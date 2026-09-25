ETV Bharat / state

जोधपुर एम्स में दूसरे दिन भी ओपीडी बंद, निदेशक के इस्तीफे की मांग हुई तेज

जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में शुक्रवार को दूसरे दिन भी ओपीडी सेवाएं बंद रहीं. मंगलवार को जूनियर रेजिडेंट डॉ राजनरेश की आत्महत्या के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों छात्रों और प्रबंधन के बीच उपजा विवाद अब तूल पकड़ रहा हैं. रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं. एम्स के रेजिडेंट कार्यकारी निदेशक डॉ गोर्वधनदत्त् पूरी का हर हाल में इस्तीफा चाहते हैं. यहां तक अब तो डॉक्टर खुल कर बोल रहे हैं कि जब इस्तीफा नहीं होगा, तो ऐसे ही हालात रहेगे. इतना ही एम्स के स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर जमकर एम्स प्रशासन के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.

इस बीच एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने शुक्रवार शाम को शहर में कैंडल मार्च निकालने के लिए अनुमति मांगी हैं. इस बीच शुक्रवार को एम्स की मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन ने भी रेजिडेंट डॉक्टरों का साथ देने की घोषणा करते हुए संस्थान प्रशासन से कहा कि वे संवदेनापूर्वक रेजिडेंट डॉक्टरों से बात कर इस गतिरोध का हल निकालें. एसोसिएशन ने माना है कि रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा उठाए गए मुद्दे प्रासंगिक हैं. इसी तरह से भोपाल एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर भी समर्थन में आगे आए हैं.

पढ़ें: रेजिडेंट डॉक्टर आत्महत्या मामला: रेजिडेंट की हड़ताल जारी, निकाला कैंडल मार्च, आज ओपीडी सेवाएं बंद

डायरेक्टर आए, तो मांगा इस्तीफा: दो दिन से चल रहे आंदोलन के दौरान गुरुवार को एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ गोर्वधनदत्त पूरी रेजिडेंट और स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे थे. वहां पर उनसे डॉक्टरों ने विथ ड्यू रिस्पेक्ट रिजाइन करने की बात कही थी, जिसके बाद वे हाथ जोड़ कर चले गए. इसके बाद से किसी तरह की सार्थक बातचीत सामने नहीं आई हैं.