ओपी राजभर ने किया चुनावी शंखनाद, बोले- 2027 चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटें जीतेंगे, भाजपा सरकार में मंत्री को बताया कालनेमि

राजभर ने कहा, ब्राह्मणों की सहभागिता से आजमगढ़ में सपा साफ होने वाली है. रोहिणी आयोग की​ रिपोर्ट को लागू किया जाएगा.

आजमगढ़ में ओपी राजभर की रैली.
आजमगढ़ में ओपी राजभर की रैली. (Photo Credit; OP Rajbhar Social Media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
आजमगढ़ : महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर अहरौला विकास खंड के टिकुरिया मैदान में रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने रैली की. सुभासपा मु​खिया व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद करने का दावा किया. उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में एनडीए आजमगढ़ की सभी 10 सीटें जीतेगी. सपा 2017 में जहां थी, वहां पहुंच जाएगी.

सुभासपा मु​खिया ओमप्रकाश राजभर ने कहा, आज तक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ एक जाति को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियों को नहीं मिला. जल्द ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सात, नौ और 11 तीन वर्गों में बांटकर रोहिणी आयोग की​ रिपोर्ट को लागू किया जाएगा. अब आजमगढ़ सपा को हराने के लिए कमर कस चुका है. इस सामाजिक समरसता रैली में हर वर्ग की सहभागिता है.

सपा साफ होने वाली है : उन्होंने कहा, इसमें 10 हजार ब्राह्मणों के आने का लक्ष्य रखा गया था. यह प्रबुद्ध वर्ग है. भटके लोगों को जागरूक करने का यह प्रबुद्ध वर्ग काम करता है. रैली में बड़ी संख्या में इस वर्ग की सहभागिता बताती है कि अब सपा आजमगढ़ से साफ होने वाली है.

मंत्री अनिल राजभर को बताया कालनेमि : सुभासपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने भाजपा सरकार में मंत्री अनिल राजभर को कालनेमी बताया. उन्होंने कहा कि अगर अनिल राजभर के हाथ से भाजपा अपना झंडा हटा ले तो पता चल जाएगा कि किसकी कितनी स्वीकार्यता है. वे लीडर नहीं लोडर हैं. ओमप्रकाश राजभर ने हर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया है. सामाजिक सहभागिता रैली में बड़ी संख्या में हर वर्ग की सहभागिता है.

रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता.
रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता. (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्राह्मण शंख बजाएगा...: उन्होंने कहा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हर वर्ग आगे बढ़ता जाएगा. इस रैली को मुलायम सिंह यादव का भी आशीर्वाद मिलेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सामाजिक सहभागिता रैली के लिए सभी अ​धिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया. उनके समर्थकों की गाड़ियों को रोकने का काम किया गया. अनिल राजभर के साथ भाड़े के लोग आए हैं.

उन्होंने कहा, भाड़े के लोग लाकर वह अपना टिकट बचाने का काम कर रहे हैं. सपा ने आजमगढ़ को गढ़ही बनाया. सपा विधायक ने क्षेत्र की सड़कों के निर्माण को रोकने का काम किया. कप्तानगंज-अहरौला मार्ग के लिए 58 करोड़ और सिकंदरपुर-नरियांव मार्ग के लिए 13 करोड़ रुपये ओमप्रकाश राजभर ने जारी कराए.

संपादक की पसंद

