"बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाने की हिम्मत नहीं"; अखिलेश के बनारस दौरे से पहले राजभर का तीखा हमला
राजभर ने यह भी लिखा है कि "इतनी भी तुष्टिकरण वाली राजनीति मत कीजिए कि हिन्दू समाज आपको धिक्कारने लगे."
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 1:44 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बनारस दौरे से पहले राजनीति तेज हो गई है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश पर करारा हमला बोला है. उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट लिखकर अखिलेश पर धार्मिक स्थलों से दूरी बनाने और तुष्टिकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है.
राजभर ने लिखा, "मित्र अखिलेश यादव जी! आज आप हमारे जिला बनारस पधार रहे हैं, मगर अफसोस कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाने की भी आपकी हिम्मत नहीं हो रही. ऐसे ही कुछ दिन पहले अयोध्या गए थे, वहां भी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पास से मुंह घुमाकर निकल गये. मथुरा जाते हैं, लेकिन श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की तरफ देखने से भी आपकी कंपकंपी छूटने लगती है."
यादव समाज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सावन में काशी का यदुवंशी समाज सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करता है. राजभर के मुताबिक, पिछले साल अखिलेश को इसके लिए निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन वे किसी न किसी बहाने से नहीं पहुंचे.
मित्र अखिलेश यादव जी! आज आप हमारे जिला बनारस पधार रहे हैं, मगर अफसोस कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाने की भी आपकी हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे ही कुछ दिन पहले अयोध्या गए थे, वहां भी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पास से मुंह घुमाकर निकल गये। मथुरा जाते हैं, लेकिन श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की तरफ देखने से भी आपकी कंपकंपी छूटने लगती है। अरे मित्र! सावन में तो काशी का यदुवंशी समाज सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करता है। पिछले साल आपको निमंत्रित भी किया गया था, मगर फिर भी आप न जाने कौन सा बहाना मार के बैठ गये थे। सही कहा गया है कि जब भगवान की आज्ञा होती है तभी इंसान को उनके पावन स्वरूप के दर्शन मिलते हैं। इस लिहाज से तो आपको आत्ममंथन जरूर करना चाहिए, कि क्यों न तो प्रभु श्रीराम, न भगवान श्रीकृष्ण और ना ही समूचे विश्व के नाथ कहे जाने वाले हमारे बाबा विश्वेश्वर ही आपको अपने दरबार में फटकने देना चाहते हैं। न जाने क्यों, आपका मन केवल मस्जिद, मजार, ईदगाह, दरगाह और कब्रिस्तान में ही लगता है। अरे मित्र अखिलेश! इतनी भी तुष्टिकरण वाली राजनीति मत कीजिए कि हिन्दू समाज आपको धिक्कारने लगे। जय भारत, जय श्रीराम, जय परशुराम, जय श्रीकृष्ण, जय महाराजा सुहेलदेव! @yadavakhilesh— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) November 3, 2026
राजभर ने कहा कि भगवान की आज्ञा होने पर ही इंसान को उनके पावन स्वरूप के दर्शन मिलते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों न प्रभु श्रीराम, न भगवान श्रीकृष्ण और न ही विश्व के नाथ कहे जाने वाले बाबा विश्वेश्वर अखिलेश को अपने दरबार में आने देना चाहते हैं. उन्होंने अखिलेश को आत्ममंथन की नसीहत देते हुए यह भी कहा कि उनका मन केवल मस्जिद, मजार, ईदगाह, दरगाह और कब्रिस्तान में ही लगता है.
पोस्ट के अंत में राजभर ने चेतावनी भरे लहजे में लिखा, "इतनी भी तुष्टिकरण वाली राजनीति मत कीजिए कि हिन्दू समाज आपको धिक्कारने लगे."
दूसरी ओर अखिलेश यादव के बनारस दौरे को सपा की चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. वे यहां पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और संगठन की स्थिति का जायजा लेंगे.
गौरतलब है कि 1 नवंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में अखिलेश ने बनारस के एमएलसी चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए दावा किया था कि बनारस में भाजपा को दो जीरो मिले हैं. एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान भी उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा था कि जिन प्रत्याशियों को जीत मिली है, उनके क्षेत्र में जाकर वे उनका और कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे.
राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह दौरा काफी अहम है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है. बताया जा रहा है कि इस दौरान अखिलेश की विधायक पल्लवी पटेल से भी मुलाकात होगी. इस मुलाकात में दो सीटों पर समझौते की संभावना तलाशे जाने के प्रयास की चर्चा है.
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