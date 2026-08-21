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खुले नाले दे रहे खतरों को निमंत्रण, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के खिलाफ फूटा गुस्सा

एमसीबी: शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए मनेंद्रगढ़ नगर पालिका वार्डों में नाली निर्माण का काम करा रही है. निर्माण कार्य के दौरान बड़ी लापरवाही बरते जाने का आरोप शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया है. कांग्रेस का आरोप है कि कई जगहों पर नाले के निर्माण के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदकर छोड़ दिए हैं, जिनमें बारिश का पानी भर गया है. कांग्रेस का आरोप है कि कई जगहों पर तो नाला बना दिया गया है लेकिन उनको अबतक ढका नहीं नहीं गया. खुले नाले लगातार लोगों के लिए खतरे का सबब बन रहे हैं.

खुले नाले दे रहे खतरों को निमंत्रण

कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नाली निर्माण होना जरुरी है लेकिन उसके लिए लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए. कांग्रेस की मांग है कि जहां जहां निर्माण कार्य के दौरान गड्ढा खोदा गया है, वहां-वहां बैरिकेडिंग किया जाना चाहिए. खुल नालों को भी जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए ताकि कोई हादसा न हो. कांग्रेस ने खतरे वाली जगहों पर सुरक्षा संबंधित बोर्ड भी लगाने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि रात के अंधेरे में को पैदल या दोपहिया वाहन चालक इन गड्ढों या नालियों में गिर सकता है. कांग्रेस का कहना है कि जो भी संबंधित एजेंसी ये काम कर रही है उसको सुरक्षा के लिहाज से इन बातों का ध्यान ऱखना चाहिए.