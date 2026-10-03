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ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- 2022 चुनाव में सपा ने सुभासपा के सिंबल पर उतारे थे अपने 12 प्रत्याशी

ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में होने जा रहे राज्य सभा व विधानपरिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बयानबाजी विधानसभा चुनाव 2027 पर केंद्रित होते जा रही है. इस बीच प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर धोखा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा के सिंबल पर अखिलेश यादव ने अपने 12 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे.

शनिवार को सपा में शामिल होने वाले नेताओं को दगा कारतूस बताते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वे कभी बसपा में रहते हैं, कभी सपा, तो कभी किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं से वोट नहीं मिलता है. बच्चों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल और शिक्षा के मुद्दे पर अखिलेश यादव की टिप्पणी का जवाब देते राजभर ने कहा कि बेहतर शिक्षा के बिना बच्चों को नौकरी व रोजगार नहीं मिल सकता है. यूपी में 2017 के बाद बदलीं स्थितियां : अगर उनका पूरा ध्यान मोबाइल में रहेगा तो वे आगे कैसे बढ़ेंगे. बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल केवल शैक्षणिक जानकारियों को हासिल करने के लिए करना चाहिए. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में निवेशक आने से कतराते थे. वर्ष 2017 में योगी सरकार के आने के बाद स्थितियां तेजी से बदली हैं. आज यूपी में निवेश के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां आ रही हैं. जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर अखिलेश को यह सब नहीं दिखाई देता है. सपा सरकार में शिवपाल चाचा एंड कंपनी सक्रिय थी : उन्होंने अखिलेश सरकार ने नौकरी को लेकर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा सरकार में यूपीपीएससी में जिस अयोग्य व्यक्ति को बैठाया गया था, उस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए हटाने को कहा था. उस दौरान नौकरियों के विज्ञापनों के साथ बोलियां लगती थीं और बिना पैसों के नौकरी नहीं मिलती थी. सपा सरकार में शिवपाल चाचा एंड कंपनी सक्रिय हो जाती थी और जैसी नौकरी होती उस हिसाब से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपये तक की बोली लगती. आज योगी सरकार में बिना किसी भ्रष्टाचार और पक्षपात के पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 10 लाख योग्य युवाओं को नौकरियां दी गई हैं.