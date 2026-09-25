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Special : छोटी काशी में हजारों मंदिरों के बीच 'शिखर' वाले सिर्फ 5, शहर के वास्तु से भी जुड़े, जानिए क्या है महत्व?

पुराने जयपुर में प्राचीन शिखर वाले मंदिरों की संख्या केवल पांच मानी जाती हैं. पढ़िए इन मंदिरों के बारे में अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...

छोटी काशी के 'पंच शिखर'
छोटी काशी के 'पंच शिखर' (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 2:27 PM IST

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जयपुर : छोटी काशी यानी जयपुर, जहां हर हिस्से में मंदिर, हर गली में आस्था और हर मोहल्ले में कोई न कोई प्राचीन देवस्थान मौजूद हैं. इसी मंदिरों के शहर की एक दिलचस्प पहचान ऐसी भी है, जिस पर शायद ही कभी ध्यान गया हो. पुराने जयपुर में प्राचीन शिखर वाले मंदिरों की संख्या गिनती के पांच ही मानी जाती हैं. हजारों मंदिरों के बीच ऐसा मंदिर, जिनकी पहचान उनके ऊंचे शिखर और पारंपरिक मंदिर वास्तु से होती है. छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़ और चौड़ा रास्ते तक फैले ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं, बल्कि जयपुर की बसावट और उसकी धार्मिक वास्तुकला के जीवंत दस्तावेज हैं.

शिखर बने मंदिर की पहचान : सनातन परंपरा में मंदिर का शिखर केवल स्थापत्य का हिस्सा नहीं माना जाता. इसे मंदिर की आध्यात्मिक पहचान से जोड़ा गया है. छोटी चौपड़ स्थित प्राचीन सीतारामजी मंदिर के पुजारी विमल शर्मा बताते हैं कि शिखर को कहीं विजय तो कहीं सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. मंदिर की ऊंचाई श्रद्धालुओं को दूर से ही देवस्थान की पहचान कराती है. यही वजह है कि पुराने जयपुर में शिखर वाले मंदिरों की अपनी अलग पहचान बनी, लेकिन जयपुर की खासियत ये रही कि शहर के सभी प्रमुख विग्रहों के लिए शिखर वाले मंदिर नहीं बनाए गए. कई बड़े विग्रह महलों और हवेलियों में ही पधराए गए.

छोटी काशी में शिखर वाले पांच मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

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पुराने जयपुर की वास्तुकला : पुराने जयपुर के पांच प्रमुख शिखर मंदिरों को देखें तो इनकी लोकेशन भी अपने आप में खास है. छोटी चौपड़ पर सीतारामजी मंदिर, बड़ी चौपड़ पर लक्ष्मीनारायणजी मंदिर, बड़ी चौपड़ से नीचे उतरते हुए दाईं ओर कल्कि मंदिर, रामगंज चौपड़ पर मुरली मनोहरजी मंदिर और चौड़ा रास्ता में मदन गोपालजी मंदिर, ये मंदिर जयपुर की शुरुआती धार्मिक वास्तुकला की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं. तीनों चौपड़ों पर एक जैसी मंदिर संरचना जयपुर की नियोजित बसावट और तत्कालीन वास्तु सोच की ओर संकेत करती हैं. छोटी चौपड़ पर सीतारामजी, बड़ी चौपड़ पर लक्ष्मीनारायणजी और रामगंज चौपड़ पर मुरली मनोहरजी के शिखरबंद मंदिर लगभग एक ही स्थापत्य परंपरा में बनाए गए. तीनों मंदिर शहर की प्रमुख चौपड़ों पर स्थित हैं, इसलिए इन्हें केवल धार्मिक स्थलों के तौर पर नहीं, बल्कि जयपुर की मूल नगर संरचना के हिस्से के रूप में भी देखा जा सकता है.

शिखर वाले प्राचीन मंदिर
शिखर वाले प्राचीन मंदिर (ETV Bharat GFX)

तीन चौपड़, तीन मंदिर और तीन यंत्र : जयपुर की बसावट में चौपड़ों का महत्व केवल बाजार और यातायात के केंद्र के तौर पर नहीं. इनके साथ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी थीं. छोटी चौपड़ पर सीतारामजी, बड़ी चौपड़ पर लक्ष्मीनारायणजी और रामगंज चौपड़ पर मुरली मनोहरजी मंदिर स्थापित किए गए. पुजारी विमल शर्मा के अनुसार, इन तीनों स्थानों पर अलग-अलग यंत्र स्थापित किए जाने की परंपरा भी रही है. छोटी चौपड़ पर सरस्वती यंत्र, बड़ी चौपड़ पर लक्ष्मी यंत्र और रामगंज चौपड़ पर काली यंत्र स्थापित किए गए यानी जयपुर की बसावट में धार्मिक आस्था के साथ वास्तु और आध्यात्मिक मान्यताओं को भी जोड़ा गया.'

