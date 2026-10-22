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छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड की शुरुआत, अगले चौबीस घंटे में गिर सकता है तापमान, मौसम विभाग ने दी जानकारी

रायपुर : रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में सुबह और शाम के समय हल्की और गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है. लेकिन दोपहर के समय अभी भी गर्मी और उमस बनी हुई है. 12 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी भी हो चुकी है. मौसम विभाग की माने तो अधिकतम तापमान सामान्य के अंतर्गत ही है. किसी तरह का कोई नमी का आगमन नहीं होने की वजह से मौसम पूरी तरह से साफ और बादल खुले हुए हैं.







प्रदेश में शुष्क मौसम कंडीशन जारी

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि पूरे प्रदेश में शुष्क मौसम कंडीशन जारी है. किसी तरह का कोई नमी का आगमन नहीं है. बादल पूरी तरह से साफ है. दोपहर में अधिकतम तापमान भी सामान्य के अंतर्गत ही है.