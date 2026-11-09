अस्थि विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा: कुरुक्षेत्र में नहर में डूबा इकलौता बेटा, परिवार का बुझा चिराग
Only son drowns in canal: कुरुक्षेत्र में चाचा के अस्थि विसर्जन के दौरान नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई.
Published : November 9, 2026 at 8:00 PM IST
कुरुक्षेत्र: जिले के मिर्जापुर गांव के पास एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां चाचा की अस्थियां विसर्जित करने गया 22 वर्षीय इकलौता बेटा अचानक पैर फिसलने से नहर में डूब गया. इस अचानक हुए हादसे ने न केवल एक हंसते-खेल्ते परिवार को उजाड़ दिया है, बल्कि समाज और प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
कैसे हुआ हादसा? प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 वर्षीय देवेंद्र अपने चाचा की अस्थियां विसर्जित करने के लिए मिर्जापुर गांव की नहर पर पहुंचा था. विधि-विधान और पारंपरिक रस्म के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जा गिरा. देखते ही देखते वह पानी के तेज बहाव में लापता हो गया. घटना के तुरंत बाद उसके साथ आए चचेरे भाइयों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई. हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों पर यह बेहद गंभीर आरोप लगा है कि वे सहायता करने के बजाय मूकदर्शक बने रहे और तमाशबीन की तरह देखते रहे, कोई भी युवक की जान बचाने के लिए आगे नहीं आया.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: यह दुर्घटना उस परिवार के लिए दुखों का पहाड़ बन कर आई है जिसके पास जीवन का इकलौता सहारा बचा था. देवेंद्र अपने परिवार का इकलौता बेटा था और अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा था. उसकी मां कुरुक्षेत्र के गांव बारना स्थित सरकारी स्कूल में अध्यापिका हैं. पति के निधन के बाद मां के जीवन का इकलौता संबल और बुढ़ापे की लाठी उनका बेटा ही था. इस अनहोनी ने मां की दुनिया को पूरी तरह सूना कर दिया है और पूरे गांव व क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है.
बचाव अभियान और गोताखोरों की मशक्कत: घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी, एसडीआरएफ की टीम और जाने-माने गोताखोर प्रगट सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे. गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि परिवार के द्वारा युवक के डुबने की सूचना मिली थी. जिसके बाद उन की अगुवाई में टीम ने नहर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. टीम पूरी तत्परता और मुस्तैदी से युवक की तलाश में जुटी हुई है, ताकि किसी प्रकार उसे खोजा जा सके.
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सुरक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल, घाट बनाने की मांग: इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में नहरों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों और परिजनों का कहना है कि धार्मिक और पारंपरिक अनुष्ठानों (जैसे अस्थि विसर्जन आदि) के दौरान सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम या रेलिंग नहीं होती है, जिससे ऐसे हादसे आम हो जाते हैं.
मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही केयूके थाना पुलिस मौके पर पहुंची है. थाना प्रभारी जगदीश टामक ने बताया कि पुलिस गोताखोर की मदद से युवक को ढूंढने का प्रयास कर रही है। वही यह हादसा कैसे हुआ इसकी भी जांच की जा रही है.