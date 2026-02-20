ETV Bharat / state

ONSGDC देवप्रयाग की बड़ी लापरवाही, BSc की पास छात्रा को किया फेल, स्कॉलरशिप भी रुकी, ऐसे हुआ खुलासा

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )