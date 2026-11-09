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अस्थि विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा: कुरुक्षेत्र में नहर में डूबा इकलौता बेटा, परिवार का बुझा चिराग

अस्थि विसर्जन के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, भतीजे की मौत ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: जिले के मिर्जापुर गांव के पास एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां चाचा की अस्थियां विसर्जित करने गया 22 वर्षीय इकलौता बेटा अचानक पैर फिसलने से नहर में डूब गया. इस अचानक हुए हादसे ने न केवल एक हंसते-खेल्ते परिवार को उजाड़ दिया है, बल्कि समाज और प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कैसे हुआ हादसा? ​प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 वर्षीय देवेंद्र अपने चाचा की अस्थियां विसर्जित करने के लिए मिर्जापुर गांव की नहर पर पहुंचा था. विधि-विधान और पारंपरिक रस्म के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जा गिरा. देखते ही देखते वह पानी के तेज बहाव में लापता हो गया. ​घटना के तुरंत बाद उसके साथ आए चचेरे भाइयों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई. हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों पर यह बेहद गंभीर आरोप लगा है कि वे सहायता करने के बजाय मूकदर्शक बने रहे और तमाशबीन की तरह देखते रहे, कोई भी युवक की जान बचाने के लिए आगे नहीं आया.