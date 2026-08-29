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हिमाचल में लॉटरी की बिडिंग के लिए सामने आई सिर्फ एक एजेंसी, निदेशालय को सौंपी सवालों की सूची, अब सुक्खू सरकार लेगी फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लॉटरी की शुरुआत को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच लॉटरी की बिडिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य में अब तक बिडिंग के लिए सिर्फ एक एजेंसी सामने आई है. ऑनलाइन आवेदन के बाद शनिवार को कोषागार, लेखा व लॉटरीज निदेशालय, शिमला में प्री-बिड सम्मेलन आयोजित किया गया था. हालांकि, इसमें केवल एक बिडर एजेंसी पहुंची और उसने सवालों की सूची निदेशालय को सौंपी. अब निदेशालय सवालों की सूची राज्य सरकार को भेजेगा, जिस पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी. लॉटरी निदेशालय के निदेशक विजय वर्धन ने कहा कि लॉटरी से जुड़े तमाम मुद्दे राज्य सरकार के अधीन हैं. निदेशालय बिडर की ओर से दी गई क्वेरीज को राज्य सरकार को भेजेगा, जिस पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी. उन्होंने बताया कि लॉटरी के लिए ऑनलाइन बिडिंग करने की अंतिम तारीख 14 सितंबर 2026 है.

हिमाचल प्रदेश ट्रेजरी, अकाउंट्स और लॉटरीज के निदेशक IAS विजय वर्धन ने कहा कि पहले दिन केवल एक बिडर की ओर से क्वेरीज फाइल की गई हैं. अब निदेशालय इन क्वेरीज को राज्य सरकार के पास भेजेगा. उन्होंने बताया कि लॉटरी बिडिंग के लिए ऑनलाइन सबमिशन की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2026 शाम 4 बजे तक है. विजय वर्धन ने बताया कि लॉटरी बिडिंग के नियमों और इसके प्रचार-प्रसार से जुड़े सभी मुद्दे राज्य सरकार के अधीन हैं. उन्होंने कहा कि निदेशालय की भूमिका केवल पत्राचार तक सीमित है. ऐसे में मामले पर कोई भी निर्णय केवल राज्य सरकार लेगी.

लॉटरी पर मचा सियासी घमासान

लॉटरी की शुरुआत से पहले ही प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है. भाजपा नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रही है. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने लॉटरी शुरू करने का विरोध किया है. यही नहीं, वीरभद्र सिंह सरकार में सीपीएस रहे नीरज भारती (अब पार्टी से निष्कासित) ने भी इस मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को चिट्ठी लिखी है. नीरज भारती ने अपने पत्र में खुद को हिमाचल का बेटा बताते हुए आग्रह किया है कि लॉटरी शुरू न की जाए.