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यूपी चुनाव 2027: जहूराबाद छोड़कर अकबरपुर से चुनाव लड़ेंगे ओमप्रकाश राजभर!

ओपी राजभर का 2027 वाला बड़ा दांव! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है. एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने साफ किया कि वे गाजीपुर की जहूराबाद सीट से नहीं, बल्कि अंबेडकर नगर जिले की अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. अकबरपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के रामअचल राजभर लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं. 1993 से 2022 के बीच हुए चुनावों में वे सिर्फ 2012 में हारे थे. ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा.





बेटा भी चुनावी मैदान की तैयारी में: राजभर ने बताया कि उनका एक बेटा भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि पूर्वांचल में उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत है. उनके अनुसार यहां पार्टी का 12 प्रतिशत वोट बैंक है, जिसे वे 15 प्रतिशत तक ले जाने में कामयाब होंगे. उन्होंने 2022 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि तब सुभासपा का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था और उसी गठबंधन के चलते अकबरपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और गाजीपुर की सीटों पर अखिलेश यादव व सपा को जीत मिली थी. उन्होंने कहा कि अब वे बॉर्डर पर रहना चाहते हैं और यह सीट वापस लानी है, इसीलिए अकबरपुर से तैयारी कर रहे हैं.