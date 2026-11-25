यूपी चुनाव 2027: जहूराबाद छोड़कर अकबरपुर से चुनाव लड़ेंगे ओमप्रकाश राजभर!
Zahurabad Assembly Seat: 2027 के लिए ओपी राजभर का बड़ा दांव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:01 PM IST
लखनऊ: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है. एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने साफ किया कि वे गाजीपुर की जहूराबाद सीट से नहीं, बल्कि अंबेडकर नगर जिले की अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. अकबरपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के रामअचल राजभर लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं. 1993 से 2022 के बीच हुए चुनावों में वे सिर्फ 2012 में हारे थे. ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा.
बेटा भी चुनावी मैदान की तैयारी में: राजभर ने बताया कि उनका एक बेटा भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि पूर्वांचल में उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत है. उनके अनुसार यहां पार्टी का 12 प्रतिशत वोट बैंक है, जिसे वे 15 प्रतिशत तक ले जाने में कामयाब होंगे. उन्होंने 2022 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि तब सुभासपा का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था और उसी गठबंधन के चलते अकबरपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और गाजीपुर की सीटों पर अखिलेश यादव व सपा को जीत मिली थी. उन्होंने कहा कि अब वे बॉर्डर पर रहना चाहते हैं और यह सीट वापस लानी है, इसीलिए अकबरपुर से तैयारी कर रहे हैं.
अतरौलिया सीट पर निषाद पार्टी से दावेदारी: अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा कि उनका संजय निषाद से कोई झगड़ा नहीं है. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि पार्टी अब तक 65 बैठकें कर चुकी है और कोई ऐसा गांव नहीं बचा, जहां बैठक न हुई हो. उन्होंने कहा कि उनकी दावेदारी मजबूत है, बाकी फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा कि कौन किस सीट से लड़ेगा.
2027 के चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा और सुभासपा सरकार में साझेदार होगी. योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.- ओमप्रकाश राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुभासपा
आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग: आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि वे आरक्षण के कायल हैं, लेकिन आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को दोहरा चुका है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, न कि जाति के आधार पर.
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