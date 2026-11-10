ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड की शुरुआत, अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज, दुर्ग रहा गर्म

प्रदेश में हल्की और गुलाबी ठंड की हुई शुरुआत ( Etv Bharat )

रायपुर :राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में पिछले दो-तीन दिनों से हल्की और गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है. मौजूदा समय में हवा की दिशा पूर्व से चल रही है. उत्तर से हवा चलने लगेगी. तब न्यूनतम तापमान और भी गिरेगा. आने वाले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा.







आने वाले पांच दिनों में परिवर्तन नहीं - मौसम विभाग

मौसम वैज्ञानिक अगापित एक्का ने बताया कि पिछले दिनों जो सिस्टम बना था वह पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से वापस नहीं लौटा है, जिसकी वजह से ठंड भी नहीं बढ़ पाई है. वैसे रायपुर सहित प्रदेश में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है. हवा की दिशा वर्तमान में दक्षिण पूर्वी होने की वजह से भी ठंड कम पड़ रही है. हवा की दिशा उत्तर पूर्व से जब चलने लगेगी तब सर्दी और ठंड बढ़ जाएगी. रायपुर का न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं पूरे प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में मंगलवार को 12.3 डिग्री दर्ज किया गया है.