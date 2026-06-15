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खदान के वेस्ट मटेरियल से प्रदूषण फैलने का आरोप, ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, समाधान की मांग

कांकेर में खदान के वेस्ट मटेरियल को खुले में डंप किया जा रहा है.जिससे प्रदूषण फैल रहा.इसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया.

Pollution from mine waste material
खदान के वेस्ट मटेरियल से फैल रहा प्रदूषण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 6:28 PM IST

3 Min Read
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कांकेर : कांकेर जिले के कच्चे में संचालित खदान गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है. लोकाधिकार समिति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्याएं बताई हैं.ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन पर पर्यावरण प्रदूषण, स्थानीय युवाओं की उपेक्षा और विकास कार्यों में अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं.

खुले में डंप किया जा रहा वेस्ट मटेरियल

ग्रामीणों के अनुसार खदान से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल और डस्ट को खुले में डंप किया जा रहा है, जिससे आसपास के गांवों में धूल प्रदूषण बढ़ गया है.ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उड़ती धूल और खदान अपशिष्ट का असर क्षेत्र के जल स्रोतों और नदियों पर भी पड़ रहा है.

Mine waste being dumped in the open
खुले में खदान का वेस्ट हो रहा डंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
villagers submitted memorandum
प्रशासन को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डंपिंग क्षेत्र विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई है. ग्रामीणों ने वेस्ट डंपिंग के लिए ली गई भूमि की लीज पर तत्काल रोक लगाने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है- चंद्रमौली मिश्रा, शिकायतकर्ता


प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन

ज्ञापन में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने, सीएसआर और डीएमएफ मद में किए गए खर्चों की जांच कराने और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करने की भी मांग की गई है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे.वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं पर जल्द अमल करने का आश्वासन दिया है.

खदान के वेस्ट मटेरियल से प्रदूषण फैलने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.पर्यावरण और जनहित से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी- अरुण वर्मा, एसडीएम

आपको बता दें कि क्षेत्र के ग्रामीणों ने लोकाधिकार समिति के बैनर तले कुछ दिन पहले सांसद भोजराज नाग से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं. ग्रामीणों का कहना है कि खदान संचालन के कारण क्षेत्र में पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है.फिलहाल गोदावरी इस्पात की खदान गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है. अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है.



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