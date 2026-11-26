अखिलेश पर भड़के ओपी राजभर: बोले- 2012 के घोषणा पत्र में नहीं लिखा था दंगा और गुंडाराज होगा
सुभासपा चीफ ओमप्रकाश राजभर ने सपा के पुराने घोषणा पत्र का हवाला देते हुए अखिलेश यादव पर प्रहार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 12:30 PM IST
अम्बेडकरनगर : अम्बेडकर नगर जिले के प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक पत्रकार वार्ता कर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. समाजवादी पार्टी के आज जारी होने वाले घोषणा पत्र को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है.
उन्होंने सपा के पुराने घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2012 में अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा था कि प्रदेश में दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा, गुंडाराज कायम होगा और अराजकता फैलेगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद धरातल पर यही सब देखने को मिला.
राजभर ने आरोप लगाया कि उस समय सरकारी नौकरियों को पैसे लेकर बेचने तक की स्थिति बनी. उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादों और सरकार के वास्तविक कामकाज के बीच अंतर को जनता अच्छी तरह समझती है.
वहीं, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर भी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें भाजपा के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कमल का जिक्र किया गया था. राजभर ने कहा कि यदि एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का फैसला करती है तो भी वह एनडीए के साथ रहेंगे और गठबंधन के फैसले को स्वीकार करेंगे.
अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अपनी घोषणा को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि उन्होंने यह ऐलान अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से किया है और यह उनका अधिकार है.
उन्होंने कहा कि अकबरपुर विधानसभा सीट पर भाजपा आज तक जीत दर्ज नहीं कर सकी है. ऐसे में इस बार वह यहां से चुनाव लड़कर जीत हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे. राजभर ने स्पष्ट किया कि अकबरपुर से चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए.
ओमप्रकाश राजभर के इस बयान ने अम्बेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा सीट को लेकर सियासी चर्चाएं तेज कर दी हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके इस ऐलान को एनडीए के भीतर किस रूप में देखा जाता है और आगामी विधानसभा चुनाव में अकबरपुर की राजनीतिक तस्वीर क्या करवट लेती है.