परंपरागत पेड़ों से ही लौट सकती हैं राजधानी की सांसें, विदेशी प्रजाति सही नहीं: ग्रीन मैन ऑफ इंडिया

विजयपाल बघेल ने बताया कि विदेशी प्रजातियों के पेड़ पौधे जैव विविधता को सपोर्ट नहीं देते. हमारी कोशिश है कि हरियाली बढ़े और प्रदूषण घटे..

विजयपाल बघेल, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया
विजयपाल बघेल, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 11, 2025 at 7:45 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को गैस चैंबर कहा जाना किसी भी दिल्लीवासी के लिए पीड़ादायक है, लेकिन यह सच्चाई ये है कि प्रदूषण के मामले में दिल्ली आज भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है. ऐसे में नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) द्वारा शुरू किया गया 'गार्डनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम' एक आशा की किरण बनकर सामने आया है. इस पहल के तहत मालियों को मिट्टी संरक्षण, जैविक खाद निर्माण, वर्षा जल संचयन व पौधों की परंपरागत देखरेख जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे हरियाली बढ़े और प्रदूषण घटे. इसी कड़ी में 'ग्रीन मैन ऑफ इंडिया' के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद् विजयपाल बघेल व अन्य की तरफ से पांच दिन की गार्डनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है.

पर्यावरणविद् विजयपाल बघेल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि दिल्ली का ग्रीन कवर लगभग 45 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमट गया है, जबकि प्रदूषण के स्तर 400 से 600 एक्यूआई तक जा पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि एनडीएमसी के करीब 1400 एकड़ ग्रीन कवर वाले इलाके दिल्ली की सांसों को ताजा रखे हुए हैं, लेकिन इसको और विस्तार देने की जरूरत है. माली अगर सही प्रशिक्षण लेकर काम करें, तो यह हरियाली को ग्रीन टू डीप ग्रीन बनाने की दिशा में बहुत ही अहम कदम साबित हो सकता है.

विजयपाल बघेल, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया से खास बातचीत (ETV Bharat)

विदेशी प्रजातियों के पेड़ हानिकारक: विजयपाल बघेल का मानना है कि दिल्ली की हरियाली तभी टिकाऊ बन सकती है जब उसमें स्थानीय प्रजातियों के पेड़ जैसे बरगद, पीपल, नीम, पिलखान आदि दोबारा लगाए जाएं. उन्होंने कहा, पर्यावरण के अनुकूल पेड़ की पहचान आदमी से पहले पक्षी करता है. जिस पेड़ पर पक्षी घोंसला बना ले, वही उस मिट्टी व जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त होता है. उन्होंने चेताया कि विदेशी प्रजातियों के पेड़ पौधे भारतीय पर्यावरण के लिए सही नहीं हैं. वे न तो जैव विविधता को सहारा देती हैं और न ही फूड चेन को बनाए रखने में मदद करती हैं.

गार्डनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही ट्रेनिंग
गार्डनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही ट्रेनिंग (ETV Bharat)

125 करोड़ पेड़ पौधे लगाने के लक्ष्य पर जीवन समर्पित: उन्होंने बताया कि उनका पर्यावरण प्रेम बचपन की एक भावनात्मक घटना से शुरू हुआ था. जब मैंने एक पेड़ को काटे जाते देखा और उसमें से रस की जगह आंसू बहते देखे तभी मैंने ठान लिया कि पेड़ मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे. वह बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण के अभियान में जुटे हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 125 करोड़ आबादी के बराबर 125 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प ले चुके हैं. अब तक वे इस मिशन का करीब 30 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर चुके हैं.

हर व्यक्ति से एक पौधा लगाने की अपील: विजयपाल बघेल ने लोगों से अपील की, कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाए. यह धरती के जीवन को बचाने का सबसे सुंदर तोहफा होगा. वह देश के विभिन्न राज्यों में लोगों को जागरूक करते हैं. विशेषकर स्कूल कॉलेज और सामाजिक आयोजनों में लोगों को पर्यावरण से जोड़ने का काम करते हैं, जिससे लोग पौधे लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण हो. एनडीएमसी का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व विजयपाल बघेल जैसे लोग राजधानी को फिर से नई सांस देने की दिशा में शुरुआत हो सकते हैं.

