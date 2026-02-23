ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड के स्कूलों में सिर्फ NCERT की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी, तीन प्रकाशक ही छापेंगे पुस्तकें

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने इस साल पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशकों के नाम तय कर दिए हैं. बोर्ड ने NCERT (National Council of Educational Research and Training) पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण के लिए केवल तीन प्रकाशकों को ही अधिकृत किया है. इसके अलावा यह भी साफ किया है कि शैक्षिक सत्र 2026–27 में प्रदेश के सभी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट विद्यालयों में केवल परिषद द्वारा अधिकृत NCERT पाठ्यपुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी. अनधिकृत प्रकाशकों की किताबें, गाइड बुक या अन्य शिक्षण सामग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी.

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत परिषद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने नियंत्रणाधीन विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री को निर्धारित करे. इसी अधिकार के तहत परिषद ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए तीन मुद्रकों को अधिकृत किया है.

कक्षा 9 और 12 की किताबों के लिए मेसर्स पायनियर प्रिन्टर्स एंड पब्लिशर्स, आगरा. कक्षा 10 के लिए मेसर्स पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, झांसी और कक्षा 11 के लिए मेसर्स सिंघल एजेंसीज, लखनऊ को अधिकृत किया गया है. इन प्रकाशकों द्वारा NCERT पाठ्यपुस्तकें फरवरी 2026 की शुरुआत से ही बाजार में उपलब्ध करा दी गई हैं.

छात्रों को भ्रमित कर रहे अनधिकृत प्रकाशक : भगवती सिंह ने बताया कि परिषद के संज्ञान में आया है कि कुछ अनधिकृत प्रकाशक NCERT के नाम पर अपनी किताबें प्रकाशित कर छात्रों और अभिभावकों को भ्रमित कर रहे हैं. साथ ही यह भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि यूपी बोर्ड के स्कूलों में किसी भी प्रकाशक की किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, जबकि यह पूरी तरह गलत है.