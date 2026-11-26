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अखिलेश पर भड़के ओपी राजभर: बोले- 2012 के घोषणा पत्र में नहीं लिखा था दंगा और गुंडाराज होगा

अखिलेश पर भड़के ओपी राजभर: बोले- 2012 के घोषणा पत्र में नहीं लिखा था दंगा और गुंडाराज होगा. ( ETV Bharat )

अम्बेडकरनगर : अम्बेडकर नगर जिले के प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक पत्रकार वार्ता कर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. समाजवादी पार्टी के आज जारी होने वाले घोषणा पत्र को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है.

उन्होंने सपा के पुराने घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2012 में अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा था कि प्रदेश में दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा, गुंडाराज कायम होगा और अराजकता फैलेगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद धरातल पर यही सब देखने को मिला.

राजभर ने आरोप लगाया कि उस समय सरकारी नौकरियों को पैसे लेकर बेचने तक की स्थिति बनी. उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादों और सरकार के वास्तविक कामकाज के बीच अंतर को जनता अच्छी तरह समझती है. सुभासपा चीफ ओमप्रकाश राजभर ने सपा के पुराने घोषणा पत्र का हवाला देते हुए अखिलेश यादव पर प्रहार किया. (ETV Bharat) वहीं, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर भी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें भाजपा के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कमल का जिक्र किया गया था. राजभर ने कहा कि यदि एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का फैसला करती है तो भी वह एनडीए के साथ रहेंगे और गठबंधन के फैसले को स्वीकार करेंगे.