तीन चौपड़, तीन यंत्र
तीन चौपड़, तीन यंत्र (ETV Bharat GFX)

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छोटी चौपड़ का शिखर वाले मंदिर में विराजे सीतारामजी : छोटी चौपड़ स्थित सीतारामजी मंदिर जयपुर की शुरुआती धार्मिक वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है. मंदिर के पुजारी विमल शर्मा के अनुसार, ये मंदिर जयपुर बसावट के समय की परंपरा से जुड़ा है. मंदिर का शिखर इसे आसपास के भवननुमा धार्मिक स्थलों से अलग पहचान देता है. आज छोटी चौपड़ पूरी तरह व्यस्त बाजार और यातायात क्षेत्र है, लेकिन इसी भीड़ के बीच मंदिर का शिखर पुराने जयपुर की उस तस्वीर की याद दिलाता है, जब शहर की चौपड़ें धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र हुआ करती थीं.

छोटी चौपड़ पर सीतारामजी मंदिर
छोटी चौपड़ पर सीतारामजी मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

बड़ी चौपड़ का लक्ष्मीनारायणजी मंदिर : बड़ी चौपड़ स्थित लक्ष्मीनारायणजी मंदिर भी इसी प्राचीन शिखर परंपरा का हिस्सा है. मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की अत्यंत सुंदर प्रतिमा विराजमान है. खास बात ये है कि ये विग्रह एक ही अखंड शिला (पत्थर) पर तराशा गया है, जिसमें मां लक्ष्मी भगवान नारायण के हृदय के समीप विराजमान हैं. इसे स्थानीय स्तर पर 'बाईजी का मंदिर' भी कहा जाता है. ये गुलाबी नगरी की एक बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है. ये मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला, शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है.

बड़ी चौपड़ पर लक्ष्मीनारायणजी मंदिर
बड़ी चौपड़ पर लक्ष्मीनारायणजी मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

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रामगंज चौपड़ का मुरली मनोहरजी मंदिर : रामगंज चौपड़ स्थित मुरली मनोहरजी मंदिर भी जयपुर बसावट के समय का है. मंदिर के पुजारी रमेश शर्मा के अनुसार फिलहाल मंदिर ठिकाना गोविंद देवजी मंदिर के अंतर्गत आता है और वहीं से यहां सेवा-पूजा होती है, लेकिन कभी ये मंदिर केवल पूजा का केंद्र नहीं था. यहां सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन भी होते थे. विवाह जैसे आयोजनों से लेकर पर्व-उत्सव तक मंदिर परिसर में गतिविधियां रहती थीं. बासोड़ा पर्व पर यहां मेला भी लगता था. समय के साथ शहर बढ़ता गया और ये आयोजन अलग-अलग क्षेत्रों में फैलते चले गए.

रामगंज चौपड़ पर मुरली मनोहरजी मंदिर
रामगंज चौपड़ पर मुरली मनोहरजी मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

बड़ी चौपड़ से नीचे उतरते हुए कल्कि मंदिर : पुराने जयपुर के शिखरबंद मंदिरों में शामिल कल्कि मंदिर का निर्माण जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने सन 1739 ईस्वी में करवाया था. वे शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने अवतार होने से पहले ही भगवान का स्वागत करने के लिए ये मंदिर बनवाया. यहां सीढ़ियों के बजाय रैंप जैसी ढलान बनी हुई है. ऐसा माना जाता है कि ये रैंप विशेष रूप से इसलिए बनाया गया था ताकि जब भगवान का घोड़ा जीवित हो तो वो आसानी से यहां से दौड़ सके. वहीं, वास्तुकला के लिहाज से भी ये बेहद अनूठा है.

बड़ी चौपड़ से नीचे उतरते हुए दाईं ओर कल्कि मंदिर
बड़ी चौपड़ से नीचे उतरते हुए दाईं ओर कल्कि मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

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सबसे अनूठा चौड़ा रास्ते का मदन गोपालजी मंदिर : पांच शिखर मंदिरों में चौड़ा रास्ते का मदन गोपालजी मंदिर अपनी वास्तु संरचना के कारण अलग दिखाई देता है. मंदिर के महंत विजय गोपाल देव गोस्वामी के अनुसार, मंदिर में एक प्रमुख और सबसे बड़ा शिखर है. यहां गरुड़ भगवान के लिए अलग शिखर नहीं बनाया गया है. ये खासियत इसे उन मंदिरों से अलग करती है, जहां मुख्य देवता और गरुड़ भगवान के लिए अलग-अलग शिखर दिखाई देते हैं, यानी पांचों शिखर मंदिर एक ही परंपरा का हिस्सा होने के बावजूद वास्तु की दृष्टि से मदनगोपाल जी का मंदिर सबसे अलग है.

