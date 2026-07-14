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झारखंड के लातेहार के सरकारी स्कूल का हाल, एक टीचर के कंधों पर 250 छात्रों की पढ़ाई का जिम्मा

लातेहार सदर प्रखंड में भूसुर मध्य विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा है. राजीव कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 7:42 PM IST

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लातेहार: शिक्षा विभाग का नारा है सब पढ़े सब बढ़े लेकिन लातेहार सदर प्रखंड के भूसुर गांव में मध्य विद्यालय में नामांकित 250 छात्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं हैं तो वे कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे? दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर भूसुर मध्य विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है.

250 छात्रों पर 1 शिक्षक

यहां 250 से अधिक छात्र नामांकित हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि इस स्कूल में मात्र एक पारा शिक्षक ही कार्यरत हैं. अकेले शिक्षक के भरोसे स्कूल की पूरी व्यवस्था निर्भर है. सभी क्लास में अटेंडेंस से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक की जिम्मेदारी एक ही शिक्षक के कंधे पर है.

एक शिक्षक के कंधों पर 250 छात्रों की पढ़ाई का भार (Etv Bharat)

शिक्षक नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित

इतना ही नहीं बल्कि शिक्षक को एसआईआर के कार्यों में भी लगाया गया है. स्कूल से संबंधित सभी प्रकार की कागजी प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी भी स्कूल में पदस्थापित एकमात्र पारा शिक्षक के भरोसे है. इस स्थिति में खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों को स्कूल में क्या शिक्षा मिल रही होगी? स्कूल के छात्र बताते हैं कि एक शिक्षक होने की वजह से उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, विद्यालय में गणित और साइंस के शिक्षक मौजूद नहीं हैं.

शिक्षा विभाग से शिक्षकों की नियुक्ति की लगाई गुहार

विद्यालय में छात्रों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गांव के ग्राम प्रधान और पंचायत के मुखिया तक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया है. स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राम प्रसाद महली और ग्राम प्रधान जलेंद्र महली ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी होने के कारण यहां के बच्चों की शिक्षा काफी प्रभावित हो रही है.

शिक्षा विभाग से लगा चुके हैं गुहार: मुखिया

वहीं मुखिया सुरेंद्र भगत ने कहा कि इस मामले को लेकर वह शिक्षा विभाग से लेकर जिले के दूसरे अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है उन्हें. आज तक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है. शिक्षक नहीं होने की वजह से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है.

शिक्षकों की पदस्थापना की चल रही है प्रक्रिया

इधर, इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर लातेहार जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी आई है. स्कूल में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही विद्यालय में शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाएगी.

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बिना शिक्षक का स्कूल
BHUSUR SCHOOL IN LATEHAR
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