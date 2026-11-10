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छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड की शुरुआत, अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज, दुर्ग रहा गर्म

छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है.आने वाले हफ्तों में धीरे-धीरे करके रात का तापमान बढ़ेगा.

winter in Chhattisgarh
प्रदेश में हल्की और गुलाबी ठंड की हुई शुरुआत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2026 at 7:48 PM IST

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रायपुर :राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में पिछले दो-तीन दिनों से हल्की और गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है. मौजूदा समय में हवा की दिशा पूर्व से चल रही है. उत्तर से हवा चलने लगेगी. तब न्यूनतम तापमान और भी गिरेगा. आने वाले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा.



आने वाले पांच दिनों में परिवर्तन नहीं - मौसम विभाग

मौसम वैज्ञानिक अगापित एक्का ने बताया कि पिछले दिनों जो सिस्टम बना था वह पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से वापस नहीं लौटा है, जिसकी वजह से ठंड भी नहीं बढ़ पाई है. वैसे रायपुर सहित प्रदेश में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है. हवा की दिशा वर्तमान में दक्षिण पूर्वी होने की वजह से भी ठंड कम पड़ रही है. हवा की दिशा उत्तर पूर्व से जब चलने लगेगी तब सर्दी और ठंड बढ़ जाएगी. रायपुर का न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं पूरे प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में मंगलवार को 12.3 डिग्री दर्ज किया गया है.

छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी सर्दी (ETV BHARAT)

आने वाले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. केवल एक से दो डिग्री की गिरावट या फिर इजाफा होगा. फिलहाल मौसम में किसी तरह का कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. जब तक की हवा की दिशा उत्तर पूर्व ना हो जाए. आने वाले कुछ दिनों में किसी तरह का कोई भी सिस्टम बनने की संभावना नहीं दिख रही है. अगापित एक्का,मौसम वैज्ञानिक


मौसम विभाग की माने तो 20 नवंबर के बाद हवा की दिशा उत्तर पूर्व या उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाएं शुरू होगी तब न्यूनतम तापमान तेजी से गिर सकता है. उस दौरान रायपुर का न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री तक पहुंच सकता है.

onset of winter in Chhattisgarh
अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज, दुर्ग रहा गर्म (Etv Bharat)

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छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड
अंबिकापुर में सबसे कम तापमान

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