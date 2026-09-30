आमिर खान की रामपाल महाराज को खुली चुनौती, खुद को भगवान कहने पर आपत्ति, माफी मांगने की मांग
बिलासपुर के अधिवक्ता ने संत रामपाल महाराज के खुद को भगवान कहने के दावों पर खुली डिबेट की चुनौती दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2026 at 7:22 PM IST
बिलासपुर: संत रामपाल महाराज के धार्मिक मान्यताओं पर दिए बयान को लेकर अधिवक्ता डॉ आमिर खान ने डिबेट की खुली चुनौती दी है.इसके लिए आमिर खान ने मीडिया पत्र के माध्यम से आमंत्रण भेजा है. इसके साथ ही एक बड़ा आरोप भी लगाया है. इस संबंध में TNLC/TNRAT की ओर से संत रामपाल महाराज के नाम एक पत्र जारी कर और रायपुर निवासी डॉ अल्ताफ खान MBBS के माध्यम से उन्हे लाइव मंच पर धार्मिक विषयों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है.
सभी धर्मों पर दिए बयान पर डिबेट की चुनौती
रायपुर निवासी डॉक्टर अल्ताफ खान के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. आमिर खान के माध्यम से कहा गया है कि हाल ही में सभी धर्मों के संबंध में संत रामपाल महाराज ने अलग-अलग बयान दिए हैं. जिसे लेकर पक्ष रखने और धार्मिक प्रमाणों के आधार पर तर्कपूर्ण जवाब देने के उद्देश्य से हमने डिबेट का निमंत्रण दिया है. और एक पत्र भी उनके नाम जारी कर भेजा है.
डिबेट में TNLC/TNRAT के अधिकृत प्रतिनिधि डॉ. अल्ताफ खान अपना पक्ष रखेंगे.डॉ. अल्ताफ खान कुरान के साथ-साथ वेद, गीता,तौरात और बाइबिल का भी अध्ययन करते हैं. लंबे समय से दावत एवं धार्मिक विषयों पर अध्ययनरत हैं. डिबेट का उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा धर्म का अपमान करना नहीं, बल्कि संबंधित धार्मिक दावों पर दलील, प्रमाण और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर शांतिपूर्ण एवं मर्यादित चर्चा करना है- डॉ आमिर खान, वकील एवं TNRAT/TNLC राष्ट्रीय अध्यक्ष
अधिवक्ता डॉ आमिर खान ने स्पष्ट किया है संत रामपाल खुद को भगवान बताते हैं.लेकिन असल में ये मर्डर के दोषी है.ये अलग-अलग धर्मों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं. साथ ही साथ उन्होंने धर्म विशेष के खिलाफ अपने तरीके से लिखकर एक किताब में डालकर लिखी हैं,जो की गलत हैं. हमनें इस बारे में संत रामपाल को खुली चुनौती भेजी है,ताकि ये डिबेट करें और खुद को सही साबित करें.यदि वो गलत साबित होते हैं तो वो सभी से माफी मांगेंगे.
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