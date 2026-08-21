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खुले नाले दे रहे खतरों को निमंत्रण, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के खिलाफ फूटा गुस्सा

हाल ही में रायपुर में खुले नाले में डूबने से मासूम की हुई थी दर्दनाक मौत हो गई थी.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
खुले नाले दे रहे खतरों को निमंत्रण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2026 at 1:59 PM IST

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एमसीबी: शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए मनेंद्रगढ़ नगर पालिका वार्डों में नाली निर्माण का काम करा रही है. निर्माण कार्य के दौरान बड़ी लापरवाही बरते जाने का आरोप शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया है. कांग्रेस का आरोप है कि कई जगहों पर नाले के निर्माण के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदकर छोड़ दिए हैं, जिनमें बारिश का पानी भर गया है. कांग्रेस का आरोप है कि कई जगहों पर तो नाला बना दिया गया है लेकिन उनको अबतक ढका नहीं नहीं गया. खुले नाले लगातार लोगों के लिए खतरे का सबब बन रहे हैं.

खुले नाले दे रहे खतरों को निमंत्रण

कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नाली निर्माण होना जरुरी है लेकिन उसके लिए लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए. कांग्रेस की मांग है कि जहां जहां निर्माण कार्य के दौरान गड्ढा खोदा गया है, वहां-वहां बैरिकेडिंग किया जाना चाहिए. खुल नालों को भी जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए ताकि कोई हादसा न हो. कांग्रेस ने खतरे वाली जगहों पर सुरक्षा संबंधित बोर्ड भी लगाने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि रात के अंधेरे में को पैदल या दोपहिया वाहन चालक इन गड्ढों या नालियों में गिर सकता है. कांग्रेस का कहना है कि जो भी संबंधित एजेंसी ये काम कर रही है उसको सुरक्षा के लिहाज से इन बातों का ध्यान ऱखना चाहिए.

खुले नाले दे रहे खतरों को निमंत्रण (ETV Bharat)

नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों को कई बार इन समस्याओं की जानकारी दी गई, लेकिन अब तक सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए गए. यदि समय रहते खुले नालों को स्लैब से नहीं ढका गया पानी से भरे गड्ढों के आसपास बैरिकेडिंग नहीं की गई और चेतावनी संकेत नहीं लगाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता: अशोक श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस

सारे नालों को पैक करना है. पूर्व की सरकार में इस तरह के काम पूर्व में हुए हैं. प्रदेश में बीजेपी की सरकार है इस तरह के कार्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा. सुरक्षा के लिहाज से इनको बंद करने को कहा जाएगा: सरजू यादव, बीजेपी नेता

रायपुर में हुई थी बच्चे की मौत

हाल ही में रायपुर में खुले नाले में डूबने से मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस घटना के बाद प्रदेशभर में खुले नालों और निर्माण स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे थे. इसके बावजूद मनेंद्रगढ़ में खुले नालों और पानी से भरे गड्ढों के आसपास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं दिखाई देना जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है.

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