शहर के बीच बदहाली! वार्ड संख्या 29 का जयप्रकाश नगर में नालियों के बीच गुजर रही पानी पाइपलाइन, लोग गंदगी में जीने को मजबूर

रांची के जयप्रकाश नगर में लोग बदहाली से परेशान हैं. यहां के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है.

JHARKHAND MUNICIPAL ELECTIONS
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 10, 2026 at 12:31 PM IST

3 Min Read
रांचीः राजधानी रांची के दिल में, पहाड़ी मंदिर से सटे वार्ड संख्या 29 का जयप्रकाश नगर आज बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है. स्मार्ट सिटी के दावों के बीच यह इलाका बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है, जहां करीब 500 लोग गंदगी, दूषित पानी और अव्यवस्थित बिजली व्यवस्था के बीच जीवन बिताने को मजबूर हैं.

जानकारी देते वार्ड संख्या 29 के लोग (ETV BHARAT)

पानी के दूषित होने का खतरा

जयप्रकाश नगर की गलियों में प्रवेश करते ही हालात की गंभीरता साफ नजर आती है. जगह-जगह खुली नालियां हैं, जिन पर न तो स्लैब है और न ही कोई ढंग की निकासी व्यवस्था. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन्हीं नालियों के भीतर और किनारे से पेयजल की पाइपलाइन गुजर रही है, जिससे पानी के दूषित होने का खतरा लगातार बना हुआ है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नाली में सिर्फ घरों का गंदा पानी ही नहीं, बल्कि सेप्टिक टैंक का बहाव भी होता है. कई बार यह गंदा पानी निकलकर सड़कों तक आ जाता है. ऐसे में पाइपलाइन से आने वाले पानी की शुद्धता पर सवाल उठना लाजिमी है. लोगों का दर्द है कि मजबूरी में उनको वही पानी पीना पड़ता है, जो बीमारी को न्योता देता है.

नालियों की हालत (Etv Bharat)

महिलाओं को रोज पानी के लिए करना पड़ता है संघर्ष

विडंबना यह भी है कि मोहल्ले से कुछ ही दूरी पर छोटे-छोटे पाइपों से पानी लगातार बहता रहता है, लेकिन जयप्रकाश नगर के लोगों को साफ और नियमित पेयजल नसीब नहीं होता. महिलाओं को रोज पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है और बच्चों को इसी गंदे माहौल में रहना पड़ता है.

सड़को की स्थिति (Etv Bharat)

स्थानीय निवासियों का कहना है कि दूषित पानी के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां आम हो गई हैं. पानी और स्वच्छता के साथ-साथ बिजली व्यवस्था भी एक बड़ा खतरा बनी हुई है. इलाके में हाई वोल्टेज बिजली के तार अव्यवस्थित तरीके से खंभों पर लटके हुए हैं. तारों का जाल ऐसा है कि बरसात के मौसम में हल्की चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है. लोग डर के साए में रहते हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

बिजली के तार और पानी की पाइपलाइन (Etv Bharat)

सड़कों की हालत भी किसी से छिपी नहीं है. जर्जर सड़कें, गड्ढे और कीचड़ इस इलाके को मुख्य शहर से अलग कर देती हैं. आपात स्थिति में एंबुलेंस या अन्य जरूरी सेवाओं का यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. शहर के बीचो-बीच होने के बावजूद जयप्रकाश नगर आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर नजर आता है.

शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं: स्थानीय

ईटीवी भारत की टीम जब जयप्रकाश नगर पहुंची तो लोगों का गुस्सा और बेबसी दोनों सामने आईं. ग्राउंड पड़ताल के दौरान स्थानीय निवासियों ने कैमरे के सामने अपनी समस्याएं खुलकर रखीं और बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ. लोगों की मांग साफ है सुरक्षित पेयजल, ढकी हुई नालियां, बेहतर सड़कें और व्यवस्थित बिजली व्यवस्था हो.

सड़क पर लगा कूड़े का ढेर (Etv Bharat)

सवाल यह है कि क्या राजधानी के केंद्र में बसे जयप्रकाश नगर की यह आवाज अब सुनी जाएगी, या करीब 110 परिवार और 500 लोग यूं ही बदहाली में जीने को मजबूर रहेंगे?

TAGGED:

LACK OF BASIC AMENITIES IN RANCHI
जयप्रकाश नगर
BASIC ISSUES IN RANCHI
WARD 29 JAIPRAKASH NAGAR
संपादक की पसंद

