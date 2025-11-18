ETV Bharat / state

BHU में OPD की फीस बढ़ी; सर सुंदरलाल अस्पताल में 30 रुपये में हो रहा था इलाज, अब 50 रुपये में बनेगा पर्चा

BHU में OPD की फीस बढ़ी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के सर सुंदरलाल अस्पताल में ओपीडी की फीस बढ़ा दी गई है. मरीजों को अब 30 रुपये की जगह 50 रुपये ओपीडी पर्ची के लिए देने होंगे. अस्पताल में बेहतर सुविधा का हवाला देते हुए फीस को बढ़ाया गया है. नई दरें 20 नवंबर से लागू होंगी. इसको लेकर अस्पताल कर्मचारियों को नए निर्देश भी दे दिए गए हैं कि वो नए नियम के अनुरूप कार्य करें. ओपीडी फीस की अधिसूचना जारी : BHU के चिकित्साधीक्षक कार्यालय की ओर से मंगलवार को ओपीडी फीस 50 रुपये करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. सहायक कुलसचिव और प्रशासनिक अधिकारी विश्वजीत साहा ने बताया कि ओपीडी का पर्चा कटाने वाले काउंटर 101 नंबर पर होने वाली भीड़ को कम करने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ही फीस बढ़ाने का फैसला किया गया है.