदी में छोड़ा जा सके. इनमें 3.5 एमएलडी का प्लांट बारीकला में निर्माणाधीन है, जो नवम्बर तक पूरा हो जाएगा.