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खुली नाली दे रही है मौत को दावत, दो माह से निर्माण कार्य अधूरा, जिम्मेदारों ने दिया आश्वासन

एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ शहर में खुली नाली लोगों के लिए जान का खतरा बन रही है.जिम्मेदार भी इस मामले में खामोश हैं.

OPEN DRAIN POSES DEADLY RISK
खुली नाली दे रही है मौत को दावत (etv bharat chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 11:57 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 12:07 PM IST

4 Min Read
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एमसीबी : मनेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 16 में नगर पालिका 44 लाख रुपए से नाली का निर्माण करवा रहा है. लेकिन ये नाली लोगों की सुविधा के बजाय परेशानी का सबब बन रही है. करीब दो महीने से निर्माण कार्य अधूरा है. 100 मीटर से अधिक लंबी नाली कई जगहों पर खुली छोड़ दी गई है.जिसके कारण जिन लोगों के घरों के सामने नाली खुली है,वहां हर समय हादसे का डर बना रहता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली निर्माण के दौरान पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसके बावजूद जिम्मेदारों ने कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए.


घर के सामने खुली नाली, हर कदम पर हादसे का डर

स्थानीय लोगों के मुताबिक निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से नाली कई जगह अधूरी पड़ी है. कहीं गड्ढा खुला है तो कहीं सरिया बाहर निकली हुई है. सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को हो रही है, जिनके घरों के ठीक सामने नाली का निर्माण किया गया है. लोगों का कहना है कि घर से बाहर निकलते ही सामने खुली नाली होने के कारण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है. बारिश के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि पानी भरने से नाली की गहराई और निकली हुई सरिया स्पष्ट दिखाई नहीं देती.

नाली में पानी और कचरा जमा, मच्छरों का बढ़ा खतरा

निर्माण अधूरा होने के साथ ही नाली में पानी की समुचित निकासी भी नहीं हो पा रही है.कई स्थानों पर गंदा पानी और कचरा जमा होने से आसपास दुर्गंध फैल रही है.लंबे समय से जमा पानी के कारण मच्छरों के पनपने का खतरा भी बढ़ गया है.

खुली नाली दे रही है मौत को दावत (etv bharat chhattisgarh)

यदि समय रहते नाली का निर्माण पूरा नहीं कराया गया और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में यह समस्या और गंभीर हो सकती है-कलावती दास, स्थानीय निवासी

construction work incomplete
दो माह से निर्माण कार्य अधूरा (etv bharat chhattisgarh)

नाली खुली होने के कारण बच्चों और बुजुर्गों के गिरने का डर लगा रहता है.मच्छर की भी काफी समस्या पैदा हो चुकी है. नाली भी ऐसी बनी है कि पूरा पानी नहीं निकलता है,आधा पानी जमा रहता है जिसमें मच्छर पनपते हैं- राम सिंह, स्थानीय निवासी

पहले भी खुली नाली में हो चुका है हादसा

मनेंद्रगढ़ शहर में खुली नालियां पहले भी जानलेवा साबित हो चुकी हैं.शहर में खुली नाली में गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत होने की घटना सामने आ चुकी है. इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में आज भी नालियां खुली पड़ी हैं.ऐसे में वार्ड नंबर 16 में घरों के सामने लंबे समय से खुली पड़ी नाली और बाहर निकली लोहे की सरिया को लेकर लोगों की चिंता स्वाभाविक है.


जिम्मेदारों के आश्वासन के बीच सुरक्षा इंतजाम कब?

एक तरफ नगर पालिका अध्यक्ष बारिश के बाद निर्माण पूरा कराने की बात कह रही हैं, वहीं सीएमओ ठेकेदार को नोटिस देने की बात कर रहे हैं. लेकिन जमीनी स्थिति यह है कि लोगों के घरों के सामने नाली खुली पड़ी है और उसमें निकली लोहे की सरिया किसी भी समय गंभीर हादसे का कारण बन सकती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका को सिर्फ निर्माण पूरा कराने की चिंता नहीं, बल्कि निर्माण पूरा होने तक लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.यदि दुर्घटना की आशंका पहले से दिखाई दे रही है तो सुरक्षा इंतजाम में देरी क्यों?

Open drain poses deadly risk
खुली नाली दे रही है मौत को दावत (etv bharat chhattisgarh)

नाली का निर्माण कार्य चल रहा है.ठेकेदार को सीसी करवाने के लिए तीन बार नोटिस जारी किया जा चुका है.अब ठेकेदार को आखिरी बार नोटिस दिया जाएगा.कार्य नहीं होने पर परिषद के सामने मामले को रखा जाएगा.इसके बाद परिषद जो निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी- अजय राजपुत,सीएमओ

वार्डवासियों ने की सुरक्षा की मांग
वार्डवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि अधूरे नाली निर्माण को जल्द पूरा कराया जाए, खुली नाली के आसपास सुरक्षा घेरा लगाया जाए, बाहर निकली सरिया को सुरक्षित किया जाए और पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए. अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर पालिका प्रशासन इस समस्या का समाधान किसी दुर्घटना से पहले करता है या फिर हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने की कवायद शुरू होती है.

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Last Updated : September 28, 2026 at 12:07 PM IST

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