यूपी बोर्ड के स्कूलों में सिर्फ NCERT की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी, तीन प्रकाशक ही छापेंगे पुस्तकें
बोर्ड ने कहा है कि अनधिकृत प्रकाशकों की किताबें, गाइड बुक या अन्य शिक्षण सामग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी.
Published : February 23, 2026 at 9:27 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने इस साल पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशकों के नाम तय कर दिए हैं. बोर्ड ने NCERT (National Council of Educational Research and Training) पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण के लिए केवल तीन प्रकाशकों को ही अधिकृत किया है. इसके अलावा यह भी साफ किया है कि शैक्षिक सत्र 2026–27 में प्रदेश के सभी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट विद्यालयों में केवल परिषद द्वारा अधिकृत NCERT पाठ्यपुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी. अनधिकृत प्रकाशकों की किताबें, गाइड बुक या अन्य शिक्षण सामग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी.
माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत परिषद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने नियंत्रणाधीन विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री को निर्धारित करे. इसी अधिकार के तहत परिषद ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए तीन मुद्रकों को अधिकृत किया है.
कक्षा 9 और 12 की किताबों के लिए मेसर्स पायनियर प्रिन्टर्स एंड पब्लिशर्स, आगरा. कक्षा 10 के लिए मेसर्स पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, झांसी और कक्षा 11 के लिए मेसर्स सिंघल एजेंसीज, लखनऊ को अधिकृत किया गया है. इन प्रकाशकों द्वारा NCERT पाठ्यपुस्तकें फरवरी 2026 की शुरुआत से ही बाजार में उपलब्ध करा दी गई हैं.
छात्रों को भ्रमित कर रहे अनधिकृत प्रकाशक : भगवती सिंह ने बताया कि परिषद के संज्ञान में आया है कि कुछ अनधिकृत प्रकाशक NCERT के नाम पर अपनी किताबें प्रकाशित कर छात्रों और अभिभावकों को भ्रमित कर रहे हैं. साथ ही यह भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि यूपी बोर्ड के स्कूलों में किसी भी प्रकाशक की किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, जबकि यह पूरी तरह गलत है.
परिषद ने पहले ही 8 जनवरी 2026 को जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित विद्यालयों में केवल परिषद द्वारा अधिकृत प्रकाशकों की पाठ्यपुस्तकें ही मान्य होंगी. किसी भी छात्र को महंगी या अनधिकृत किताबें और गाइड खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.
उन्होंने बताया कि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी 2026 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि परिषद को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करने का पूरा अधिकार है.
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई अनधिकृत प्रकाशक कानून का उल्लंघन करता है, कॉपीराइट का हनन करता है या पायरेसी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है. कोई पुस्तक विक्रेता नकली अथवा अधिक मूल्य पर किताबें बेचता पाया जाता है, तो संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
