BHU में OPD की फीस बढ़ी; सर सुंदरलाल अस्पताल में 30 रुपये में हो रहा था इलाज, अब 50 रुपये में बनेगा पर्चा

नई दरें 20 नवंबर से लागू होंगी. अस्पताल में बेहतर सुविधा का हवाला देते हुए फीस को बढ़ाया गया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के सर सुंदरलाल अस्पताल में ओपीडी की फीस बढ़ा दी गई है. मरीजों को अब 30 रुपये की जगह 50 रुपये ओपीडी पर्ची के लिए देने होंगे. अस्पताल में बेहतर सुविधा का हवाला देते हुए फीस को बढ़ाया गया है. नई दरें 20 नवंबर से लागू होंगी. इसको लेकर अस्पताल कर्मचारियों को नए निर्देश भी दे दिए गए हैं कि वो नए नियम के अनुरूप कार्य करें.

ओपीडी फीस की अधिसूचना जारी : BHU के चिकित्साधीक्षक कार्यालय की ओर से मंगलवार को ओपीडी फीस 50 रुपये करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. सहायक कुलसचिव और प्रशासनिक अधिकारी विश्वजीत साहा ने बताया कि ओपीडी का पर्चा कटाने वाले काउंटर 101 नंबर पर होने वाली भीड़ को कम करने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ही फीस बढ़ाने का फैसला किया गया है.

28 पन्नों की बुकलेट : पहले ओपीडी स्लिप में मिलने वाले पर्चे सिर्फ चार पन्ने के होते थे, लेकिन अब इसे 28 पन्नों की बुकलेट के रूप में तब्दील कर दिया गया है. जिसमें चार पन्नों का कवर शामिल है. इससे मरीजों को बार-बार नए पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वह विभिन्न विभागों के डॉक्टर को इस बुकलेट के जरिए दिखा सकते हैं और उनके पास एक पूरा रिकॉर्ड होगा. इसके अलावा ओपीडी स्लिप की वैधता भी 6 महीने से बढ़कर के एक साल कर दी गई है.

