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दिल्ली में मानसून की आहट: CM रेखा गुप्ता ने जारी किया ‘फ्लड कंट्रोल ऑर्डर-2026’, जलभराव पर अब सीधे जवाबदेह होंगे अधिकारी

दिल्ली को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने त्रि-स्तरीय अलर्ट प्लान तैयार किया है.

CM रेखा गुप्ता ने जारी किया ‘फ्लड कंट्रोल ऑर्डर-2026’
CM रेखा गुप्ता ने जारी किया ‘फ्लड कंट्रोल ऑर्डर-2026’ (दिल्ली सीएओ एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 17, 2026 at 8:38 PM IST

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नई दिल्ली: आगामी मानसून और संभावित बाढ़ के खतरों को देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है. बुधवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय एपेक्स कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने इस दौरान ‘फ्लड कंट्रोल ऑर्डर-2026’ जारी करते हुए सख्त संदेश दिया कि मानसून के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

नोडल अधिकारियों की सीधी जवाबदेही

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जलभराव को लेकर रहा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दिल्ली के हर चिन्हित 'वाटर लॉगिंग पॉइंट' के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए. यदि किसी क्षेत्र में जलभराव होता है, तो संबंधित नोडल अधिकारी को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे केवल आपदा के समय प्रतिक्रिया न दें, बल्कि संभावित संकटों की पहचान कर उन्हें पहले ही रोकने की रणनीति पर काम करें.

यमुना पर त्रि-स्तरीय अलर्ट, नालों की सफाई का लक्ष्य पार

दिल्ली को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने त्रि-स्तरीय अलर्ट प्लान तैयार किया है. 15 जून से केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24×7 सक्रिय हो चुका है. साथ ही, कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में विशेष सेक्टर कमेटियों का गठन किया गया है, जो ज़िला मजिस्ट्रेटों के साथ मिलकर जलस्तर की निरंतर निगरानी करेंगी. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इस बार नालों की डी-सिल्टिंग का अपना लक्ष्य तय समय से पहले पार कर लिया है. अब तक 77 प्रमुख नालों से 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है.

तकनीकी से लैस होगा बाढ़ प्रबंधन

इस वर्ष दिल्ली सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए आधुनिक डिजिटल सिस्टम लागू किया है. इसके जरिए हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी और यमुना के जलस्तर की सटीक जानकारी रियल-टाइम पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा, पंपों की संख्या बढ़ाकर 243 से अधिक कर दी गई है और आपातकालीन रेस्क्यू के लिए 41 नावें तैनात की गई हैं.

संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर

बैठक में बुराड़ी, किराड़ी, मुंडका और रोहतक रोड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष चर्चा हुई. जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सीएम ने इन इलाकों में अतिरिक्त पंपिंग और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, नगर निगम ने भी चार फीट से अधिक गहरे 793 नालों की सफाई तेज कर दी है. सीएम ने भरोसा जताया कि विभागों के आपसी समन्वय और आधुनिक तकनीक के दम पर दिल्ली इस बार मानसून की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेगी. इस बैठक में सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेन्द्र चंदोलिया सहित कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे.

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