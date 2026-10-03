ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- 2022 चुनाव में सपा ने सुभासपा के सिंबल पर उतारे थे अपने 12 प्रत्याशी
सपा में शामिल होने वाले नेताओं को ओम प्रकाश राजभर ने दगा कारतूस बताया. वहीं डॉ. संजय निषाद ने भी अखिलेश पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 9:06 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में होने जा रहे राज्य सभा व विधानपरिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बयानबाजी विधानसभा चुनाव 2027 पर केंद्रित होते जा रही है. इस बीच प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर धोखा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा के सिंबल पर अखिलेश यादव ने अपने 12 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे.
शनिवार को सपा में शामिल होने वाले नेताओं को दगा कारतूस बताते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वे कभी बसपा में रहते हैं, कभी सपा, तो कभी किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं से वोट नहीं मिलता है. बच्चों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल और शिक्षा के मुद्दे पर अखिलेश यादव की टिप्पणी का जवाब देते राजभर ने कहा कि बेहतर शिक्षा के बिना बच्चों को नौकरी व रोजगार नहीं मिल सकता है.
यूपी में 2017 के बाद बदलीं स्थितियां : अगर उनका पूरा ध्यान मोबाइल में रहेगा तो वे आगे कैसे बढ़ेंगे. बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल केवल शैक्षणिक जानकारियों को हासिल करने के लिए करना चाहिए. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में निवेशक आने से कतराते थे. वर्ष 2017 में योगी सरकार के आने के बाद स्थितियां तेजी से बदली हैं. आज यूपी में निवेश के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां आ रही हैं. जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर अखिलेश को यह सब नहीं दिखाई देता है.
सपा सरकार में शिवपाल चाचा एंड कंपनी सक्रिय थी : उन्होंने अखिलेश सरकार ने नौकरी को लेकर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा सरकार में यूपीपीएससी में जिस अयोग्य व्यक्ति को बैठाया गया था, उस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए हटाने को कहा था. उस दौरान नौकरियों के विज्ञापनों के साथ बोलियां लगती थीं और बिना पैसों के नौकरी नहीं मिलती थी. सपा सरकार में शिवपाल चाचा एंड कंपनी सक्रिय हो जाती थी और जैसी नौकरी होती उस हिसाब से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपये तक की बोली लगती. आज योगी सरकार में बिना किसी भ्रष्टाचार और पक्षपात के पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 10 लाख योग्य युवाओं को नौकरियां दी गई हैं.
सपा सरकार में हुए एक हजार दंगे : राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में एक हजार से अधिक दंगे हुए थे. जबकि योगी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ. सपा सरकार के समय गुंडे और माफिया सड़कों पर खुलेआम हथियार लहराते हुए घूमते थे, लेकिन योगी सरकार में कोई गैंगवार नहीं हुआ और माफिया पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं.
अयोध्या जा रहे हैं तो भगवान राम व निषादराज के दर्शन जरूर करें : अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने तंज कसते हुए कहा कि देर से ही सही, कम से कम वे अयोध्या तो जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अखिलेश को अपने दौरे के दौरान भगवान श्रीराम के साथ-साथ निषादराज के भी दर्शन करने चाहिए और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए.
डॉ. संजय निषाद ने कहा, माफी मांगने से गलती सुधर जाती है. विपक्ष का काम सरकार पर आरोप लगाना है, लेकिन जनता को 2017 से पहले और 2017 के बाद की स्थितियों की तुलना करनी चाहिए. नौकरी से लेकर कानून व्यवस्था आदि पर स्थिति साफ हो जाएगी.
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