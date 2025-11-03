ETV Bharat / state

लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में ओपीडी मरीजों को MRI जांच के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार, ये है प्लान

संस्थान के रेट पर होगी MRI जांच: लोहिया संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह के अनुसार, संस्थान के विभिन्न विभागों की ओपीडी में रोजाना 4000-4500 मरीज आते हैं, जिसमें करीब 30-35 प्रतिशत रोगी अन्य जिलों के होते हैं. कुल मरीजों में हर दिन लगभग 60-65 को MRI जांच की सलाह दी जाती है. हमारे पास अभी दो MRI मशीन है, लेकिन हास्पिटल ब्लॉक की मशीन लगभग 15 साल पुरानी है, इस पर अधिक रोगियों की जांच संभव नहीं हो पाती है.

लखनऊ: लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में अब ओपीडी के मरीजों को MRI जांच के लिए एक-दो सप्ताह तक इंतजार नहीं करना होगा. संस्थान प्रशासन अपने पांच किलोमीटर की परिधि में मौजूद करीब चार निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से अनुबंध करेगा, जिसके बाद डाक्टर की सलाह के कुछ घंटों में ही MRI जांच हो सकेगी. खास बात यह है कि मरीजों की जांच लोहिया संस्थान की दर पर होगी. इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं देनी पड़ेगी. नई व्यवस्था 15 नवंबर तक शुरू हो जाएगी.

20-25 दिन का इंतजार होगा खत्म: उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलियटी ब्लॉक की MRI पर सिर्फ भर्ती या गंभीर रोगियों की ही जांच हो पाती है. पुरानी MRI की जगह नई मशीन की खरीदारी प्रक्रिया आखिरी दौर में है, पर इसको आने में अभी कम से कम छह माह का समय लग सकता है. ऐसे में मरीजों अभी 20-25 दिन की प्रतीक्षा सूची का इंतजार करना होता है. यदि किसी तरह जांच हो जाती है, तो रिपोर्ट के लिए कम से कम दो दिन का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से इलाज भी प्रभावित होता है.

चार डायग्नोस्टिक सेंटर से अनुबंध: प्रो. सीएम सिंह का कहना है कि मरीजों की परेशानी को देखते हुए संस्थान ने चार डायग्नोस्टिक सेंटर से अनुबंध करने का फैसला किया है, जो सरकारी दर पर MRI जांच करेंगे. इसके लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, जो मरीजों को संस्थान से अनुबंधित सेंटर तक ले जाएगी और जांच के बाद वापस छोड़ेगी. यही नहीं, जांच के कुछ घंटों में ही रिपोर्ट भी मिल सकेगी. इसका सर्वाधिक फायदा, कैंसर, न्यूरो, यूरो और हड्डी रोग विभाग के मरीजों का होगा.

जल्द रिपोर्ट मिलने से समय पर इलाज शुरू होगा: सिर्फ न्यूरो, कैंसर और हड्डी विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 40-45 मरीजों को MRI जांच की सलाह दी जाती है. तत्काल जांच होने से समय से उपचार शुरू होगा. उन्होंने कहा कि कई बार मरीजों की मजबूरी का फायदा निजी डायग्नोस्टिक सेंटर उठाते हैं. जो MRI जांच संस्थान में 3500 रुपये में होती है, उसके लिए 6500-7000 रुपये भुगतान करना पड़ता है. इस प्रयास से हर माह करीब दो से ढाई हजार मरीजों को राहत मिलेगी. जब तक नई मशीन नहीं लगेगी, यह व्यवस्था लागू रहेगी.

