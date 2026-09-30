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आमिर खान की रामपाल महाराज को खुली चुनौती, खुद को भगवान कहने पर आपत्ति, माफी मांगने की मांग

आमिर खान की रामपाल महाराज को खुली चुनौती ( Etv Bharat )

बिलासपुर: संत रामपाल महाराज के धार्मिक मान्यताओं पर दिए बयान को लेकर अधिवक्ता डॉ आमिर खान ने डिबेट की खुली चुनौती दी है.इसके लिए आमिर खान ने मीडिया पत्र के माध्यम से आमंत्रण भेजा है. इसके साथ ही एक बड़ा आरोप भी लगाया है. इस संबंध में TNLC/TNRAT की ओर से संत रामपाल महाराज के नाम एक पत्र जारी कर और रायपुर निवासी डॉ अल्ताफ खान MBBS के माध्यम से उन्हे लाइव मंच पर धार्मिक विषयों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है.