चौड़ा रास्ता में एक शिखर वाला मदन गोपालजी मंदिर
चौड़ा रास्ता में एक शिखर वाला मदन गोपालजी मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर के बड़े विग्रह शिखर वाले मंदिरों में नहीं : इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, जयपुर की शुरुआती बसावट के समय शिखरबंद मंदिर बहुत कम थे. दूसरी ओर, जयपुर के कई प्रमुख विग्रह बाहर से लाए गए थे. इन्हें तत्कालीन महलों और प्रभावशाली परिवारों की हवेलियों में पधराया गया. सूरज महल में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी दीवान खुशहाली राम बोहरा की हवेली में, दीवान हिम्मत राम नाजिर की हवेली में राधा दामोदर जी और विनोदी लाल जी विजयवर्गीय हवेली में विराजमान कराए गए. इस तरह जयपुर में धार्मिक विरासत के दो अलग स्वरूप दिखाई देते हैं. एक तरफ शिखर वाले पारंपरिक मंदिर, दूसरी तरफ महल और हवेलियों में विराजमान बड़े विग्रह.

जयपुर के प्रमुख विग्रह
जयपुर के प्रमुख विग्रह (ETV Bharat GFX)

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यहां महल सेवा और दरबार सेवा : पुजारी विमल शर्मा के अनुसार, जयपुर की मंदिर परंपरा में महल सेवा और दरबार सेवा का भी अलग महत्व रहा है. शिखरनुमा मंदिरों को महल सेवा से जोड़ा जाता है. इस सेवा में बाहरी लोगों या आम जनता का प्रवेश पूरी तरह निषेध होता है. केवल मुख्य पुजारी (मुखिया जी) या दीक्षित सेवक ही ये सेवा कर सकते हैं, जबकि भवननुमा मंदिरों को दरबार सेवा से जोड़ा जाता रहा है. दरबार सेवा का संबंध भगवान के सार्वजनिक और राजकीय स्वरूप से है, जैसे एक राजा प्रजा को दर्शन देने के लिए अपने सिंहासन या राजदरबार में आकर बैठता है. यही वजह है कि जयपुर के प्रमुख विग्रहों की बात होने पर सिर्फ शिखर वाले मंदिरों की सूची पूरी तस्वीर नहीं बताती. गोविंद देवजी, गोपीनाथजी, राधा दामोदरजी, ब्रजनिधि और आनंद कृष्ण बिहारी जैसे विग्रह भवननुमा मंदिरों में विराजमान रहे और इनकी अपनी अलग सेवा परंपरा विकसित हुई.

मंदिर के शिखर की संरचना
मंदिर के शिखर की संरचना (ETV Bharat GFX)

मंदिर का शिखर होता है खास : इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत बताते हैं कि भारतीय मंदिर वास्तु में शिखर का विशेष महत्व है. इसे पृथ्वी और आकाश के बीच प्रतीकात्मक संबंध के रूप में देखा जाता है. शिखर जितना ऊंचा होता है, मंदिर की पहचान उतनी ही दूर से दिखाई देती है. पारंपरिक मंदिर वास्तु में मुख्य शिखर के ऊपर कलश और ध्वज होता है. कलश तांबे या पीतल का होने के चलते तड़ित चालक का काम भी करता है. शिखर के नीचे गर्भगृह होता है, जबकि छोटे सहायक शिखरों को उरुशृंग कहा जाता है. इस पूरी संरचना में मंदिर केवल एक भवन नहीं रहता, बल्कि धार्मिक और स्थापत्य कला का केंद्र बन जाता है.

मंदिर के शिखर पर कलश और ध्वज
मंदिर के शिखर पर कलश और ध्वज (ETV Bharat Jaipur)

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आज भी खड़े हैं जयपुर की धार्मिक वास्तुकला के ये पांच निशान : समय के साथ जयपुर का विस्तार हुआ. हवेलियों के स्वरूप बदले और धार्मिक आयोजनों का दायरा भी फैल गया, लेकिन इन पांच शिखर मंदिरों की पहचान आज भी कायम है. छोटी काशी के हजारों मंदिरों के बीच ये पांच शिखर मंदिर इसलिए खास हैं, क्योंकि इनके शिखरों में सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि पुराने जयपुर की नगर योजना, वास्तु परंपरा, राजकीय व्यवस्था और सामाजिक जीवन की कहानी भी दिखाई देती है.

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जयपुर में शिखर वाले मंदिर
सनातन में मंदिर के शिखर का महत्व
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