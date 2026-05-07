"विपक्ष कर रहा 'मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू' की राजनीति, 2027 में NDA तोड़ेगा 2017 का रिकॉर्ड"
सुभासपा अध्यक्ष राजभर ने कहा-ममता दीदी के भाई अखिलेश यादव बंगाल जा रहे हैं तो झालमुड़ी खाकर जरूर आएं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 5:50 PM IST
लखनऊ: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद अब पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर है. अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और एनडीए इस बार 2017 के रिकॉर्ड को पार करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सुशासन और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगा.
दरअसल, गुरुवार को ओमप्रकाश राजभर के आवास पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने सुभासपा की सदस्यता ग्रहण की. इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके राजभर ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी और एनडीए गठबंधन मजबूत प्रदर्शन करेगा. वहीं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष 'मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू' की राजनीति कर रहा है. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी को जीत मिली, वहां चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखा, लेकिन जहां हार हुई वहां विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान और लोकतंत्र की बात सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए करता है.
'सपा सरकार में सिर्फ एक विशेष वर्ग और जाति को प्राथमिकता'
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने कहा कि हार के बाद इस्तीफा न देने की बातें लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ममता दीदी के भाई अखिलेश यादव बंगाल जा रहे हैं तो झालमुड़ी खाकर जरूर आएं. राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए नारा परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान सिर्फ एक विशेष वर्ग और जाति को प्राथमिकता दी गई, पिछड़े, दलित और वंचित समाज की वास्तविक चिंता सपा ने कभी नहीं की.
'माफियाराज खत्म हुआ'
राजभर ने कहा कि सपा अपने कार्यकाल में “एम वाई” यानी मुस्लिम-यादव राजनीति करती रही और अब चुनावी लाभ के लिए पीडीए की बात कर रही है. उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान कानून व्यवस्था खराब थी और कार्यकर्ताओं की दबंगई आम बात थी, जबकि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में माफियाराज खत्म हुआ है. एक्सप्रेस-वे और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने एक एक्सप्रेस-वे का प्रचार करती है, जबकि वर्तमान सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे और कई अन्य बड़ी परियोजनाएं पूरी की हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा था, जबकि एनडीए सरकार ने कम लागत में अधिक विकास कार्य किए.
'लगातार बढ़ रहा सुभासपा और एनडीए का कुनबा'
राजभर ने कहा कि सुभासपा और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में और लोग पार्टी से जुड़ेंगे. उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को भी एनडीए में शामिल होने का न्योता देते हुए कहा कि जो वसूलीबाज नहीं हैं, वे सेवा करने के लिए हमारे साथ आएं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूरे एनडीए को पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता के लिए बधाई दी. साथ ही दावा किया कि आने वाले समय में देश के कई राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी. अंत में राजभर ने अखिलेश यादव पर संविधान और पिछड़े-दलितों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है.
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