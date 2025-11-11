ETV Bharat / state

परंपरागत पेड़ों से ही लौट सकती हैं राजधानी की सांसें, विदेशी प्रजाति सही नहीं: ग्रीन मैन ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को गैस चैंबर कहा जाना किसी भी दिल्लीवासी के लिए पीड़ादायक है, लेकिन यह सच्चाई ये है कि प्रदूषण के मामले में दिल्ली आज भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है. ऐसे में नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) द्वारा शुरू किया गया 'गार्डनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम' एक आशा की किरण बनकर सामने आया है. इस पहल के तहत मालियों को मिट्टी संरक्षण, जैविक खाद निर्माण, वर्षा जल संचयन व पौधों की परंपरागत देखरेख जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे हरियाली बढ़े और प्रदूषण घटे. इसी कड़ी में 'ग्रीन मैन ऑफ इंडिया' के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद् विजयपाल बघेल व अन्य की तरफ से पांच दिन की गार्डनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है.

पर्यावरणविद् विजयपाल बघेल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि दिल्ली का ग्रीन कवर लगभग 45 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमट गया है, जबकि प्रदूषण के स्तर 400 से 600 एक्यूआई तक जा पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि एनडीएमसी के करीब 1400 एकड़ ग्रीन कवर वाले इलाके दिल्ली की सांसों को ताजा रखे हुए हैं, लेकिन इसको और विस्तार देने की जरूरत है. माली अगर सही प्रशिक्षण लेकर काम करें, तो यह हरियाली को ग्रीन टू डीप ग्रीन बनाने की दिशा में बहुत ही अहम कदम साबित हो सकता है.

विजयपाल बघेल, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया से खास बातचीत (ETV Bharat)

विदेशी प्रजातियों के पेड़ हानिकारक: विजयपाल बघेल का मानना है कि दिल्ली की हरियाली तभी टिकाऊ बन सकती है जब उसमें स्थानीय प्रजातियों के पेड़ जैसे बरगद, पीपल, नीम, पिलखान आदि दोबारा लगाए जाएं. उन्होंने कहा, पर्यावरण के अनुकूल पेड़ की पहचान आदमी से पहले पक्षी करता है. जिस पेड़ पर पक्षी घोंसला बना ले, वही उस मिट्टी व जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त होता है. उन्होंने चेताया कि विदेशी प्रजातियों के पेड़ पौधे भारतीय पर्यावरण के लिए सही नहीं हैं. वे न तो जैव विविधता को सहारा देती हैं और न ही फूड चेन को बनाए रखने में मदद करती हैं.