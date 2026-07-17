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गाजियाबाद: सिर्फ एक सरकारी अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम, 33 निजी अस्पतालों के इंतज़ाम भी नाकाफ़ी, नोटिस जारी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए फायर सेफ्टी ऑडिट में गाजियाबाद के कई अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर कमियां सामने आई है. जिले में तकरीबन 350 अस्पताल संचालित हैं. दरअसल, अग्निशमन विभाग द्वारा जिले में संचालित निजी और सरकारी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया गया था. फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान जिले में केवल एक सरकारी अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मिले. वहीं, जिले के 33 प्राइवेट अस्पतालों में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए गए.

मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में संचालित होने वाले तीन सरकारी अस्पतालों में से केवल एक सरकारी अस्पताल के पास फायर विभाग की एनओसी उपलब्ध है. जिला महिला अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है और अस्पताल के पास एनओसी उपलब्ध है. वहीं, जिले में संचालित एमएमजी अस्पताल और संयुक्त अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मौजूद नहीं है. अग्निशमन विभाग द्वारा इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेज अवगत करवाया गया है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, अग्निशमन विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चला कर अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाता है. फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान जिन अस्पतालों में अग्निशमन सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त नहीं मिले हैं उनको नोटिस जारी किया गया है. जल्द अग्नि सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करने की निर्देश दिए गए हैं. वहीं, सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के साथ पत्राचार किया गया है.