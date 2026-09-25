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जोधपुर एम्स में दूसरे दिन भी ओपीडी बंद, निदेशक के इस्तीफे की मांग हुई तेज

शुक्रवार को एम्स की मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन ने भी रेजिडेंट डॉक्टरों का साथ देने की घोषणा है.

Posters put up at AIIMS Jodhpur
एम्स जोधपुर में लगे पोस्टर्स (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 5:17 PM IST

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जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में शुक्रवार को दूसरे दिन भी ओपीडी सेवाएं बंद रहीं. मंगलवार को जूनियर रेजिडेंट डॉ राजनरेश की आत्महत्या के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों छात्रों और प्रबंधन के बीच उपजा विवाद अब तूल पकड़ रहा हैं. रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं. एम्स के रेजिडेंट कार्यकारी निदेशक डॉ गोर्वधनदत्त् पूरी का हर हाल में इस्तीफा चाहते हैं. यहां तक अब तो डॉक्टर खुल कर बोल रहे हैं कि जब इस्तीफा नहीं होगा, तो ऐसे ही हालात रहेगे. इतना ही एम्स के स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर जमकर एम्स प्रशासन के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.

इस बीच एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने शुक्रवार शाम को शहर में कैंडल मार्च निकालने के लिए अनुमति मांगी हैं. इस बीच शुक्रवार को एम्स की मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन ने भी रेजिडेंट डॉक्टरों का साथ देने की घोषणा करते हुए संस्थान प्रशासन से कहा कि वे संवदेनापूर्वक रेजिडेंट डॉक्टरों से बात कर इस गतिरोध का हल निकालें. एसोसिएशन ने माना है कि रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा उठाए गए मुद्दे प्रासंगिक हैं. इसी तरह से भोपाल एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर भी समर्थन में आगे आए हैं.

पढ़ें: रेजिडेंट डॉक्टर आत्महत्या मामला: रेजिडेंट की हड़ताल जारी, निकाला कैंडल मार्च, आज ओपीडी सेवाएं बंद

डायरेक्टर आए, तो मांगा इस्तीफा: दो दिन से चल रहे आंदोलन के दौरान गुरुवार को एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ गोर्वधनदत्त पूरी रेजिडेंट और स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे थे. वहां पर उनसे डॉक्टरों ने विथ ड्यू रिस्पेक्ट रिजाइन करने की बात कही थी, जिसके बाद वे हाथ जोड़ कर चले गए. इसके बाद से किसी तरह की सार्थक बातचीत सामने नहीं आई हैं.

पढ़ें: AIIMS जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर ने की आत्महत्या, ओटी के ब्रेक रूम में मृत मिले

पोस्टर्स के माध्यम से व्यक्त कर रहे भावना: एम्स के ओपीडी ब्लॉक में डॉक्टर व स्टूडेंट्स जमा हैं. यहां पर एमबीबीएस छात्र अलग–अलग तरह के पोस्टर बना रहे हैं. जिसमें रेजिडेंट डॉक्टरों की पीड़ा और परेशानियां बताई जा रही हैं. इसके अलावा यहां पर लगातार 'निदेशक इस्तीफा दो' के नारे गूंज रहे हैं. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अपने सभी जूनियर से पूछ रहे हैं कि अपनी–अपनी परेशानियां खुल कर बताओ.

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एम्स के अध्यक्ष आएंगे जोधपुर: लगातार चल रहे गतिरोध की जानकारी एम्स की गर्वर्निंग बॉडी को भी है. यही कारण है कि एम्स के अध्यक्ष डॉ तेजस पटेल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. वीडियो क्रांफेसिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं. संभवत आज शाम या शनिवार को वे जोधपुर आकर आंदोलनरत डॉक्टरों से मिलेंगे. इधर रेजिडेंट डॉक्टर एक मात्र निदेशक के इस्तीफे पर अड़ हुए हैं.

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