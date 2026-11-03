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"बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाने की हिम्मत नहीं"; अखिलेश के बनारस दौरे से पहले राजभर का तीखा हमला

ओमप्रकाश राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बनारस दौरे से पहले राजनीति तेज हो गई है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश पर करारा हमला बोला है. उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट लिखकर अखिलेश पर धार्मिक स्थलों से दूरी बनाने और तुष्टिकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है.

राजभर ने लिखा, "मित्र अखिलेश यादव जी! आज आप हमारे जिला बनारस पधार रहे हैं, मगर अफसोस कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाने की भी आपकी हिम्मत नहीं हो रही. ऐसे ही कुछ दिन पहले अयोध्या गए थे, वहां भी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पास से मुंह घुमाकर निकल गये. मथुरा जाते हैं, लेकिन श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की तरफ देखने से भी आपकी कंपकंपी छूटने लगती है."