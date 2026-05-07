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"विपक्ष कर रहा 'मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू' की राजनीति, 2027 में NDA तोड़ेगा 2017 का रिकॉर्ड"

"विपक्ष कर रहा 'मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू' की राजनीति, 2027 में NDA तोड़ेगा 2017 का रिकॉर्ड" ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद अब पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर है. अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और एनडीए इस बार 2017 के रिकॉर्ड को पार करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सुशासन और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगा. दरअसल, गुरुवार को ओमप्रकाश राजभर के आवास पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने सुभासपा की सदस्यता ग्रहण की. इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके राजभर ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी और एनडीए गठबंधन मजबूत प्रदर्शन करेगा. वहीं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष 'मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू' की राजनीति कर रहा है. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी को जीत मिली, वहां चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखा, लेकिन जहां हार हुई वहां विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान और लोकतंत्र की बात सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए करता है. 'सपा सरकार में सिर्फ एक विशेष वर्ग और जाति को प्राथमिकता'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने कहा कि हार के बाद इस्तीफा न देने की बातें लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ममता दीदी के भाई अखिलेश यादव बंगाल जा रहे हैं तो झालमुड़ी खाकर जरूर आएं. राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए नारा परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान सिर्फ एक विशेष वर्ग और जाति को प्राथमिकता दी गई, पिछड़े, दलित और वंचित समाज की वास्तविक चिंता सपा ने कभी नहीं की.