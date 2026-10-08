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गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ मध्य प्रदेश में विदेशी मेहमानों की एंट्री, छिंदवाड़ा के जंगलों का अद्भुत नजारा

पोआमा नगर वन में बर्ड वॉक, दिखे 44 नए पक्षी ( Etv Bharat Graphics )

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्रकृति प्रेमियों के लिए डबल खुशखबरी है, एक ओर जहां हल्की-हल्की गुलाबी ठंड दस्तक दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस ठंडक के साथ अब विदेशी मेहमानों ने भी छिंदवाड़ा के जंगलों में एंट्री करना शुरू कर दिया है.

वन विभाग द्वारा आयोजित किवन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत एक समाजसेवी और पक्षी प्रेमी संस्था ने छिंदवाड़ा के पोआमा रेंज में तीन प्रवासी पक्षियों को देखा है, जो ठंड के सीजन में भारत में प्रवास के लिए आ आते हैं और ये बेहद शुभ संकेत है.

छिंदवाड़ा के जंगल पहुंचे 3 विदेशी पक्षी, 44 नए पक्षी भी दिखे (Etv Bharat Graphics)

पोआमा नगर वन में बर्ड वॉक, दिखे 44 नए पक्षी

वन विभाग के वन्यप्राणी सप्ताह का 7 अक्टूबर को समापन हुआ. इस मौके पर पोआमा नगर वन में सतपुड़ा साइंस एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी (एसएसईडब्ल्यूएस) ने बर्ड वॉक का आयोजन किया. बर्ड वॉक में पक्षी प्रेमियों एवं प्रकृति प्रेमियों ने हिस्सा लिया.

कई प्रवासी पक्षियों ने भी दी छिंदवाड़ा के जंगलों में दस्तक (फोटो क्रेडिट (SSEWS))

इस दौरान कुल 44 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गईं. इनमें ब्राउन श्राइक, कॉमन चिफचैफ, कॉमन आयोरा, जंगल बैबलर, ओरिएंटल हनी-बजर्ड, यूरेशियन वाइननेक, लॉन्ग-टेल्ड श्राइक और पफ-थ्रोटेड बैबलर प्रमुख रूप से शामिल रहीं.

पोआमा नगर वन में बर्ड वॉक (फोटो क्रेडिट (SSEWS))

तीन नए विदेशी मेहमान पहुंचे छिन्दवाड़ा

एसएसईडब्ल्यूएस की डायरेक्टर मनीषा परिहार ने बताया, '' बर्ड वॉक की सबसे खास उपलब्धि तीन नए प्रवासी पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड होना रहा. पोआमा नगर वन में ब्राउन श्राइक, कॉमन चिफचैफ और यूरेशियन वाइननेक दर्ज किए गए. ये तीनों शीतकालीन प्रवासी पक्षी हैं. इन पक्षियों की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि पोआमा नगर वन में शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है. आने वाले दिनों में यहां और भी महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी प्रजातियों के दिखाई देने की उम्मीद है.''

समाजसेवी और पक्षी प्रेमी संस्था ने कैप्चर किए फोटोज (फोटो क्रेडिट (SSEWS))

सरकार बना रही है नगर वन, पर्यावरण को सहेजने का अनूठा

डीएफओ स्वरूप दीक्षित ने बताया, '' नगर वन जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार की बर्ड वॉक लोगों को प्रकृति और वन्यजीवों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. पक्षियों की नियमित निगरानी और उनका दस्तावेजीकरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी है. वन विभाग ऐसे जनभागीदारी आधारित प्रयासों को प्रोत्साहित करता है. बर्ड वॉक की अगुआई रोहित यादव ने की. पक्षियों की पहचान, अवलोकन एवं दस्तावेजीकरण में प्रतीक जेडे, अर्जुन नायक और प्रफुल्ल कटरे सहित अन्य पक्षी एवं प्रकृति प्रेमियों का सहयोग रहा.

बर्ड वॉच करने पहुंची टीम (Etv Bharat Graphics)

उन्होंने आगे कहा, '' सरकार शहर के बीचों-बीच या शहर से लगे ऐसे इलाकों में जंगल तैयार करवा रही है, जिसे नगर वन योजना कहा गया है जिसके तहत शहरों के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के साथ ही ग्रीन जॉन तैयार हो रहे हैं. छिंदवाड़ा जिले में ऐसे तीन नगर वन बनाए जा रहे हैं.''

तीन नए विदेशी मेहमानों पहुंचे छिन्दवाड़ा (फोटो क्रेडिट (SSEWS))

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